Vikingul Erling Haaland, reacție în forță după ce a trimis Norvegia în optimi la Mondial: „Nu mai aveam energie, trebuia să marchez”. Tatăl starului de la City, în lacrimi în tribune

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Erling Haaland (25 de ani) a marcat golul decisiv al meciului Coasta de Fildeș – Norvegia 1-2, disputat marți seară pe fusul orar al României în Texas în 16-imile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Atacantul lui Manchester City a reușit să puncteze în minutul 86 și astfel și-a calificat naționala în optimile de finală.

Erling Haaland a calificat Norvegia în optimi la Campionatul Mondia și a mai bifat un record

Este pentru prima dată când norvegienii ating această performanță la un turneu final mondial din 1998 încoace, de la ultima participare de altfel, și, de asemenea, este doar al doilea astfel de rezultat din întreaga istorie a nordicilor. Celălalt gol al naționalei Norvegiei a fost marcat de Antonio Nusa în minutul 39, în vreme ce pentru ivorieni reușise să egaleze Amad Diallo în minutul 74.

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Grație golului marcat în această partidă, Haaland a devenit primul fotbalist după nu mai puțin de 72 de ani care reușește să înscrie în fiecare dintre primele sale trei meciuri la Campionatul Mondial. Prin această bornă atinsă, dar nu numai bineînțeles, atacantul și-a emoționat atât de mult tatăl aflat în tribune încât acesta a fost surprins la un moment dat în lacrimi de camerele de filmat, la scurt timp după marcarea golului. Este vorba despre Alf-Inge Haaland, fost internațional norvegian, fost fundaș dreapta, cu 34 de selecții adunate de-a lungul carierei la prima reprezentativă, fost jucător, printre altele, la Nottingham Forest, Leeds United și Manchester City, asemenea fiului său în prezent.

Ce a declarat Erling Haaland la final

Revenind la , la finalul acestui meci el a sărbătorit alături de coechipieri și fani în stilul devenit deja clasic la acest Campionat Mondial, respectiv prin acel „vâslit imaginar” pus în scenă de suporteri. De asemenea, starul naționalei Norvegiei și-a pus pe cap un coif caracteristic vikingilor, iar la declarații a spus că pe final de joc a simțit că trebuie neapărat să dea gol, pentru că simțea că nu mai avea energia necesară și pentru prelungiri.

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„Este o nebunie. Este o călătorie extraordinară din care mă bucur enorm să fac parte. Sunt atât de mândru. Eram cu adevărat obosit și nu mai aveam energie pentru prelungiri. Trebuia să marchez. Este minunat să văd că acest lucru înseamnă atât de mult pentru întreaga Norvegie. Cred că acest moment va schimba Norvegia pentru totdeauna. Simt că este ceva care ne unește și mai mult. Este pur și simplu emoționant de privit”, a declarat Erling Haaland la finalul meciului , citat de

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