“Vii la FCSB în locul lui Mirel Rădoi?”. Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului! Clauza uriaşă pe care Gigi Becali ar trebui să o plătească către Al Hilal

în curând, asta după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu Gaziantep, iar pentru campioana României a început căutarea și una dintre variante ar putea să fie chiar Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, părere sinceră despre situația de la FCSB

Aflat în prezent sub contract cu cei de la Al-Hilal Omdurman, formație din Sudan, tehnicianul român crede că este una dificilă, însă în același timp nu a comentat concret pe seama dorinței lui Mirel Rădoi de a da curs ofertei venite din campionatul Turciei.

„E dificil să comentez situația pentru că nu știu exact ce se întâmplă în interior. Probabil Mirel a spus, la început, din ce îmi amintesc, că avea ofertă și o să-i dea curs, dar mă gândeam că o să ducă la bun sfârșit ce a început la FCSB. Fiecare are planul lui, e greu să comentez din afară. Sută la sută, în momentul în care te apuci de un proiect e greu să pleci la mijloc. E dificil acum pentru cei de la FCSB să aducă un antrenor să îndeplinească ce au de îndeplinit. Cu toate că echipa este foarte bună și nu cred că vor fi probleme.

Eu nu judec pe nimeni pentru că nu știu ce discuții au fost început, nu știu exact ce opțiuni avea Mirel când a acceptat, dar cred eu că trebuia să se gândească mai bine și să stea afară, îi dădea timp echipei FCSB să-și aducă un antrenor cu care să termine acest sezon. E un an dificil și contează foarte mult ca echipa să joace în cupele europene pentru că au investit foarte mulți bani. Mă gândesc că avea ceva când a început mandatul pentru că el a spus. Acum sunt foarte multe discuții și nu-i fac bine, mai ales că relația lui de fin-naș cu Gigi Becali nu e ok să-l lași, e părerea mea. Mă refer la faptul că avea toată libertatea din lume să facă ce-și dorește”, a spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERIGA.

Revine Laurențiu Reghecampf la FCSB? Clauza uriaşă pe care Gigi Becali ar trebui să o plătească

Laurențiu Reghecampf a avut o reacție sinceră și a spus că pentru el FCSB rămâne echipa de suflet, pe care a antrenat-o și pe care o poate antrena cu sufletul. Tehnicianul a dezvăluit că mai are contract doar până la finalul lunii mai cu trupa din Sudan și că are o clauză uriașă de reziliere, pe care Gigi Becali ar trebui să o plătească, însă cu toate acestea nu a închis ușa unei posibile reveniri în SuperLiga.

„Este dificil pentru că sunt sub contract, iar eu trebuie să plătesc 500.000 de dolari ca să pot să plec pentru o lună de zile. Eu nu mai am contract din vară, dar în momentul de față sunt legat de o echipă și mai am de terminat play-off-ul. Aceeași situație pe care o are Mirel Rădoi o am și eu aici. Aș lăsa echipa în momentul în care trebuie să ridic cupa. Îți dai seama că dacă vor fi discuții și se va ajunge la o situație de genul ăsta, pentru mine singura echipă pe care aș antrena-o cu sufletul, să spunem așa, în afara faptului că sunt profesionist și mă duc oriunde, dar ești legat de anumite momente din viața ta. Pentru mine singurul club din România pe care aș putea să-l antrenez cu inima este FCSB. Absolut nicio problemă nu am avut să lucrez cu Gigi Becali”, a mai spus Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, opțiunea numărul 1 pentru fanii de la FCSB

Horia Ivanovici a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf este primul într-un sondaj făcut de cei de la , în care întrebarea a fost ‘pe cine vrei antrenor la FCSB’. Mulți l-au votat pe Reghecampf, iar poziția a doua este ocupată, în mod surprinzător, de Marius Șumudică.

„Șumudică e un antrenor foarte bun. Ca antrenor, întotdeauna iubești o echipă. Pentru Șumudică știe toată lumea că e rapidist. Clar pentru el ar fi o problemă când ar merge la FCSB. Profesional eu am mare respect pentru Șumudică ca antrenor. E unul dintre antrenorii care a câștigat un titlu cu Astra și s-a bătut cu noi până la final. Deci merită să antreneze o echipă de nivelul ăsta. Dar cum v-am spus mai devreme, singura echipă pe care aș antrena-o cu sufletul e FCSB. Lucrurile astea se rezolvă, au mai fost momente când am venit la FCSB de la Litex Lovech și am plătit clauza, 100.000 de euro.

Mai am contract până la sfârșitul lunii mai. Nu mă miră faptul că sunt numărul 1 în sondaje pentru că am avut rezultate foarte bune, sunt unul dintre antrenorii care chiar a făcut ceva la club. Mai ales că în momentul de față e un proiect dificil, nu e un proiect simplu, mai ales că nu știi dacă la anul joci în cupele europene. Eu nu am fugit de momentele acestea, întotdeauna mi-au plăcut momentele dificile și să produc ceva pentru echipa respectivă. Doar atunci îți rămâne amprenta și lumea vede exact ce nivel ai ca antrenor. Am fost școlit, am lucrat din tinerețe cu Gigi Becali”, a concluzionat Reghecampf.