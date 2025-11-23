ADVERTISEMENT

Robert Lewandowski se află în ultimul an de contract cu Barcelona, iar șansele ca el să continue la formația catalană și în următorul sezon par a fi minime. În acest context, campioana Spaniei ar putea accepta o plecare a polonezului încă din iarnă, în cazul în care ar fi vorba și despre o sumă de transfer. Presa din Spania a anunțat că Fenerbahce, viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League, ar fi interesată de Lewandowski, iar mutarea s-ar putea produce încă din ianuarie.

Viitoarea adversară a FCSB-ului îl vrea pe Robert Lewandowski

FCSB își va încheia parcursul din grupa unică de Europa League pe 29 ianuarie, de la ora 22:00, cu un duel dificil, pe teren propriu contra celor de la Fenerbahce. Misiunea campioanei României ar putea fi și mai complicată însă dacă turcii vor reuși să dea lovitura în perioada de transferuri și să îl aducă la echipă pe Robert Lewandowski (37 de ani).

ADVERTISEMENT

Cei de la au anunțat că Fenerbahce i-a oferit polonezului un contract pe un an și jumătate, pe care acesta l-a refuzat, deoarece și-ar dori să semneze o înțelegere pe doi ani și jumătate, la finalul căreia ar avea 40 de ani. Momentan, Fenerbahce se bazează pe doi fotbaliști importanți în atac, marocanul Youssef En-Nesyri și columbianul Jhon Duran, cel din urmă fiind însă doar împrumutat de la Al Nassr.

Câte goluri a înscris Robert Lewandowski pentru Barcelona în acest sezon

Robert Lewandowski nu a avut un start extraordinar de sezon în tricoul Barcelonei, fiind afectat și de accidentări. În primele 11 runde din La Liga, polonezul a marcat doar 4 goluri, două dintre ele în același meci, victoria clară cu Valencia (6-0). Recent, „veteranul” și-a reintrat în formă, și primul gol după , în meciul cu Athletic Bilbao (4-0). Cele 8 reușite din campionat sunt singurele ale polonezului din acest sezon, deoarece acesta nu a înscris în UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Dincolo de parcursul de la echipa de club, primăvara anului viitor va fi una foarte importantă pentru Robert Lewandowski și la echipa națională. Polonia a terminat pe locul 2, în urma Olandei, în grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026 și . Echipa lui Lewandowski va întâlni Albania pe teren propriu în semifinală, iar în cazul unui succes ar evolua în deplasare în finală contra învingătoarei din disputa Ucraina – Suedia.