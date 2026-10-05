Viktor Gyokeres, „omul‑mască” al Suediei! Cinci detalii inedite pe care nu le știai despre starul nordicilor

ADVERTISEMENT

, iar numele care sperie cel mai mult defensiva „tricoloră” este Viktor Gyokeres, golgheterul nordicilor și vedeta care a explodat la Sporting, iar acum evoluează în Premier League pentru campioana Arsenal. Despre cifrele sale s-a vorbit deja peste tot, dar în spatele „omului‑mască” există o poveste mult mai complexă, plină de detalii mai puțin cunoscute. FANATIK îți prezintă 5 lucruri inedite despre atacantul în vârstă de 28 de ani.

Viktor Gyokeres a crescut pe un teren de zgură, cu tatăl antrenor, și plângea la fiecare înfrângere

Unul dintre cele mai puternice detalii din copilăria lui vine din reportajele realizate în Suedia și Portugalia despre începuturile sale la IFK Aspudden‑Tellus, un mic club de cartier din sudul Stockholmului. Lusitanii de la Tribuna descriu cum Viktor a crescut într‑un mediu modest, jucând pe un teren de zgură, situat într‑o suburbie muncitorească, unde fotbalul era mai mult pasiune decât industrie. Tatăl său, Stefan, i‑a fost primul antrenor și mentor, iar antrenamentele erau mai degrabă un ritual de familie decât un program profesionist.

ADVERTISEMENT

Unul dintre primii lui tehnicieni povestește că „era un copil mic care plângea când pierdea”, un detaliu care revine în mai multe materiale: Gyokeres urâște înfrângerea încă din copilărie, iar această aversiune față de eșec i‑a modelat mentalitatea de atacant obsedat de gol. Tot acolo, la Aspudden‑Tellus, mingile erau ținute în portbagajul mașinilor antrenorilor, iar clubul trăia din cotizații și subvenții locale. Faptul că, dintr‑un astfel de context, a ajuns titularul naționalei Suediei și star în Portugalia spune multe despre drumul său – și despre ce fel de „animal competitiv” vom avea în față la București.

Gyokeres are rădăcini maghiare și dublă cetățenie, dar a ales fără ezitare naționala Suediei

Un alt detaliu mai puțin cunoscut, dar totuși ușor de intuit datorită numelui: Gyokeres nu este „100% suedez” din punct de vedere al originii. Presa suedeză explică faptul că atacantul lui Arsenal are rădăcini maghiare prin bunicul său, Istvan, născut și crescut în Ungaria, înainte de a emigra în Suedia. Din acest motiv, Viktor are dublă cetățenie – suedeză și maghiară.

ADVERTISEMENT

Sport247 și alte publicații locale notează că, teoretic, acesta ar fi putut alege să joace pentru naționala Ungariei, dar nu a existat niciun moment de ezitare: traseul său pornit la juniori, formarea în academiile suedeze și identitatea fotbalistică l‑au împins clar spre Suedia. Totuși, acest detaliu este unul extrem de interesant, deoarece vorbim despre un atacant cu un mix cultural nordic‑central‑european, crescut în disciplina suedeză, dar cu un fond de „obsesie pentru fotbal” tipic estului.

ADVERTISEMENT

Viktor Gyokeres a „explodat” direct în străinătate

Un alt detaliu important în ceea ce-l privește pe atacantul în vârstă de 28 de ani este reprezentat de faptul că acesta contrazice imaginea clasică a „produsului de academie”: Gyokeres nu a fost un star în ascensiune în Allsvenskan (n.r – prima ligă din Suedia) înainte să facă pasul cel mare către fotbalul din occident.

ADVERTISEMENT

Tribuna și Renascença au subliniat că, până la 25 de ani, Viktor nu jucase nici măcar un sezon complet în primul eșalon al fotbalului suedez. A crescut la Aspudden‑Tellus, apoi a trecut la Brommapojkarna, club cunoscut pentru academie, dar drumul lui a fost mai degrabă prin ligile inferioare, nu pe marea scenă locală. Abia după ce a explodat la Coventry și Sporting, lumea a început să‑l vadă drept „mașina de goluri” care este și astăzi.

Cât despre celebra sărbătoare „mascată” a golurilor, aceasta s-a născut tot în perioada Sporting: „Înainte să adopt acest gest, prietenii îmi tot spuneau să-mi găsesc propriul mod de a celebra golurile, pentru că se săturaseră de tot felul de lucruri pe care le făceam când marcam. Am avut puțin timp liber și am plecat împreună în vacanță, iar în acea perioadă, după un timp, ne-a venit ideea. Toți am contribuit, nu a fost doar ideea mea. Ni s-a părut că arată bine și am început să-o folosesc imediat. Pe teren, senzația a fost și mai plăcută”, a declarat el când a fost prezentat la Arsenal.

ADVERTISEMENT

Viața din Portugalia: a învățat limba într-un timp record și a intrat într-o relație cu o actriță de telenovele

Deși Viktor Gyokeres locuiește acum în Londra după transferul la Arsenal, perioada petrecută în Portugalia continuă să fie intens analizată în presa internațională, mai ales datorită modului în care acesta s-a integrat în cultura lusitană și a vieții personale care a atras atenția tabloidelor. Un detaliu confirmat de Vogue Scandinavia este că Gyokeres a învățat portugheza în mai puțin de un an, ajungând să vorbească fluent. Jurnaliștii au notat că adaptarea lui lingvistică a fost „neobișnuit de rapidă”, iar fotbalistul a recunoscut că a făcut eforturi mari pentru a se integra complet în vestiarul lui Sporting și în viața de zi cu zi din Lisabona.

În același material, Vogue a confirmat și faptul că Gyokeres a intrat într-o relație cu Ines Aguiar, o actriță portugheză cunoscută din telenovele și producții TV locale, iar cei doi formează un cuplu și în prezent, deși se despărțiseră inițial în momentul în care suedezul a părăsit-o pe Sporting, pe motiv că Viktor „nu dorește nimic care să-l lege de Portugalia”. Împăcarea s-a produs însă la finalul lunii aprilie a acestui an, conform Daily Mirror.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Viktor Gyokeres has reconciled with his girlfriend Ines Aguiar. Gyokeres ended the relationship after deciding he 'didn't want anything to tie him to Portugal' ahead of moving to Arsenal. — — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Rutina cu „ginger shot” și obsesia pentru detalii de pregătire

Tot Vogue Scandinavia a dezvăluit un detaliu extrem de interesant. Gyokeres își începe dimineața cu un „ginger shot” – un concentrat de ghimbir, devenit un ritual obligatoriu. El povestește că se trezește, bea apă, se îmbracă, iar înainte de a părăsi locuința bea acest shot de ghimbir.

În același material, se vorbește despre și despre rutina lui de antrenament și despre faptul că preferă un program simplu, fără „drame” matinale, dar cu atenție la detalii de nutriție și recuperare. Așadar, jurnaliștii nordici explică că astfel de mici obsesii fac diferența pentru un atacant care joacă la intensitate maximă, așa cum este cazul lui Gyokeres.