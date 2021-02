Viitorul – Poli Iași, duelul problemelor „tehnice”. În tur a căzut nocturna, în retur s-a lăsat ceața

Meciurile dintre Viitorul Constanța și Politehnica Iași par a fi blestemate în acest sezon al Ligii 1. Dacă în tur, la Iași, nocturna nu a funcționat la parametri optimi, în retur ceața a întrerupt partida.

FANATIK îți prezintă succesiunea întâmplărilor atât din meciul care nu a apucat să se încheie pe teren, în toamna lui 2020, cât și din partida întreruptă la Ovidiu din cauza ceții.

De fiecare dată, mai afectată de întreruperile partidelor a fost Poli Iași. De altfel, duelul tur disputat în Moldova a fost pierdut de trupa antrenată în prezent de Andrei Cristea, la masa verde.

Viitorul – Poli Iași, duelul problemelor „tehnice”. Cum a pierdut Poli Iași cu 0-3 din cauza defectării nocturnei

Problema nocturnei este una de factură destul de veche la Iași, însă situația din turul Ligii 1, de la meciul cu Viitorul, a dat naștere unor controverse teribile în Copou. Totul s-a petrecut în data de 1 noiembrie 2020, atunci când pe stadionul lui Poli trebuia să se dispute de la ora 18:00 meciul cu Viitorul Constanța.

Din cauza problemelor cu nocturna, startul partidei a fost amânat cu 53 de minute, iar după reluare totul a decurs bine timp de 54 de minute. Foarte bine, chiar, pentru ieșeni, care trimiseseră mingea în poartă pentru 2-1 chiar în momentul în care lumina reflectoarelor a cedat din nou. Arbitrul Horia Mladenovic a decis să oprească definitiv partida.

În mod previzibil, la comisii s-a decis ca ieșenii să piardă cu 0-3 la masa verde partida, iar iureșul s-a pornit în Copou. Chiar primarul orașului, Mihai Chirică, s-a implicat în problemă și a decis să îl dea afară, printre alții, pe administratorul bazei sportive a lui Poli, Florin Baltag. Și directorul de marketing al clubului, Cristian Postolache, a fost demis.

„Ți-e ciudă că s-a întâmplat la Iași și s-a întâmplat pe mâna ta, pe mâna oamenilor pe care îi plătești ca să-și facă treaba acolo. Și cărora le urez șomaj liniștit. Nu au decât să-și câștige banii la altă instituție sau să se înscrie la șomaj mai repede. Nu iert pe niciunul! Dar cu raportul Corpului de Control al primarului”, a declarat atunci Mihai Chirică.

Din păcate pentru ieșeni, punctele lor nu s-au mai întors și au ajuns în zestrea Viitorului. Cu un lucru s-au ales, totuși, și oamenii care erau pe atunci antrenați de Daniel Pancu. Nocturna arenei Emil Alexandrescu nu a mai dat greș, iar clubul moldav și-a disputat fără probleme partidele de pe teren propriu care au urmat.

era minutul meciului dintre Poli Iași și Viitorul atunci când nocturna a cedat în data de 1 noiembrie 2020; 2-1 era scorul pentru Poli Iași în tur, atunci când partida cu Viitorul s-a întrerupt definitiv.

Probleme și la retur. Ceața a întrerupt partida

Returul duelului din Liga 1 s-a disputat în data de 22 februarie, de la ora 20:30. Totul a decurs bine, deși meciul a fost total lipsit de spectaculozitate, însă nu au existat probleme tehnice și nici de arbitraj. Totul până în minutul 68, când s-a lăsat ceața, iar partida a fost întreruptă de Florin Chivulete.

După o oră, arbitrul și membri celor două echipe au ieșit din nou pe teren și centralul a concluzionat că meciul nu are cum să fie reluat, deoarece problema vizibilității a continuat să persiste. S-a stabilit ca partida să fie reluată a doua zi, de la ora 16:00. Numai că nici în data de 23 februarie situația nu s-a mai îmbunătățit.

Așa că partida nu s-a mai reluat, iar meciul se va juca la o dată ulterioară. Partida, deși s-a întrerupt în minutul 68, va fi reluată din minutul 1. Toate cartonașele galbene vor fi anulate, iar tot ce s-a întâmplat în data de 22 februarie nu va mai conta, spre nemulțumirea oaspeților care s-au deplasat degeaba până la Ovidiu.

Pe lângă acest aspect, ieșenii sunt nemulțumiți și de faptul că meciul era echilibrat, iar un punct pe terenul Viitorului nu ar fi fost de lepădat pentru o echipă aflată într-o situație atât de critică. Poli este ultima în Liga 1.

„E un mare dezavantaj pentru noi. Am stat 4 zile aici, am consumat foarte multă energie mentală. E o decizie bizară pentru mine! Consider că este o vreme pe care am mai întâlnit-o în carieră și cred că partida ar fi trebuit să se joace.

Observatorul partidei a spus că partida ar fi trebuit să se joace. A fost un consum mental extrem de ridicat. Jucătorii se concentrează pentru meci, dar ies din ritm. Nu sunt momente ușoare, dar cred că partida ar fi trebuit să se joace”, a declarat Andrei Cristea.