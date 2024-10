Viitorul României vine de la U17. Fiul fostului internațional face senzație: „Are 1,88 m, e disciplinat, inteligent și un bun pasator”. Exclusiv

Echipa națională de fotbal a României U17 a disputat două partide amicale cu Muntenegru U17. Căpitanul „tricolorilor” mici a fost Albert Radu, fiul fostului internațional român Sergiu Radu.

Viitorul României vine de la U17. Fiul fostului internațional face senzație: „Are 1,88, e disciplinat, inteligent și un bun pasator”

România U17 a disputat două partide amicale cu reprezentativa Muntenegrului de la aceași categorie de vârstă. Primul meci a avut loc sâmbătă, 12 octombrie, scor 1-1, iar al doilea luni, 14 octombrie, scor 2-0. Băieții pregătiți de Nicolae Grigore au continuat seria victoriilor împotriva muntenegrenilor, după ce .

ADVERTISEMENT

În victoria de luni, căpitanul „tricolorilor” a fost Albert Radu, fiul fostului internațional Sergiu Radu. Golurile României au fost marcate de Albert Niculăesei, în minutul 3, și de Albert Radu, în minutul 90.

De menționat este faptul că Muntenegru a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 12 al întâlnirii. Totodată, muntenegrenii au ratat un penalty în minutul 62.

ADVERTISEMENT

Reporterii FANATIK au luat legătura cu tatăl lui Albert Radu, anume fostul internațional Sergiu Radu. Ex-jucătorul Rapidului a vorbit despre viitorul fiului său, despre care spune că are toate calitățile necesare unui mijlocaș.

„Albert este un jucător disciplinat, inteligent, un bun pasator. Poate fi inter în 4-3-3 sau număr 8, box to box, în 4-2-3-1, dar a mai fost folosit și ca închizător, număr 6. Are un fizic bun, e înalt, are 1,88, și vede bine jocul între linii, apare des la finalizare.

ADVERTISEMENT

Deocamdată e mic de vârstă, e greu sa facem previziuni, vom vedea cum se va dezvolta”, a spus Sergiu Radu pentru FANATIK.

Fiul fostului internațional evoluează în prezent în Spania, la echipa de tineret a lui Malaga. Albert Radu va fi cu siguranță o piesă importantă în echipa României U17 care va încerca să se califice la Campionatul European.

ADVERTISEMENT

La ce formații a evoluat Sergiu Radu

Sergiu Radu și-a început primii pași în fotbal la Olimpia Satu Mare, club de la care s-a transferat la Rapid București. La formația din Giulești, atacantul cu o prezență în echipa națională a evoluat preț de trei sezoane, de unde s-a transferat ulterior la FC Național.

După experiența la formația care obișnuia , Sergiu Radu a luat drumul echipelor din străinătate. Le Mans, Energie Cottbus, Wolfsburg, Stuttgart, Koln și Aachen sunt cluburile din afara țării la care a evoluat Radu Sr. în cariera de fotbalist profesionist.

În palmaresul jucătorului născut la Râmnicu Vâlcea se află o SuperCupă a României, cucerită cu Rapid în sezonul 1999/2000. Sergiu Radu a făcut parte din lotul „tricolorilor” din preliminariile unde a bifat o prezență într-o victorie împotriva Belarusului, scor 1-3, în data de 8 septembrie 2007.