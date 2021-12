Cum ar putea fi afectată România de conflictul militar din Ucraina. Videoconferinţa Putin-Biden, sub lupa experţilor. “Pericolul războiului încă planează”

Întâlnirea online dintre cei mai puternici oameni ai lumii, Joe Biden și Vladimir Putin, este evenimentul anului și, dincolo de calmarea situației din Ucraina, expertul în probleme de securitate Iulian Fota ne liniștește: “Nu vom simți lipsa gazului rusesc!”

Orice conflict care plutește în apropierea României ne trezește, deopotrivă, interesul, dar și suspiciunea. a fost analizată, în exclusivitate pentru FANATIK, de expertul în securitate : „Pericolul războiului încă planează, dar momentul declanșării operațiunilor militare a fost amânat”.

„Comunicatul este clar, atâta timp cât cele două părți reiau comunicarea prin diplomați și prin alți experți pe tema chestiunii ucrainiene. Nu are sens să ne mai facem griji asupra unei eventuale ofensive rusești asupra Ucrainei, la începutul anului viitor, așa cum specula presa”, este de părere fostul șef al Colegiului Național de Informații al SRI.

Prima concluzie la care a ajuns Iulian Fota este aceea că riscul unei agresiuni militare ruse împotriva Ucrainei nu dispare, dar scade substanțial și că este puțin probabil să avem „un moment neplăcut” în ianuarie 2022, tocmai pentru că se întrevede o nouă șansă în negocierile dintre cele două părți implicate.

Iulian Fota: „Joe Biden s-a consultat cu liderii puterilor europene. Jocul diplomatic al României trebuie să rămână același!”

Pentru că vorbeam despre efectele pe care le-ar putea avea asupra țării noastre, dar mai ales despre felul în care România este afectată de rezultatele discuției dintre Joe Biden și Vladimir Putin, Iulian Fota a ținut să sublinieze motivele pentru care este necesar ca Bucureștiul să rămână fidel politicii sale.

„Jocul diplomatic al României trebuie să se desfășoare ca și până acum. Să rămânem strâns uniți în jurul lumii occidentale. Aminitiți-vă că, în timpul pregătirii întâlnirii cu Vladimir Putin, dar și după întrevedere, președintele Joe Biden s-a consultat cu liderii celor mai puternice țări europene: Franța, Germania, Italia și Marea Britanie”, a explicat expertul în probleme de securitate internațională.

Potrivit lui Iulian Fota, mesajul este clar: „Abordăm amenințarea rusă unitar, la nivelul lumii occidentale, într-o coordonare strânsă, iar acesta este elementul care ne oferă forță în negocierea cu Rusia, dincolo de instrumentele clare, precise, pe care Occidentul le poate folosi și care sunt convins că au fost menționate în discuția cu președintele Vladimir Putin”.

Interlocutorul nostru este de părere că „unitatea” este cuvântul de ordine și că România trebuie să fie solidară cu aliații săi occidentali, în problema ucrainiană: „Numai în acest fel vom putea aduce Rusia la masa negocierilor și așa vom spera, în timp, într-un acord rezonabil pentru ambele părți”.

Dolarul, moneda de rezervă a lumii

Cu siguranță, toți cei care au privit începutul dialogului purtat de cei mai puternici oameni ai planetei au observat că negocierile dintre Biden și Putin au debutat pe un ton, teoretic, prietenos. Cu toate acestea, s-a putut sesiza o stare de tensiune, din atitudinea liderului de la Kremlin.

Pentru că avem de a face cu un fin cunoscător al psihologiei, l-am întrebat pe Iulian Fota dacă, în opinia sa, starea de încordare de care a dat dovadă șeful statului rus ar putea fi generată și de eventualele sancțiuni economice pe care SUA și aliații săi le-ar putea aplica Moscovei.

„Când vine vorba despre o anumită confruntare între Occident și Rusia, Vestul dispune de mai multe elemente pe care le poate utiliza împotriva Moscovei. De altfel, Rusia nu dispune decât de instrumentul militar și, din acest motiv, uneori îl folosește la maxim, chiar generând situații contraproductive pentru ea”, a venit răspunsul.

Interlocutorul nostru a completat: „Occidentul are la dispoziție și instrumentul diplomatic, iar lumea trebuie să observe cât de ușor poate SUA să mobilizeze întregul front occidental, mai ales atunci când cauza pentru care luptă este una dreaptă. De asemenea, să nu neglijăm aspectul economic. Ponderea economiei americane este copleșitoare, pe plan mondial. Până la urmă, moneda de rezervă a lumii este dolarul”.

Referindu-se la atitudinea liderului de la Kremlin, Fota a precizat: „Este adevărat că Putin pare să se teamă de un eventual conflict. Dar, să ne înțelegem, nimeni nu dorește să se ajungă într-o asemenea fază. Atunci când te afli într-o confruntare sau într-un război, fie acesta și comercial, economic, apar inconveniente de toate părțile. Toată lumea are ceva de pierdut…”

Partenerul nostru de dialog și-a argumentat teoria cu faptul că, în acest moment, Rusia este eliminată din sistemul interbancar . Cu toate acestea, există companii occidentale care, de asemenea, au de suferit din pricina faptului că operează tranzacții cu societăți rusești.

„Din acest motiv, Occidentul nu va folosi instrumentele dure decât în ceasul al 12-lea și doar atunci când va fi clar că Rusia nu ne mai lasă nicio altă posibilitate onorabilă pentru a ieși din impas”, a punctat Iulian Fota.

