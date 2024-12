Viktor Orban, dezvăluiri din culisele aderării României la spațiul Schengen: ”A fost o sarcină foarte dificilă”

a venit vineri, la București, pentru a se întâlni cu prim-ministrul Marcel Ciolacu. La finalul discuțiilor care s-au desfășurat la Palatul Victoria, cei doi au susținut o conferință de presă în cadrul căreia premierul maghiar a vorbit despre aderarea României la spațiul Schengen.

”A fost o sarcină foarte dificilă”

Viktor Orban a subliniat că încă de când Ungaria a preluat președinția Consiliul European a stabilit împreună cu guvernul Ciolacu un plan de acțiune pentru ca țara noastră să intre în Schengen.

”Suntem aici pentru a marca o colaborare, un proiect din ultimele 6 luni, să sărbătorim colaborarea care s-a format între noi.

Acum 6 luni domnul prim-ministru m-a primit la Guvern și atunci am stabilit un plan comun de acțiune pentru ca România să intre în spațiul Schengen”, a declarat Viktor Orban.

că acest obiectiv a fost unul destul de dificil de atins, deoarece țara noastră aștepta de 13 ani să intre în spațiul de liberă circulație.

”A fost o sarcină foarte dificilă și am discutat foarte mult dacă este realist să se întâmple anul acesta, pentru că nu s-a întâmplat în ultimii 13 ani.

Am discutat cu toate țările care s-au opus, am discutat cu toți, am pus în mișcare planul pe care l-am stabilit împreună și iată că în cele 6 luni ale președinției Ungariei aderarea României la Schengen s-a realizat”, a mai spus Orban.

”După ce veți intra în Schengen, toate cifrele vor crește”

Șeful guvernului de la Budapesta a ținut să precizeze faptul că odată cu aderarea completă în spațiul Schengen, economia României va crește extrem de mult.

”După ce veți intra în Schengen, toate cifrele vor crește. Atunci când s-au ridicat controalele la granițele Ungariei, atunci toată economia a luat avânt.

Nu cred că vă puteți da seama ce înseamnă pentru oamenii care locuiesc în zonele de graniță. Până acum aveam 12 treceri la granița dintre România și Ungaria, acum vom avea 22 de puncte de trecere”, a transmis premierul Ungariei.

Totodată, el a menționat că din punct de vedere energetic țara noastră este extrem de importantă pentru Ungaria.

”Eu sunt de acord cu domnul Ciolacu și vă spun că începem o nouă eră a relațiilor româno-ungare. România este foarte importantă pentru Ungaria și potențialul energetic al României ajută extrem de important. Pe măsură ce se blochează traseul prin Ucraina, tot mai importantă devine relația dintre România și Ungaria”, a conchis Viktor Orban.