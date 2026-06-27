Viitorul lui Adrian Șut la Al-Ain a fost decis. Ce se întâmplă cu fostul mijlocaș de la FCSB

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Adrian Șut (27 de ani), fostul campion al României cu FCSB, a bifat a doua jumătate a sezonului recent încheiat în tricoul celor de la Al-Ain, cu care a devenit, de asemenea, campion. Mijlocașul a fost descris de presa arabă ca și plecat de la formația „alb-violetă”. Ce se întâmplă, de fapt, cu fotbalistul care le-a adus 1,5 milioane de euro în cont bucureștenilor.

Adrian Șut rămâne la Al-Ain

Adrian Șut a fost unul dintre mijlocașii care a contribuit decisiv la performanțele recente ale FCSB-ului. Plecarea sa de la echipa „roș-albastră” s-a produs în ianuarie 2026, după 5 ani și jumătate în tricoul bucureștenilor. La începutul lunii mai, el , pentru ca pe finalul aceleiași luni

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Totuși, și că ar putea să se despartă de această în mercato de vară. Florin Vulturar, agentul său, a contrazis total acest scenariu. „Adi Șut are un contract valabil cu Al-Ain. Cu siguranță, va continua acolo. Altceva nu am ce să spun, nu știu ce a apărut. Mai are contract cu cei de acolo și se gândește doar la actuala sa echipă”, a spus Florin Vulturar, pentru

Ce spunea Gigi Becali despre posibila revenire a lui Adrian Șut la FCSB

În primăvara acestui an, Gigi Becali aflase că fostul său jucător nu traversa o perioadă tocmai bună la noua echipă. . „Da, și Șut… Am auzit că pe acolo acum în vară… Îl luăm înapoi, ce să facem? Nu prea s-a acomodat. Dirija bine jocul, dar vreau unul mai rapid, mai agresiv!”, spunea Gigi Becali la

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Mesajul lui Adrian Șut la prezentarea oficială la Al-Ain

La prezentarea sa oficială la Al-Ain, „După 5 ani și jumătate la FCSB aveam nevoie de o nouă provocare. Vreau să câștig multe trofee. Am venit să dau totul pentru echipă, să ajut, sunt un jucător de echipă. Îmi pun inima pe teren pentru echipă. Voi face orice pentru victorii și trofee”, spunea, printre altele, mijlocașul român.

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