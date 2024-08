Viitoarea soție a lui Marcel de la Insula iubirii reacționează la imaginile în care bărbatul îi face ochi dulci lui Lolrelai: „Nu ar fi prima!”

Armina, viitoarea soție a lui Marcel de la Insula iubirii reacționează, în exclusivitate pentru FANATIK, la filmulețul în care ”Maluma” îi face ochi dulci actriței Ștefania Costache, cunoscută publicului larg ca Lolrelai.

Viitoarea soție a lui Marcel de la Insula iubirii nu e geloasă pe Lolrelai

Dacă la Insula iubirii gelozia a fost cea mai gravă ”boală” a concurenților și, pe alocuri, a unor ispite, în cazul iubitei lui Marcel de la Insula iubirii nu există această problemă.

Contactată de FANATIK pentru a afla dacă a fost măcar pentru o secundă geloasă fiindcă Marcel i s-a adresat lui Lolrelai cu ”Hola, mami, que guapa”, Armina ne-a spus că e obișnuită cu felul fermecător în care iubitul ei se adresează femeilor.

Prin urmare, viitoarea soție a lui Marcel de la Insula iubirii susține că nu are de ce să fie cu teamă în ceea ce-l privește pe bărbatul ei. Asta deoarece știe că a fost doar o scenetă pentru promovarea filmului în care cei doi joacă, „Mentorii”, care va apărea pe marile ecrane în anul 2025.

Armina a spus că Lolrelai nu este prima femeie și probabil nu va fi ultima pe care Marcel de la Insula iubirii s-o agațe, chiar și în glumă. Ba mai mult, cea care se ocupă și de imaginea ispitei mărturisește că a fost chiar amuzată de secvența pe care a văzut-o în mediul online.

„A mai văzut femei și mai puțin îmbrăcate”

Nu i-a păsat nici de faptul că lucru care ar fi scos din sărite multe concurente de la Insula iubirii. S-au văzut, de altfel, de-a lungul celor opt sezoane difuzate de Antena 1 despărțiri de la mult mai puțin de atât.

E conștientă de faptul că Marcel e un bărbat dorit și că la rândul său mai flirtează uneori. Câtă vreme e cu ea, abordările lui nu au o finalitate. Prin urmare, Armina îl ia ca atare pe viitorul ei soț.

„Nu mă deranjează cu absolut nimic ce am văzut. Plus că era doar o scenetă. Ha, ha! Au făcut așa pentru TikTok. Nu are, sincer, de ce să mă deranjeze. A mai văzut femei și mai puțin îmbrăcate. Nu ar fi prima! Dar ce va face el în continuare… Probabil o să fie înconjurat și de alte femei. Îmbrăcate sau mai puțin îmbrăcate!”, a declarat Armina, pentru FANATIK.

De altfel, și Lolrelai ne-a mărturisit că Marcel i-a lăsat o impresie bună. Ne-a zis despre el că este un bărbat amabil. Apreciază faptul că e asumat cu tot ceea ce se spune despre el și ce face de când a ajuns cunoscut de o țară întreagă.

Marcel, ispita supremă din sezonul 8

pentru FANATIK, că Marcel nu joacă niciun rol, întrebată cum e în realitate ispita. Vedeta ne-a zis că este exact așa cum l-a văzut toată țara la televizor. Clarifică, astfel, o dilemă pe care o au mulți în ce-l privește despre cât de natural e, de fapt.

Marcel Andrei (31 de ani) a devenit în scurt timp personajul momentului la Insula iubirii, alături de concurenta Iustina. Tânărul s-a făcut remarcat prin felul în care vorbește. Mai exact, stâlcește cuvinte sau chiar inventEază unele (precum „dezahardat”). În trecut, a lucrat în Armată, lucru de care este extrem de mândru. Bărbatul a trăit foarte mult timp în Spania. De aici și motivul pentru care combină limba română cu spaniola.