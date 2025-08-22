Vijelia a creat probleme mari avionului lui CFR Cluj! Unde au aterizat ardelenii după 2-7 cu Hacken. Programul meciului cu Oțelul, dat peste cap. Exclusiv

Câștigătoarea Cupei a pierdut meciul din Suedia cu Hacken, cu 2-7, iar drumul înapoi în țară a fost unul cu probleme. Ardelenii nu au putut ateriza la Constanța din cauza vremii.

CFR Cluj, umilită de Hacken în Conference League. Dan Petrescu a demisionat

Ghinioanele parcă se țin lanț de CFR Cluj. Ardelenii s-au făcut de râs în Suedia. Gruparea din Gruia a fost învinsă de Hacken cu un neverosimil 2-7, Antrenorul nu a mai rezistat și și-a anunțat jucătorii că a fost ultima sa partidă în calitate de antrenor al formației ardelene.

CFR Cluj a avut parte de un zbor cu peripeții din Suedia. Ardelenii nu au putut ateriza pe aeroportul stabilit inițial

„Feroviarii” s-au confruntat cu probleme serioase în drumul spre România. Jucătorii și stafful celor de la CFR Cluj trebuiau să aterizeze vineri după-amiază, la Constanța, pentru a face rapid deplasarea spre Galați, însă planurile au fost date peste cap de vremea capricioasă din România.

FANATIK a aflat că zborul din Suedia a avut o întârziere de aproape două ore, iar acest lucru s-a dovedit critic. Între timp, în România au început furtuni puternice, astfel că pilotul a luat decizia de a schimba traseul și de a ateriza direct la Cluj-Napoca, în loc de Constanța, singurul aeroport cu vreme bună din România în acel moment.

Decizia de ultimă oră luată de ardeleni

În plus, ardelenii au pierdut practic o zi de pregătire înainte de duelul cu Oțelul din Superliga. Cei de la CFR Cluj au fost nevoiți să programeze un alt zbor pentru ziua de sâmbătă, spre București, iar de acolo „feroviarii” vor lua autocarul spre Galați.

Lucrurile nu arată deloc bine pentru câștigătoarea Cupei. Starea de spirit e la pământ după umilința din Suedia, iar acum s-a acumulat și un nivel ridicat de oboseală. Jucătorii echipei ardelene vor avea parte de un meci extrem de complicat la Galați.

CFR Cluj ocupă abia locul 13 în Superliga României, iar un insucces în meciul cu Oțelul ar adânci și mai mult criza. Calificarea în Conference League pare deja compromisă după rezultatul rușinos din Suedia, iar jucătorii trebuie să revină rapid la forma pe care o arătau în urmă cu doar câteva luni, pentru a nu periclita total noul sezon.