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Suedia a efectuat joi, în prima parte a zilei, antrenamentul oficial înaintea duelului cu România, iar FANATIK a fost prezent la Strawberry Arena și l-a urmărit îndeaproape pe Viktor Gyökeres, una dintre marile vedete ale gazdelor. Atacantul lui Arsenal a fost într-o dispoziție excelentă în cele 15 minute în care presa a avut acces la ședința de pregătire și a fost unul dintre cei mai activi jucători ai suedezilor. Gyökeres a schimbat pase și a făcut combinații cu Alexander Isak, s-a amuzat alături de colegi și a lăsat impresia unui fotbalist care abia așteaptă confruntarea cu „tricolorii”.

Gyökeres, în mare vervă la antrenamentul Suediei! Combinații cu Isak și multă voie bună

FANATIK l-a surprins pe Gyökeres într-o formă excelentă la antrenamentul oficial al Suediei. Atacantul lui Arsenal a fost foarte activ încă din primele minute și s-a implicat în exercițiile pregătite de selecționerul suedez.

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Vedeta gazdelor a avut mai multe momente în care a lucrat împreună cu Alexander Isak, cealălalt nume mare al ofensivei Suediei. Cei doi au schimbat pase și au încercat combinații rapide, într-unul dintre momentele în care am putut urmări cu atenție pregătirea suedezilor înaintea partidei cu România. Gyökeres a fost vizibil relaxat. A zâmbit, a glumit cu colegii și a participat cu multă energie la exercițiile de la antrenament. Atmosfera din jurul atacantului lui Arsenal a fost una foarte bună, iar suedezul pare să fi intrat în ritmul partidei de vineri seară.

România are o misiune complicată! Suedia mizează pe cuplul Gyökeres – Isak

Suedia are două dintre cele mai importante nume ale fotbalului european în compartimentul ofensiv. Viktor Gyökeres este atacantul de bază al lui Arsenal, finalista Ligii Campionilor, în timp ce Alexander Isak evoluează la Liverpool. Cei doi au fost printre jucătorii urmăriți cel mai atent la antrenamentul oficial, iar selecționerul Suediei, din interacțiunea pe care a avut-o cu cei doi sportivi, se pare că speră ca relația dintre ei să funcționeze și în meciul împotriva României.

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. Selecționerul Suediei, Graham Potter are ceva probleme de lot și nu se va putea baza pe fundașul central Gustaf Lagerbielke, care s-a accidentat și nu va putea juca vineri seară. Pentru a acoperi absența jucătorului de la Sporting Braga, care a fost integralist în cele patru jocuri de la Cupa Mondială, Potter l-a convocat de urgență pe John Mellberg. Fundașul lui RB Salzburg fusese chemat inițiat la naționala de tineret a Suediei.

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Anthony Elanga este altă absență importantă a Suediei pentru meciurile cu România. . Anterior, Mattias Svanberg, Taha Ali și Gustaf Nilsson, aflați în lotul anunțat de Graham Potter, au acuzat și ei probleme medicale și au fost înlocuiți cu Hugo Larsson, Williot Swedberg și Paulos Abraham.

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Lotul Suediei pentru meciul cu România de pe Strawberry Arena:

Portari: Melker Ellborg (Sunderland), Viktor Johansson (Stoke), Noel Törnqvist (Monza)

Fundași: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Hampus Skoglund (Hammarby), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Hull), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Mijlocași/Atacanți: Taha Ali (PAOK), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Alexander Bernhardsson (Wolfsburg), Jesper Karlström (Udinese), Gustaf Nilsson (Hertha Berlin), Benjamin Nygren (Celtic), Sebastian Nanasi (Strasbourg), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Patrik Wålemark (Lech Poznań), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool).