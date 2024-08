Vii la Rapid dacă îl dă afară pe Lennon? Șumudică a dezvăluit ce promisiune i-a făcut Dan Șucu. Video

Rapid are un nou sezon nefast, cel puțin la început de stagiune. , iar situația antrenorului Neil Lennon se agravează. Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a prelua banca tehnică a echipei.

Șumudică a dezvăluit ce promisiune i-a făcut Dan Șucu: „Vei antrena Rapid!”

Marius Șumudică a fost deseori asociat cu postul de antrenor la Rapid, în special în perioadele în care echipa dezamăgea prin rezultatele slabe. Acest scenariu s-a desfășurat și în sezonul trecut, dar și în actualul.

Tehnicianul român a dat cărțile pe față. Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că a discutat de mai multe ori cu finanțatorul Dan Șucu, iar acesta i-ar fi promis că el va fi următorul antrenor al echipei bucureștene.

„De trei ori am fost liber și nu mi s-a făcut nicio ofertă. Am avut două discuții cu domnul Șucu, recunosc, am mai spus-o… Este un om echilibrat.

Mi-a spus ‘Șumi am plecat pe un drum, îl aduc pe Neil Lennon, nu mă întorc, dar îți promit că vei fi următorul antrenor al Rapidului într-o bună zi! Vei antrena Rapid’

Așa ne-am despărțit. ‘Va veni vremea când vei Antrena Rapid, acum nu poți că am luat decizia respectiivă’”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Dumitru Dragomir știe cine era cel mai potrivit tehnician pentru Rapid: „Aici trebuie să aducă un drac”

. Giuleștenii se află din nou pe un „butoi cu pulbere” după ce au ratat complet startul noului sezon.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvăluit în exclusivitate la „MAX Profețiile lui Mitică” faptul că „Aici trebuie să aducă un drac. Numai Șumudică, restul nu. Acum, la această oră. Șumudică sau Mircea Lucescu ca profil de antrenor. Pe Mircea Lucescu îl lasă în pace, nu-l înjură, iar Șumudică e al lor. Eu dacă eram în locul lui Dan Șucu: ‘Îl vreți pe Șumudică? Luați-l!’. Cum avea insuccese, afară!”, a spus Dumitru Dragomir la „MAX Profețiile lui Mitică”.

Rapid ocupă locul 12 în Superliga după 5 etape scurse din noul sezon. Giuleștenii au acumulat doar 4 puncte, iar în etapa viitoare vor juca pe teren propriu contra rivalei Dinamo.

