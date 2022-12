Viitorul lui Andrei Ivan la Universitatea Craiova, incert? „E un lider în vestiar cu siguranță”. Video exclusiv

, după ce fostul selecționer al României l-a exclus înainte de meciul cu Rapid din SuperLiga. Evoluțiile atacantului sunt modeste, iar au vorbit despre viitorul său în Bănie.

Ioan Andone și Robert Niță sar în apărarea lui Andrei Ivan la Universitatea Craiova: „Este un lider în vestiar cu siguranță”

Andrei Ivan a jucat doar 36 de minute în meciul pierdut, scor 0-2 de Universitatea Craiova cu FC U Craiova 1948. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani este departe de forma arătată anul trecut, aspect remarcat și de Robert Niță în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Totuși, fostul fotbalist de la Rapid a sărit în apărarea lui Andrei Ivan despre care a spus că arată ca un lider atât în vestiar, cât și pe gazon. „Dacă întrebi de Andrei Ivan din campionatul trecut a fost cel mai important jucător al Craiovei. Un jucător care marchează peste 10 goluri, un lider în vestiar cu siguranță și în teren alături de Nistor, la fel.

Un jucător care în momentele grele iese la rampă și nu marchează goluri la 2-0, la 3-0. Marchează primul gol, la 0-0 îți deblochează tabela”, a declarat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ioan Andone nu contestă calitățile lui Andrei Ivan. „Pe Ivan poți să-l mobilizezi pentru că are calitate. Pe unul ca Ivan niciodată nu l-aș schimba”, a declarat fostul antrenor al lui Dinamo.

Robert Niță dă dreptate conducerii Universității: „La Craiova a venit timpul să plece jucători, nu antrenorul”

Robert Niță este convins că prestația lui Andrei Ivan este influențată de atmosfera din vestiar. Fostul jucător al Rapidului este de acord cu Sorin Cârțu și Mihai Rotaru și a mărturisit că din cadrul clubului oltean trebuie să plece jucători, ci nu Mirel Rădoi.

„E un jucător care are calități și care poate ajuta echipa. Depinde de grupul din care face parte, depinde de vestiar. Cred că în ceea ce spun Sorin Cârțu și Mihai Rotaru. Cred că la Craiova a venit timpul să mai plece din jucători nu să plece antrenorul.

Cred că Rădoi, ținând cont cât de mult și l-a dorit Rotaru, va continua și din iarnă. A confirmat Cârțu, dar cred că Rădoi se va impune până la urmă chiar dacă nu vor fi rezultate până în iarnă și vom vedea altă Universitate din ianuarie încolo”, a declarat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici, este de părere că Mirel Rădoi va fi cel care se va despărți de Universitatea Craiova. „Eu nu cred. Eu cred invers, că va pleca Rădoi”. Robert Niță a răspuns „Va fi o mare greșeală din partea patronului să renunțe la Rădoi pentru că de trei ani tot renunță la antrenori”, a răspuns Robert Niță.

Adrian Ilie l-a pus la zid pe Andrei Ivan: „Simulează foarte mult”

. „Cobra” este de părere că revenirea în țară a atacantului după scurta aventură în afara României denotă inconstanța din jocul lui Andrei Ivan.

„Nu e poveste, au fost multe meciuri pe care le-am urmărit și îl știu pe Ivan. L-am și urmărit pentru anumite transferuri afară. Simulează foarte mult, cred că din construcția lui este așa. Aș fi foarte dur să vorbesc despre acești jucători de la Craiova.

Le-ar trebui trei, patru jucători cu personalitate, să își asume totul într-un meci decisiv, cum a fost cu CFR. Au fost meciuri în care acești jucători nu și-au asumat. Ivan, Nistor… Nu îmi dau seama cum ajung într-o situație ca Ivan să fie foarte bun într-un campionat și anul ăsta nu există. A fost bun 5 minute și acum nu mai joacă fotbal.

Este inconstant în cariera lui. Jucătorii care pleacă și se întorc după un an de zile, îmi scapă lucrurile de sub control. Ori nu au personalitate ei, ori ca persoane nu sunt ei OK.

Nu poți să te întorci după un an de zile că nu te-ai adaptat. Dacă nu te-ai adaptat, stai acasă. Unul singur pe acolo încearcă să facă și el ceva, Rădoi. De fapt, doi. Rotaru și cu Rădoi”, au fost cuvintele lui Adrian Ilie, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.