Viitor polițist, reținut după un accident rutier, în urma căruia un tânăr de 18 ani a murit. Acesta s-a urcat beat la volan

Un tânăr de 19 ani, elev al unei școli de Poliție, a fost reținut în urma unui accident rutier. Acesta s-a urcat băut la volan și l-a condus spre moarte pe un licean
Codrina Menţel
07.08.2025 | 13:19
Viitor politist retinut dupa un accident rutier in urma caruia un tanar de 18 ani a murit Acesta sa urcat beat la volan
Tânăr de 19 ani, elev la o școală de Poliție, reținut în urma unui accident rutier mortal. Acesta era beat. Foto: SAJ Bistrița-Năsăud/ hepta.ro/ colaj Fanatik

Un tânăr de 19 ani, elev la o școală de Poliție, a produs un accident grav, beat fiind, în care un pasager din mașina sa a murit. Procurorii cer acum arestarea sa preventivă.

Elev la o școală de Poliție, reținut după un accident mortal

Tragedia a avut loc pe 21 iulie, în jurul orei 4.30, pe raza județului Bistrița-Năsăud. Tânărul de 19 ani, elev la o școală de Poliție, se afla în timpul liber și s-a urcat beat la volan.

La un moment dat, acesta a pierdut controlul volanului și a acroșat cu partea dreaptă a autoturismului capătul din dreapta al podeţului, iar apoi mașina şi-a continuat deplasarea, a părăsit partea carosabilă spre stânga şi s-a răsturnat în afara carosabilului, într-un mal de pământ.

În urma impactului, un elev de liceu în vârstă de 18 ani, care se afla pe scaunul din dreapta față, a murit. În mașină se mai afla un pasager pe bancheta din spate, care a ajuns la spital cu răni, alături de șofer.

Procurorii cer arestarea preventivă

După eveniment, șoferul de 19 ani a fost dus la analize pentru determinarea alcoolemiei din sânge. Astfel, s-a descoperit faptul că acesta se urcase beat la volan.

„Conform buletinului de analiză toxicologică emis în cauză de SJML Bistriţa-Năsăud, inculpatul avea la ora recoltării mostrelor biologice o îmbibaţie alcoolică de 1,24 g%o alcool pur în sânge (proba 1-ora 06:40) şi 0,98 g%o alcool pur în sânge (proba 2-ora 07:40)”, a arătat Parchetul.

În acest context, reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud au anunţat, joi, că tânărul a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Năsăud cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru ucidere din culpă şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Anterior, el a fost reţinut de organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud – Serviciul Rutier, pentru 24 de ore.

