Viitoarea adversară din Europa League a FCSB-ului, umilită în deplasare! Scor de neprezentare încă de la pauză

Una dintre viitoarele adversare din Europa League pentru FCSB s-a făcut de râs la meciul din campionat. Ce scor a putut înregistra la meciul din deplasarea din competiția internă și când va juca contra campioanei României.
Basel a jucat sâmbătă, 26 octombrie, în deplasare cu Lausanne. Gazele conduceau deja la pauză cu 3-0, după reușitele lui Bair (6, 35) și Custodio (17). Nici repriza a doua nu a fost prea blândă cu Basel, care a mai încasat alte două goluri (Diakite – 55 și Ajdini – 66).
Golul de onoare al oaspeților a fost marcat de Traore (85 pen.), însă a fost insuficient pentru a mai schimba soarta partidei. În urma acestui rezultat, Basel, echipa cu un lot cotat la peste 60 de milioane de euro, rămâne pe locul 3, cu 18 puncte în 10 etape, în timp ce Lausanne a urcat pe 9, cu 12 puncte.
Duelul Basel – FCSB este programat joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45. Arena pe care se va disputa meciul este „St. Jakob-Park”, cu o capacitate de peste 38.000 de locuri. Cele două formații s-au întâlnit în total de 5 ori în istorie.
Ultimele dueluri directe au fost în sezonul 2013/2014, când aveau să remizeze atât în România cât și în Elveția (scor 1-1). Contextul acelor întâlniri a fost grupa E din Champions League.
FCSB are un set de 8 meciuri în această competiție, primul fiind programat pe 25 septembrie, iar ultimul în data de 29 ianuarie 2026. Iată cum arată programul complet al campioanei României în acest sezon de Europa League: