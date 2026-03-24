Sport

Videoclipul incendiar cu Jaqueline Cristian a strâns 11 milioane de vizualizări în 24 de ore! Ce s-a întâmplat cu echipamentul sportivei

Filmarea cu Jaqueline Cristian de la Miami Open 2026 a făcut înconjurul lumii! Ce s-a întâmplat cu echipamentul sportivei din România în timpul unui serviciu
FANATIK
24.03.2026 | 08:30
Videoclipul incendiar cu Jaqueline Cristian a strans 11 milioane de vizualizari in 24 de ore Ce sa intamplat cu echipamentul sportivei
ULTIMA ORĂ
Videoclipul cu Jaqueline Cristian de la Miami Open a ajuns viral!
ADVERTISEMENT

Jaqueline Cristian (27 de ani) s-a calificat în turul al treilea la Miami Open după ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova, scor 6-3, 4-6, 7-6 (7-5), iar victoria ei a devenit virală în mai puțin de 24 de ore. Acest lucru nu s-a întâmplat din cauza meciului propriu-zis, ci mai degrabă din cauza unei filmări în care echipamentul ei a creat controverse pe internet.

Jaqueline Cristian a ajuns virală! Ce s-a întâmplat în meciul ei de la Miami Open 2026

În drumul ei prin turneul de la Miami, Jaqueline Cristian a devenit virală în urma unui moment stânjenitor din partida cu Alexandrova. Românca a purtat un echipament roz, iar în timpul unui serviciu acesta a jucat feste minților bărbaților pe care „Jaq” îi are drept admiratori.

ADVERTISEMENT

Momentul în care Jaqueline Cristian se înalță pentru a lovi mingea a fost surprins de un cont de X (Twitter). Echipamentul ei s-a ridicat puțin prea mult, însă, cum era de așteptat, românca purta pantaloni scurți pe sub echipament. Deoarece culoarea roz se asemăna izbitor cu cea a pielii, foarte multe persoane de pe internet au început discuțiile în comentarii, unii lăsându-se păcăliți de iluzia vizuală.

Eșec pentru Jaqueline Cristian în optimi. Sorana Cîrstea a fost și ea eliminată de la Miami

Româncele nu au avut noroc și au avut o misiune dificilă în optimi. Sorana Cîrstea a întâlnit-o pe sportiva din Statele Unite ale Americii, Coco Gauff, care este clasată pe locul patru în clasamentul mondial. „Sori” s-a descurcat bine în meci, însă a cedat în trei seturi, 4-6, 6-3, 2-6 și va încasa un cec în valoare de 105.000 de dolari pentru performanța atinsă.

ADVERTISEMENT
Nici Jaqueline Cristian nu a avut o misiune mai ușoară în faza optimilor. Românca a întâlnit tot o adversară din Statele Unite ale Americii, clasată cu un loc mai jos în clasamentul WTA decât Coco Gauff. Jessica Pegula (5 WTA) a trecut în turul precedent de Leylah Fernandez (25 WTA) și nu i-a dat nicio șansă nici lui Jaqueline Cristian. Pegula s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-1. Astfel, românca primește un cec identic cu cel al Soranei Cîrstea, de 105.000 de dolari.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
