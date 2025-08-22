Vijeliile au făcut prăpăd în România: copaci căzuți în București. Patru persoane rănite, dintre care una în stop cardio-respirator. Update

Vremea s-a schimbat brusc în mai multe județe ale României, ploile torențiale și furtunile punând stăpânire pe mai multe zone. Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, avertizări nowcasting cod portocaliu și galben pentru municipiul București și mai multe localități din județele Ilfov, Argeș, Dâmbovița, Iași, Brașov, Vâlcea, Arad și Timiș.
Un incident grav a fost înregistrat în localitatea Hârtiești, sat Lucieni, județul Argeș. Vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe și a lovit trei persoane aflate în apropiere. Două dintre ele au primit sprijin medical pe loc, iar a treia nu se mai afla în zonă la sosirea echipajelor de salvare. Unul dintre răniți a fost găsit în stop cardio-respirator, au transmis autoritățile.
„Pentru gestionarea eficientă a siuației au fost alocate 1 autospecială de stingere cu apă și spumă cu accesorii necesare, o autospecială de descarcerare, un container multirisc, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean”, au mai transmis autoritățile.
De asemenea, în Sectorul 4 al Capitalei, un copac s-a prăbușit peste o persoană aflată pe trotuar. Din fericire, victima, cu diverse traumatisme și conștientă, a fost transportată la spital.
„Salvatorii din Capitală au acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă”, conform sursei menționate.
Vijelia puternică cu rafale de vânt de 70 km/h a pus la pământ mai mulți copaci, în Capitală. Arborii au căzut inclusiv pe mașini, iar străzile sunt blocate în mai multe zone ale Capitalei. Așa cum se poate observa în fotografiile publicate de Fanatik, în zona Dudești, în spatele mall-ului Vitan, mai mulți copaci au fost pur și simplu scoși din rădăcini.
Potrivit reprezentanților ISU, au fost semnalate probleme în următoarele zone:
Capitala se află sub atenționare nowcasting de vijelie puternică, vineri, între orele 19:20-20:00. Potrivit meteorologilor, vor fi rafale de 70 km/h, descărcări electrice și averse ce vor cumula 10…15 l/mp. De asemenea, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert.
Județul Ilfov se află sub atenționare nowcasting de vreme rea, în intervalul orar 19:15-20:15, perioadă în care va fi vijelie puternică, rafalele urmând să ajungă la 70…80 km/h. Sunt afectate următoarele localități: Buftea, Jilava, Chitila, Măgurele, Bragadiru, Domnești, 1 Decembrie, Clinceni, Mogoșoaia, Ciorogârla, Cornetu, Dragomirești-Vale, Corbeanca, Dărăști-Ilfov.
Potrivit ANM, mai multe localități din județul Argeș se află sub cod portocaliu de averse torențiale, descărcări electrice, vijelie și grindină. Atenționarea este în vigoare între orele 19:00-20:15. Sunt vizate următoarele orașe și comune: Câmpulung, Pietroșani, Mihăești, Coșești, Stâlpeni, Schitu Golești, Corbi, Stoenești, Valea Mare Pravăț, Bălilești, Țițești, Poienarii de Muscel, Dârmănești, Godeni, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Cetățeni, Vlădești, Bughea de Jos, Vulturești, Davidești, Boteni, Mioarele, Hârtiești, Boțești.
Localitățile Dragodana, Cobia, Crângurile, Hulubești, Raciu, Lucieni, Valea Mare, Gura Foii din județul Dâmbovița se află sub alertă meteo de tip cod portocaliu în intervalul orar 18:49-19:40. Zonele menționate vor fi vizate de ploi torențiale care vor acumula 25…40 l/mp. În același timp, localitățile Pucioasa, Voinești, Tătărani, Runcu, Cândești, Văleni-Dâmbovița, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Pietrari, Bărbulețu, Pucheni, Râu Alb se află sub cod portocaliu până la ora 20:15.
Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, vijelie și grindină de mici și medii dimensiuni (2…4 cm). De asemenea, mai multe localități din județul Iași se află sub alertă meteo imediată cod portocaliu. Vorbim de Pașcani, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ruginoasa, Vânători, Ceplenița, Ion Neculce, Todirești, Coarnele Caprei, Balș, Hărmănești, Costești, Cucuteni.
„Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, intensificări ale vântului (50…70 kmh), grindină de medii dimensiuni (2…3 cm), descărcări electrice”, au transmis, vineri, reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Tot vineri, până la ora 19:00, mai multe localități din Brașov, Vâlcea, Timiș și Arad s-au aflat sub atenționări cod portocaliu și cod galben.
De asemenea, ploile și inundațiile au făcut prăpăd, vineri, în Satu Mare, acolo unde mai multe pasaje au fost închise.