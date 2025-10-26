Viitoarea adversară din Europa League a FCSB-ului, umilită în deplasare! Scor de neprezentare încă de la pauză

ADVERTISEMENT

Una dintre viitoarele adversare din Europa League pentru FCSB s-a făcut de râs la meciul din campionat. Ce scor a putut înregistra la meciul din deplasarea din competiția internă și când va juca contra campioanei României.

Basel, următoarea adversară a FCSB-ului în cupele europene, umilită în campionat

Basel a jucat sâmbătă, 26 octombrie, în deplasare cu Lausanne. Gazele conduceau deja la pauză cu 3-0, după reușitele lui Bair (6, 35) și Custodio (17). Nici repriza a doua nu a fost prea blândă cu Basel, care a mai încasat alte două goluri (Diakite – 55 și Ajdini – 66).

Golul de onoare al oaspeților a fost marcat de Traore (85 pen.), însă a fost insuficient pentru a mai schimba soarta partidei. În urma acestui rezultat, Basel, , rămâne pe locul 3, cu 18 puncte în 10 etape, în timp ce Lausanne a urcat pe 9, cu 12 puncte.

Când se întâlnesc Basel și FCSB

Duelul Basel – FCSB este programat joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45. Arena pe care se va disputa meciul este „St. Jakob-Park”, cu o capacitate de peste 38.000 de locuri. Cele două formații s-au întâlnit în total de 5 ori în istorie.

Ultimele dueluri directe au fost în sezonul 2013/2014, când aveau să remizeze atât în România cât și în Elveția (scor 1-1). Contextul acelor întâlniri a fost grupa E din Champions League.

Program FCSB în Europa League

FCSB are un set de 8 meciuri în această competiție, primul fiind programat pe 25 septembrie, iar ultimul în data de 29 ianuarie 2026. Iată cum arată :

