Video. Vladimir Putin, pus într-o situație jenantă de Recep Erdogan. Ce i-a făcut președintele turc

Vizibil stânjenit, într-o cameră plină de reporteri, Vladimir Putin a așteptat aproape 1 minut sosirea omologului său turc, potrivit

Imaginile surprinse îl arată pe Vladimir Putin agitat, făcând diverse grimase și balansându-se de pe un picior pe altul, în așteptarea lui Erdogan. Într-un final, după 50 de secunde bizare, președintele turc a sosit în cameră și a dat mâna cu Putin.

Jurnaliștii au remarcat momentul, acesta fiind considerat neobișnuit pentru Putin, cel care e faimos pentru că-i lasă pe ceilalți lideri de stat să aștepte ore întregi, înainte de a avea discuțiile planificare cu aceștia.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine

— Alec Luhn (@ASLuhn)