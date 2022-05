Videoclipul cu care Carlo Ancelotti i-a motivat pe fotbaliștii lui Real Madrid pentru returul cu Manchester City: „Ne lipseşte unu”

Real Madrid a reușit o „remontada” de senzație în dubla cu Manchester City din semifinalele UEFA Champions League. Învinsă în tur cu 3-4 și condusă la retur cu 0-1, până în minutul 90, noua campioană a Spaniei și a obținut calificarea în extra time. unul dintre secretele acestei victorii istorice.

După victoria de pe „Santiago Bernabeu”, scor 3-1, tehnicianul italian în vârstă de 62 de ani a mărturisit pentru Movistar că le-a pus în vestiar fotbaliștilor săi un videoclip motivațional.

„Videoclipul pe care l-am arătat înainte de a intra pe teren a fost unul cu toate revenirile pe care le-am făcut în acest sezon, care sunt opt. Iar videoclipul se încheia cu mesajul: ‘Ne lipseşte unul’. Şi am reuşit”, a declarat Carlo Ancelotti, potrivit lefigaro.fr

Ancelotti a deslușit și misterul din spatele fotografiei realizate la petrecerea de titlu, când italianul, purtând ochelari de soare și fumând dintr-un trabuc, a apărut într-o imagine alături de Vinicius Jr., Eder Militao, David Alaba și Rodrygo.

„Nu, nu fumez țigări. A fost doar o poză împreună cu prietenii mei. Da, acești jucători sunt prietenii mei”, a transmis Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Carlo Ancelotti explains to Movistar: “No, I don’t smoke cigars! It was only a photo with my friends. Yes, these players are my friends”. ⚪️💨

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)