Confirmarea jurnalistului Matthew Rojansky, la BBC News

Imediat după întrevederea dintre Joe Biden și Vladmir Putin, Matthew Rojansky, directorul institutului Wilson Center’s Kennan și personaj implicat în campania „Rusia Contează” (n.r Russia Matters), a declarat pentru postul BBC News că „dacă Rusia amenință, nu înseamnă neapărat că și atacă. Acest lucru poate fi o dovadă de slăbiciune a Rusiei, dar și o garanție. Întrevederea dintre cei doi președinți arată că Vladimir Putin este deschis la dialog”.

Rugat să comenteze teoria comentatorului american, Iulian Fota a detaliat: „Presa internațională inventariază modalitățile de răspuns ale Moscovei. Pe de altă parte, eu nu mă tem de această chestiune, pentru că Federația Rusă a fost foarte atentă ca nu cumva să dea motive de îngrijorare, din acest punct de vedere”.

„Doresc să vă ofer un contra-exemplu. Acum câteva săptămâni, când președintele Belarusului, a amenințat Europa cu oprirea gazului, Moscova a intervenit și l-a pus la punct, arătând că europenii n-au de ce să se teamă și că gazul va continua să curgă spre Continent. Am spus-o de multe ori, Rusia are interesul să vândă, pentru că obține bani. Dacă stai cu gazul în curte și nu-l valorifici, fie pentru consum intern, fie pentru export, materia primă nu mai are nicio valoare”, a explicat expertul în probleme de securitate.

De altfel, Iulian Fota a ținut să sublinieze că, după părerea sa, uneori, presa tratează problema gazului rusesc „inerțial, pe baza unei rutine. În realitate, chestiunea gazului este mult mai puțin importantă decât altădată”.

„Arma” resurselor, sperietoare în țări precum Republica Moldova

Fostul șef al Colegiului Național de Informații al SRI a insistat pe tema gazului rusesc și a oferit un exemplu dur, din apropierea granițelor României.

„Unde mai îndrăznește Rusia să folosească acest atu, al gazului? În relațiile cu țări mici, precum Republica Moldova, unde știe că mai poate avea, cât de cât, succes… Simplul fapt că, în relația cu Chișinăul, rușii au încercat să pună o anumită presiune, arată că, în relația cu Occidentul și cu UE, Rusia are grijă să nu mai facă acest lucru. Autoritățile de la Moscova știu foarte bine că piața europeană nu beneficiază doar de gazul rusesc”, a precizat Iulian Fota.

Intervievatul FANATIK a adăugat și faptul că, tot mai frecvent, gazul american invadează piața europeană, ca de altfel și cel din Qatar și din Orientul Mijlociu.

„Dacă Rusia dorește, în continuare, să rămână un client pe piața europeană, acest lucru fiind, evident, în interesul său, nu mai are niciun interes să folosească gazul drept armă, atât în relația cu România, cât și cu Occidentul”, a venit verdictul, după ce, așa cum spuneam, inclusiv postul BBC a dezbătut problema posibilei opriri a debitului de gaze rusesc, spre Europa.

Sprijinul Occidentului și al „celor mici” pentru Kiev deranjează Moscova

Să revenim, însă, la problema ucrainiană, care a deschis Cutia Pandorei. De ceva timp, forțele militare din țara vecină traversează un proces de modernizare, susținut de SUA și de puterile vestice. Acest fenomen nu este deloc întâmplător…

„Occidentul arată, deja, o susținere clară față de Kiev. Avem o mulțime de elemente, începând cu vizita președintelui la Washington și mesajele clare, venite de la Paris și de la Londra. Marea Britanie colaborează cu Kievul pentru modernizarea marinei militare ucrainiene. Adăugăm și atitudinea tranșantă a Germaniei, de până acum. Eu cred că și noul Guvern al Germaniei va continua cu aceeași atitudine clară, față de Rusia”, ne-a declarat Iulian Fota.

„Dincolo de sprijinul pe care noi, cei mai „mici”, adică România, Polonia și Suedia îl oferim Ucrainei, Occidentul este alături de Kiev. Susținerea este puternică și înțelegem că este un element care deranjează foarte tare Moscova, dar aceasta este situația”, a adăugat expertul în probleme de securitate.

Adăugăm și noi faptul că, în această perioadă, forțele militare ale SUA și ale Marii Britanii desfășoară „simulări militare” asupra unor ținte din Marea Nordului. Nimic nu este întâmplător.

„Rusia își joacă și ea cărțile, când și unde poate. Așadar, nu este nimic surprinzător”, a „contrabalansat” interlocutorul nostru.

Mass-media românească și interesul național

Jocul politic dintre Occident și Rusia se desfășoară pe paliere variate. Există, de fiecare parte, interese, iar acestea sunt exprimate prin diverse pârghii. Iulian Fota este de părere că implicarea instituțiilor mass-media este mai mult decât importantă și că dezinformarea rămâne, în continuare, o probabilă armă, pe care un… posibil adversar extern nu ar ezita să o folosească.

Din acest motiv, expertul în materie de securitate internațională a ținut să încheie cu un mesaj, transmis prin intermediul FANATIK:

„Consider că presa trebuie să aibă o dimensiune națională, în tot ceea ce întreprinde. Trebuie să critice, dar, în același timp, să aibă grijă să nu devină cutie de rezonanță pentru interesele altora, mai ales când aceste interese devin contrare intereselor României”.