Viktor Orban, atac la Bruxelles după ce a câștigat alegerile. De ce l-a numit pe Zelenski unul dintre adversarii săi

Fidesz, partidul condus de Viktor Orban, a câștigat în mod detașat alegerile parlamentare de duminică din Ungaria. În discursul în care anunța reușita formațiunii sale, premierul maghiar și-a numit dușmanii. Printre ei l-a inclus și pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, notează .

O victorie clară pentru Orban

Rezultatele alegerilor de duminică au adus o victorie clară a Fidesz în fața partidelor de opoziție și un al patrulea mandat la conducerea Ungariei pentru . Acesta fiind pe cale să devină cel mai longeviv politician maghiar în această poziție.

Datele parțiale arată faptul că Fidesz a reușit să obțină 53% dintre voturile electoratului maghiar, asta în timp ce o coaliție a opoziției a reușit să strângă doar 35%.

“Dragi prieteni, am obţinut o victorie excepţională – o victorie atât de mare, încât fără îndoială se poate vedea de pe lună şi în mod cert de la Bruxelles”, a declarat Orban în timpul discursului său.

În discursul în care își anunța succesul, Orban a vorbit despre “dușmanii” pe care Fidesz i-a înfrânt în aceste alegeri. Printre aceștia se numără inamicii obișnuiți ai regimului condus de premierul maghiar: George Soros și cei care conduc instituțiile europene, dar și un unul nou.

Mai exact, este vorba despre . Trebuie subliniat faptul că războiul din Ucraina, implicațiile acestuia pentru Ungaria și relația cu Rusia au fost printre principalele teme ale dezbaterilor electorale.

“Ne vom aminti această victorie până la sfârşitul vieţii, pentru că a trebuit să luptăm cu un număr imens de adversari: aripa stângă locală, aripa stângă internaţională, birocraţi de la Bruxelles, toţi banii şi instituțiile imperiului Soros, media internaţională şi preşedintele Ucrainei. Nu am avut niciodată atât de mulţi adversari în acelaşi timp”, a declarat Viktor Orban.

O relație tensionată între cei doi lideri

Presa internațională a scris în ultimii ani despre relația apropiată dintre Ungaria și Rusia, întărită de exporturile de hidrocarburi. Guvernul de la Budapesta având un contract pe 15 ani cu Gazprom.

De la începutul invaziei rusești, Ungaria condusă de Orban a avut o atitudine neutră, oferind Ucrainei doar ajutor umanitar și refuzând orice implicare în legătură cu ajutoarele militare.

Trebuie precizat că tensiunile dintre Orban și Zelenski au fost accentuate și de mesaje transmise de liderul ucrainean în ultimele săptămâni. Unul dintre acestea fiind trimise chiar duminică.

În acesta, Zelenski i se adresează direct lui Viktor Orban și îl acuză că l-ar susține pe Vladimir Putin în ciuda războiului pornit în Ucraina.

“Vreau să apelez la o altă persoană care nu pare să înţeleagă pe deplin ce se întâmplă nu doar în Ucraina, ci în toată Europa. Premierul Ungariei. El este practic singurul din Europa care îl susţine deschis pe Vladimir Putin.

Nu am cerut nimic special de la oficialii de la Budapesta. Nu am primit tranzitul vital al ajutorului de apărare, nu am văzut conducere morală, nu am văzut niciun efort de a opri războiul”, i-a transmis Volodimir Zelenski premierului maghiar.