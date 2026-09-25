ADVERTISEMENT

Viktor Gyokeres (28 de ani) și-a trecut numele pe lista marcatorilor în Suedia – România 2-1, în primul meci din Grupa B4 a UEFA Nations League. Cu toate acestea, starul lui Arsenal a avut câteva motive de nemulțumire.

Nemulțumirile lui Viktor Gyokeres după Suedia – România 2-1

Golurile gazdelor au fost marcate de Isak (20) și Gyokeres (43), în timp ce . Deși a marcat golul victoriei și s-a declarat mulțumit de startul Suediei în Nations League, la finalul partidei, Gyokeres a avut câteva reproșuri pentru selecționata lui Graham Potter.

ADVERTISEMENT

„Mă simt bine acasă și în cadrul echipei naționale. A fost plăcut să joc aici. Desigur, aș fi putut face unele lucruri mai bine, dar am câștigat și a fost plăcut să fiu pe teren.

Am pierdut mingea puțin prea des și am fi putut anihila mai multe atacuri, precum și crea ceva mai multe ocazii. Am avut multe ocazii bune, dar existau spații pentru a crea și mai multe. Am fi putut juca mai bine”, a spus Gyokeres, citat de

ADVERTISEMENT

Suedia e lider în Liga Națiunilor

Golul lui Viktor Gyokeres s-a dovedit decisiv în partida cu România de la Stockholm. A fost al 22-lea gol marcat de starul lui Arsenal în 38 de selecții la prima reprezentativă. Grație succesului cu „tricolorii”, suedezii ocupă locul 1 în Grupa B4, cu 3 puncte, cu două mai multe decât Polonia și Bosnia & Herțegovina. Următorul meci al Suediei în Liga Națiunilor va fi tot pe teren propriu, luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, împotriva Poloniei.