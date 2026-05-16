Viitorul sună bine! Juniorii de la viitoarea națională U15 a României l-au impresionat pe Ion Marin: „Sunt foarte talentați”

ADVERTISEMENT

România va avea în scurt timp națională U15. FRF a făcut pasul final în acest sens. În ultimele zile, la Buftea și Mogoșoaia a avut loc ultima etapă din acest proces. Nu mai puțin de 100 de juniori au fost selectați în urma unui proces de durată: 88 din țară și restul legitimați în afara granițelor țării noastre. Federația a oferit detalii esențiale despre modul în care a fost organizată toată această chestiune.

România are de acum și națională U15

Așadar, această națională urmează să debuteze în competiții chiar în următorul sezon competițional, 2026 – 2027: „În perioada 11-13 mai, la Centrele Naționale de Fotbal Buftea și Mogoșoaia a avut loc tabăra finală de selecție în vederea formării echipei naționale U15 a României pentru viitorul sezon competițional, 2026-2027. Pentru această tabără au fost selectați, în final, 100 de jucători din peste 2000 monitorizați la nivel național în Liga Elitelor și în străinătate, începând din august 2025. Pe durata taberei au fost organizate meciuri-școală între jucătorii selectați la care au participat antrenori de la toate categoriile de vârstă ale naționalelor de juniori, dar și membri din Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Noul proiect de scouting național, cu acțiuni de selecție la nivel regional, face parte din perioada de accelerare în dezvoltarea fotbalului românesc, iar obiectivul acestuia este identificarea celor mai talentați copii pentru prima convocare la un lot național, Under 15. Primele acțiuni regionale, 11 în total, au avut loc în toamna anului trecut, unde au participat jucătorii monitorizați prin programul Talent ID și de antrenorii de la loturile de juniori. În primăvara acestui an au mai avut loc 12 acțiuni, 6 acțiuni de selecție cu meci-școală și 6 acțiuni de selecție cu antrenamente”.

FRF a explicat cum s-a desfășurat procesul de selecție

La finalul procesului de selecție, s-a ajuns la 100 de juniori rămași. În continuare, ei au fost angrenați într-o tabără de pregătire de 3 zile. „În cadrul acestora, au participat cei mai buni jucători în urma acțiunilor din toamna anului trecut plus alți jucători monitorizați și remarcați pe parcursul sezonului competițional. În final, tabăra de selecție finală a durat 3 zile și au participat 100 de jucători, după cum urmează: 88 de jucători cu cele mai bune evaluări în urma acțiunilor de selecție și a acțiunilor de pregătire în regiune plus 12 jucători legitimați în străinătate.

ADVERTISEMENT

Zilnic, cei 100 de jucători au fost împărțiți în 6 echipe, disputându-se astfel 3 meciuri. Pentru fiecare joc disputat, fotbaliștii au primit calificative de la antrenori din cadrul FRF. La partide au putut asista și părinții. În partea a doua a zilei, copiii au avut activități în grup cu teme fotbalistice, adaptate postului lor din teren, mini-interviuri și discuții colective. Cei 88 de jucători convocați din țară provin din 27 de județe: București, Cluj, Constanța, Arad, Argeș, Mureș, Caraș-Severin, Dolj, Alba, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Covasna, Dâmbovița, Olt, Timiș, Vaslui, Bistrița-Năsăud, Buzău, Galați, Iași, Maramureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Vrancea”, a informat FRF prin intermediul

ADVERTISEMENT

Ce a spus Ion Marin despre această acțiune a FRF

în vara anului trecut, în prezent la U18, a fost implicat direct în această chestiune, iar la finalul acțiunii a trasat următoarele concluzii. „Am ajuns într-o fază finală cu această selecție a generației 2012. Acțiunea de selecție a durat un an de zile și a fost posibilă și datorită antrenorilor de la cluburi și de la academii. S-a plecat de la peste 2000 de jucători într-o primă fază, rămânând ulterior 450 și, în final, la această tabără, 100.

ADVERTISEMENT

Din aceștia vor rămâne 44 care vor constitui o bază a viitoarei naționale U15. Și restul jucătorilor, în afara celor 44, vor fi monitorizați în continuare. Această generație de jucători se remarcă printr-o tehnicitate deosebită. Copii arată foarte bine și sunt foarte talentați”, , conform sursei citate anterior.