Vijeliile au făcut prăpăd în România: copaci căzuți în București. Patru persoane rănite, dintre care una în stop cardio-respirator. Update

, ploile torențiale și furtunile punând stăpânire pe mai multe zone. Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, avertizări nowcasting cod portocaliu și galben pentru municipiul București și mai multe localități din județele Ilfov, Argeș, Dâmbovița, Iași, Brașov, Vâlcea, Arad și Timiș.

Update. Un acoperiș smuls a lovit trei persoane, iar un copac s-a prăbușit peste o alta

Un incident grav a fost înregistrat în localitatea Hârtiești, sat Lucieni, județul Argeș. Vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe și a lovit trei persoane aflate în apropiere. Două dintre ele au primit sprijin medical pe loc, iar a treia nu se mai afla în zonă la sosirea echipajelor de salvare. Unul dintre răniți a fost găsit în stop cardio-respirator, au transmis autoritățile.

„Pentru gestionarea eficientă a siuației au fost alocate 1 autospecială de stingere cu apă și spumă cu accesorii necesare, o autospecială de descarcerare, un container multirisc, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean”, au mai transmis autoritățile.

De asemenea, în Sectorul 4 al Capitalei, un copac s-a prăbușit peste o persoană aflată pe trotuar. Din fericire, victima, cu diverse traumatisme și conștientă, a fost transportată la spital.

„Salvatorii din Capitală au acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă”, conform sursei menționate.

Update. Copaci doborâți de vijelie, în București

Vijelia puternică cu rafale de vânt de 70 km/h a pus la pământ mai mulți copaci, în Capitală. Arborii au căzut inclusiv pe mașini, iar străzile sunt blocate în mai multe zone ale Capitalei. Așa cum se poate observa în fotografiile publicate de Fanatik, în zona Dudești, în spatele mall-ului Vitan, mai mulți copaci au fost pur și simplu scoși din rădăcini.

Potrivit reprezentanților ISU, au fost semnalate probleme în următoarele zone:

Strada Oboga – copac căzut

Strada Teiuș – copac căzut pe autoturism

Aleea Mladinovici Dragoș- 2 copaci căzuți pe autoturism

Strada Straja – copac căzut

Intrarea Făgețelu – copac căzut pe autoturism

Calea Rahovei – copac căzut pe autoturism

Aleea Iosif Hodoș – copac căzut pe autoturism

Aleea Niculițel – copac căzut pe carosabil

Calea Dudești – copac căzut pe linia de tramvai

Șoseaua Berceni – elemente de construcție desprinse

Calea Floreasca – copac căzut pe mașină

Șoseaua Alexandria – elemente de construcție desprinse

Strada Valea Ialomiței – copac căzut pe carosabil

Strada Istriei – copac căzut

Strada Mureșanu Andrei – copac căzut

Strada Samoilă Dumitru – copac căzut

Strada Crinul de Pădure – copac căzut

Șoseaua Ștefan cel Mare – copac căzut pe autoturism

Strada Negustori – copac căzut

Atenționare meteo imediată de cod portocaliu de furtuni, grindină și ploi. Zonele vizate

Capitala se află sub atenționare nowcasting de vijelie puternică, vineri, între orele 19:20-20:00. Potrivit meteorologilor, vor fi rafale de 70 km/h, descărcări electrice și averse ce vor cumula 10…15 l/mp. De asemenea, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert.

Județul Ilfov se află sub atenționare nowcasting de vreme rea, în intervalul orar 19:15-20:15, perioadă în care va fi vijelie puternică, rafalele urmând să ajungă la 70…80 km/h. Sunt afectate următoarele localități: Buftea, Jilava, Chitila, Măgurele, Bragadiru, Domnești, 1 Decembrie, Clinceni, Mogoșoaia, Ciorogârla, Cornetu, Dragomirești-Vale, Corbeanca, Dărăști-Ilfov.

Potrivit ANM, mai multe localități din județul Argeș se află sub cod portocaliu de averse torențiale, descărcări electrice, vijelie și grindină. Atenționarea este în vigoare între orele 19:00-20:15. Sunt vizate următoarele orașe și comune: Câmpulung, Pietroșani, Mihăești, Coșești, Stâlpeni, Schitu Golești, Corbi, Stoenești, Valea Mare Pravăț, Bălilești, Țițești, Poienarii de Muscel, Dârmănești, Godeni, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Cetățeni, Vlădești, Bughea de Jos, Vulturești, Davidești, Boteni, Mioarele, Hârtiești, Boțești.

Localitățile din Dâmbovița și Iași afectate de vijelii

Localitățile Dragodana, Cobia, Crângurile, Hulubești, Raciu, Lucieni, Valea Mare, Gura Foii din județul Dâmbovița se află sub alertă meteo de tip cod portocaliu în intervalul orar 18:49-19:40. Zonele menționate vor fi vizate de ploi torențiale care vor acumula 25…40 l/mp. În același timp, localitățile Pucioasa, Voinești, Tătărani, Runcu, Cândești, Văleni-Dâmbovița, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Pietrari, Bărbulețu, Pucheni, Râu Alb se află sub cod portocaliu până la ora 20:15.

Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, vijelie și grindină de mici și medii dimensiuni (2…4 cm). De asemenea, mai multe localități din județul Iași se află sub alertă meteo imediată cod portocaliu. Vorbim de Pașcani, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ruginoasa, Vânători, Ceplenița, Ion Neculce, Todirești, Coarnele Caprei, Balș, Hărmănești, Costești, Cucuteni.

„Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, intensificări ale vântului (50…70 kmh), grindină de medii dimensiuni (2…3 cm), descărcări electrice”, au transmis, vineri, reprezentanții . Tot vineri, până la ora 19:00, mai multe localități din Brașov, Vâlcea, Timiș și Arad s-au aflat sub atenționări cod portocaliu și cod galben.

, vineri, în Satu Mare, acolo unde mai multe pasaje au fost închise.