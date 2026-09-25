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Viktor Gyokeres a răbufnit după Suedia – România 2-1: „Am fi putut juca mai bine”

Suedia a început cu dreptul Grupa B4 din Liga Națiunilor. Nordicii au învins reprezentativa României, scor 2-1. Printre marcatori s-a regăsit și starul lui Arsenal, Victor Gyokeres
Cristian Măciucă
26.09.2026 | 01:05
Viktor Gyokeres a rabufnit dupa Suedia Romania 21 Am fi putut juca mai bine
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Viktor Gyokeres a răbufnit după Suedia - România 2-1: „Am fi putut juca mai bine”. FOTO: sportpictures.eu
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Viktor Gyokeres (28 de ani) și-a trecut numele pe lista marcatorilor în Suedia – România 2-1, în primul meci din Grupa B4 a UEFA Nations League. Cu toate acestea, starul lui Arsenal a avut câteva motive de nemulțumire.

Nemulțumirile lui Viktor Gyokeres după Suedia – România 2-1

Suedia a învins România în primul meci din Liga Națiunilor, scor 2-1. Golurile gazdelor au fost marcate de Isak (20) și Gyokeres (43), în timp ce pentru „tricolori” a punctat Dennis Man (29). Deși a marcat golul victoriei și s-a declarat mulțumit de startul Suediei în Nations League, la finalul partidei, Gyokeres a avut câteva reproșuri pentru selecționata lui Graham Potter.

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„Mă simt bine acasă și în cadrul echipei naționale. A fost plăcut să joc aici. Desigur, aș fi putut face unele lucruri mai bine, dar am câștigat și a fost plăcut să fiu pe teren.

Am pierdut mingea puțin prea des și am fi putut anihila mai multe atacuri, precum și crea ceva mai multe ocazii. Am avut multe ocazii bune, dar existau spații pentru a crea și mai multe. Am fi putut juca mai bine”a spus Gyokeres, citat de presa din Suedia.

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Suedia e lider în Liga Națiunilor

Golul lui Viktor Gyokeres s-a dovedit decisiv în partida cu România de la Stockholm. A fost al 22-lea gol marcat de starul lui Arsenal în 38 de selecții la prima reprezentativă. Grație succesului cu „tricolorii”, suedezii ocupă locul 1 în Grupa B4, cu 3 puncte, cu două mai multe decât Polonia și Bosnia & Herțegovina. Următorul meci al Suediei în Liga Națiunilor va fi tot pe teren propriu, luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, împotriva Poloniei.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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