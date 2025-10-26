Sport

Viitoarea adversară din Europa League a FCSB-ului, umilită în deplasare! Scor de neprezentare încă de la pauză

Ce umilință! Viitoarea adversară a FCSB-ului a suferit o înfrângere zdrobitoare în campionat. Ce s-a întâmplat, de fapt, la meciul din weekend.
Mihai Dragomir
26.10.2025 | 20:00
Viitoarea adversara din Europa League a FCSBului umilita in deplasare Scor de neprezentare inca de la pauza
Scor neverosimil pentru viitoarea adversară a FCSB-ului în Europa League. Cu cât a putut să piardă în campionat. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Una dintre viitoarele adversare din Europa League pentru FCSB s-a făcut de râs la meciul din campionat. Ce scor a putut înregistra la meciul din deplasarea din competiția internă și când va juca contra campioanei României.

Basel, următoarea adversară a FCSB-ului în cupele europene, umilită în campionat

Basel a jucat sâmbătă, 26 octombrie, în deplasare cu Lausanne. Gazele conduceau deja la pauză cu 3-0, după reușitele lui Bair (6, 35) și Custodio (17). Nici repriza a doua nu a fost prea blândă cu Basel, care a mai încasat alte două goluri (Diakite – 55 și Ajdini – 66).

Golul de onoare al oaspeților a fost marcat de Traore (85 pen.), însă a fost insuficient pentru a mai schimba soarta partidei. În urma acestui rezultat, Basel, echipa cu un lot cotat la peste 60 de milioane de euro, rămâne pe locul 3, cu 18 puncte în 10 etape, în timp ce Lausanne a urcat pe 9, cu 12 puncte.

Când se întâlnesc Basel și FCSB

Duelul Basel – FCSB este programat joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45. Arena pe care se va disputa meciul este „St. Jakob-Park”, cu o capacitate de peste 38.000 de locuri. Cele două formații s-au întâlnit în total de 5 ori în istorie.

Ultimele dueluri directe au fost în sezonul 2013/2014, când aveau să remizeze atât în România cât și în Elveția (scor 1-1). Contextul acelor întâlniri a fost grupa E din Champions League.

Program FCSB în Europa League

FCSB are un set de 8 meciuri în această competiție, primul fiind programat pe 25 septembrie, iar ultimul în data de 29 ianuarie 2026. Iată cum arată programul complet al campioanei României în acest sezon de Europa League:

  • joi, 25 septembrie 2025, ora 19:45: Go Ahead Eagles – FCSB 0-2
  • joi, 2 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Young Boys 0-2
  • joi, 23 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Bologna 1-2
  • joi, 6 noiembrie 2025, ora 19:45: Basel – FCSB
  • joi, 27 noiembrie 2025, ora 22:00: Steaua Roșie Belgrad – FCSB
  • joi, 11 decembrie 2025, ora 22:00: FCSB – Feyenoord
  • joi, 22 ianuarie, ora 22:00: Dinamo Zagreb – FCSB
  • joi, 29 ianuarie, ora 22:00: FCSB – Fenerbahce
