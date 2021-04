Viitorul Pandurii are planuri mari înainte de meciul cu Universitatea Craiova: „Ne gândim la finală!” Exclusiv

Viitorul Pandurii Târgu Jiu privește cu optimism dubla cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României. Alin Buleică, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, a oferit un interviu exclusiv pentru FANATIK înainte de partida de miercuri, ora 19:00, de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Craiovean la origine, jucătorul vrea să facă istorie cu gorjenii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viitorul a ratat accederea în play-off-ul Ligii 2, însă jucătorii vor să facă o figură frumoasă contra Craiovei. Echipa trece printr-o perioadă de schimbări, mai ales după ce Flavius Stoican a fost dat afară de conducere. Cristian Lupuț este tehnicianul care are misiunea de a face o dublă memorabilă cu Universitatea.

De partea cealaltă, trupa lui Marinos Ouzounidis are șansa să ajungă din nou în finala Cupei României. În urmă cu trei ani, Craiova punea mâna pe trofeu, învingând chiar o echipă de Liga 2 în ultimul act, pe Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alin Buleică spune că Viitorul Pandurii are gânduri mari cu Universitatea Craiova: „Ne gândim la o finală, de ce nu? Vrem să facem ceva wow”

Alin Buleică este unul dintre cei mai importanți componenți ai echipei Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Fotbalistul născut la Craiova are 29 de ani și o carieră impresionantă în spate. A evoluat la echipe importante, precum: FC U Craiova, Universitatea Cluj, UTA Arad sau Pandurii Târgu Jiu. Ba mai mult, cu gorjenii a avut parte de o campanie extraordinară în cupele europene. A jucat în grupele Europa League și a marcat un gol foarte important în play-off-ul competiției, în fața formației SC Braga.

Acum, Buleică încearcă să cunoască succesul și cu Viitorul Pandurii, cealaltă echipă a orașului. Din păcate, mijlocașul și colegii săi nu au prins play-off-ul Ligii 2 și nu se vor bătea la promovare în acest sezon. Totuși, Viitorul a ajuns în semifinalele Cupei României, însă dau peste un adversar de calibru, Universitatea Craiova, vicecampioana țării. Alin Buleică a acceptat să vorbească pentru FANATIK despre meciul din penultimul act al competiției.

ADVERTISEMENT

Alin, joci acasă, la Craiova. Este un meci special pentru tine?

– De fiecare dată când vin să joc în orașul meu am emoții și este ceva special. Iubesc Craiova. În ceea ce privește partida, nu consider că este un meci special, deoarece am mai evoluat contra lor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viitorul Pandurii a atins o performanță extraordinară prin faptul că s-a calificat în semifinalele Cupei. Ce sentimente sunt acum, înainte de cel mai important joc din istoria echipei?

– Da, pot să spun că este o performanță pentru această echipă. Suntem în fața unui lucru nou și avem sentimente plăcute. Ne gândim că putem face ceva wow pentru noi, ne vom bate cu una dintre cele mai bune trei echipe din Liga 1, cu o echipă extraordinar de bună pentru nivelul din România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Experiența ta este un atuu pentru echipă. Cum îți simți colegii înainte de meci?

– La aproape 30 de ani, eu sunt veteranul echipei, am colegii tineri, dornici de afirmare și mă bazez pe asta. Au demonstrat că știu fotbal și sigur vor face pasul spre Liga 1.

ADVERTISEMENT

Crezi că o să surprindeți Craiova? Care sunt armele echipei?

– Atuul nostru este dorința pe care o avem. Suntem o echipa tânără care vrea să arate că se poate prin dorință și spirit de luptă.

ADVERTISEMENT

Sincer, va gândiți la o finală istorică?

– Ne gândim la o finală, cum să nu? Suntem în fața ei, dar avem două meciuri grele în față, însă este fotbal și orice se poate întâmpla.

Ratarea play-off-ului a creat o dezamăgire. Vă răzbunați în Cupa României?

– A fost o dezamăgire mare și s-a văzut acest lucru prin rezultatele pe care le-am avut după aceea. Practic, doar prin aceste două meciuri de Cupa României vom putem arăta că a fost un accident ratarea primelor șase. Totuși, sper ca FC U Craiova să obțină promovarea. Ar fi frumos ca orașul Craiova să aibă două echipe în prima ligă.

„Aș fi preferat să jucăm contra lui Dinamo!” Alin Buleică nu o vede pe Craiova să se mai bată la campionat

Ai fi preferat să joci semifinală contra unei alte echipe? Astra sau Dinamo?

– Dacă ne uităm la problemele pe care le au cei de la Dinamo…aș fi preferat să jucăm contra lor. Și noi, și ei ne confruntăm cu probleme.

Ați schimbat și antrenorul la Viitorul Pandurii? Cum este cu noul tehnician?

– Am schimbat antrenorul,avem un staff tehnic nou care vrea să muncească și să obțină performanțe. Sperăm să obținem acest lucru împreună.

Ce crezi despre Craiova? O vezi să se bată la titlu?

– Sincer, la început, eu o vedeam pe Craiova să se bată la campionat. Acum nu mai văd asta și consider că obiectivul lor este să pună mâna pe Cupa României. Poate la anul vor fi mai aproape de titlu în campionat.

La ce jucător de la Craiova trebuie să fiți atenți?

– Craiova are jucători foarte buni. Știm cine va juca, dar, cu siguranță, de la mijloc în sus sunt cu toții periculoși.

Ce urmează pentru voi? Proiectul se conturează pentru un play off sezonul viitor?

– Probabil vor fi schimbări la nivelul lotului, dar sper să facem un lot bun și să ne batem la primele șase locuri și să fim în play-off. Se pot face lucruri bune la Viitorul Pandurii Târgu Jiu.