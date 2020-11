Meciul Viitorul Constanţa – Dinamo are loc duminică, 8 noiembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 10 din Casa Pariurilor Liga 1. Nici una dintre cele două combatante nu are un sezon fericit. Dobrogenii ocupă locul 8, cu 13 puncte, iar Dinamo e penultima, cu numai 5 puncte, dar are un meci mai puțin disputat.

Viitorul vine după o victorie la „masa verde”, ca urmare a întreruperii partidei din runda precedentă de la Iaşi după ce s-a defectat instalaţia de nocturnă a stadionului Emil Alexandrescu. Conform regulamentului, echipa patronată de Gică Hagi va câștiga cu 3-0.

Dinamo are un singur succes sub conducerea lui Cosmin Contra, reuşit la Mediaş, dar de atunci au urmat patru eşecuri la rând şi situaţia este de acum dramatică pentru echipa cu cel mai scump şi mai valoros lot din Liga 1.

ora 21:00 Viitorul – Dinamo

Echipele probabile

Viitorul: Cojocaru – Dussaut, V. Ghiță, Dobroslavevici, De Nooijer – Fernandez, Gaztanaga, Casap – Mățan, Luckassen, E. Fernandes. Antrenor: Ruben Barrera

UPDATE 8 noiembrie, ora 14:11 / Suporterii lui Dinamo au făcut spectacol înainte de partida pe care favoriții lor o vor susține diseară la Ovidiu contra Viitorului. Fanii „câinilor” s-au prezentat astăzi la hotelul unde a fost cazată echipa și au susținut un adevărat show pirotehnic, de la care nu au lipsit torțele și fumigenele.

Viitorul Constanţa – Dinamo Live stream Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus

Partida Viitorul Constanţa – Dinamo se joacă duminică, 8 noiembrie, de la ora 21:00, pe stadionul din Ovidiu şi este condusă de arbitrul FIFA Istvan Kovacs. Jocul este televizat în direct pe canalele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. Îl puteţi urmări în format LIVE VIDEO şi intrînd pe site-ul FANATIK.RO

Antrenorul Ruben Barrera a reuşit, după un început cu stângul, să redreseze întrucâtva corabia constănţeană, de cinci etape Viitorul necunoscând înfrângerea şi având trei victorii şi două remize. Încet-încet, nou veniţii, în special jucătorii spanioli, s-au adaptat rigorilor fotbalului românesc şi au un aport tot mai important.

La Dinamo nu s-au plătit nici acum salariile restante

O adevărată armată de spanioli a debarcat în Ştefan cel Mare, jucători cu CV-uri importante, aduşi se spune pe salarii de minim 25-30.000 de euro pe lună, însă aceştia, poate şi pentru că sunt prea mulţi dintr-o dată pentru a se crea omogenizarea, mai mult au dezamăgit.

La Dinamo, situaţia financiară continuă să fie o nebuloasă, în sensul în care sunt foarte multe suspiciuni despre forţa economică a noilor patroni iberici, aceştia neplătind nici până acum restanţele salariale jucătorilor. Mai mult, însuşi antrenorul Cosmin Contra a început să aibă dubii asupra proiectului în care a intrat şi nu ştie ce se va întâmpla pe mai departe.

Viitorul a fost lovită de COVID 19 şi are acum alt jucător pozitiv

Viitorul a fost lovită de coronavirus foarte serios în ultimele săptămâni, atât la nivelul primei echipe cât şi la juniori. Au fost jucători care au venit infestaţi de la naţionala U21 care a jucat în Ucraina, precum Virgil Ghiţă, Radu Boboc sau Andrei Ciobanu. Acum ei sunt refăcuţi, dar a fost descoperit un nou caz, fără a se menţiona numele fotbalistului. La Dinamo, doar patronul spaniol Pablo Cortacero ar avea virusul şi se află sub tratament în spital.

Deşi Dinamo nu a mai câştigat puncte la Ovidiu din 2017, când tot Cosmin Contra a fost antrenor, pentru bookmakeri este un meci echilibrat. Viitorul are 2,45 pentru victorie, Dinamo a primit 2,85. Poate fi şi genul de meci în care să înscrie ambele echipe, opţiune cotată la 1,80.