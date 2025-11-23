Sport

Viitoarea adversară a FCSB-ului îl vrea pe Robert Lewandowski!

Robert Lewandowski s-ar putea afla pe gazon la un meci cu FCSB. Viitoarea adversară a campioanei României dorește să îl transfere pe starul polonez în această iarnă.
Bogdan Mariș
23.11.2025 | 21:00
Viitoarea adversara a FCSBului il vrea pe Robert Lewandowski
ULTIMA ORĂ
Robert Lewandowski ar putea semna cu viitoarea adversară a FCSB-ului. FOTO: colaj Fanatik
Robert Lewandowski se află în ultimul an de contract cu Barcelona, iar șansele ca el să continue la formația catalană și în următorul sezon par a fi minime. În acest context, campioana Spaniei ar putea accepta o plecare a polonezului încă din iarnă, în cazul în care ar fi vorba și despre o sumă de transfer. Presa din Spania a anunțat că Fenerbahce, viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League, ar fi interesată de Lewandowski, iar mutarea s-ar putea produce încă din ianuarie.

FCSB își va încheia parcursul din grupa unică de Europa League pe 29 ianuarie, de la ora 22:00, cu un duel dificil, pe teren propriu contra celor de la Fenerbahce. Misiunea campioanei României ar putea fi și mai complicată însă dacă turcii vor reuși să dea lovitura în perioada de transferuri și să îl aducă la echipă pe Robert Lewandowski (37 de ani).

Cei de la AS au anunțat că Fenerbahce i-a oferit polonezului un contract pe un an și jumătate, pe care acesta l-a refuzat, deoarece și-ar dori să semneze o înțelegere pe doi ani și jumătate, la finalul căreia ar avea 40 de ani. Momentan, Fenerbahce se bazează pe doi fotbaliști importanți în atac, marocanul Youssef En-Nesyri și columbianul Jhon Duran, cel din urmă fiind însă doar împrumutat de la Al Nassr.

Câte goluri a înscris Robert Lewandowski pentru Barcelona în acest sezon

Robert Lewandowski nu a avut un start extraordinar de sezon în tricoul Barcelonei, fiind afectat și de accidentări. În primele 11 runde din La Liga, polonezul a marcat doar 4 goluri, două dintre ele în același meci, victoria clară cu Valencia (6-0). Recent, „veteranul” și-a reintrat în formă, marcând un hat-trick în poarta lui Ionuț Radu în partida Celta Vigo – Barcelona 2-4 și primul gol după revenirea catalanilor pe Camp Nou, în meciul cu Athletic Bilbao (4-0). Cele 8 reușite din campionat sunt singurele ale polonezului din acest sezon, deoarece acesta nu a înscris în UEFA Champions League.

Dincolo de parcursul de la echipa de club, primăvara anului viitor va fi una foarte importantă pentru Robert Lewandowski și la echipa națională. Polonia a terminat pe locul 2, în urma Olandei, în grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026 și va evolua la baraj. Echipa lui Lewandowski va întâlni Albania pe teren propriu în semifinală, iar în cazul unui succes ar evolua în deplasare în finală contra învingătoarei din disputa Ucraina – Suedia.

