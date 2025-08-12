Viktor Orban, dezvăluiri înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”

Urmează ca la sfârșitul acestei săptămâni, în Alaska. În acest context, premierul ungar Viktor Orban a dezvăluit ce vor discuta cei doi și cum vede războiul din Ucraina și implicarea Europei în acest conflict.

Viktor Orban, despre subiectele abordate la întâlnirea Trump-Putin

a abordat în cadrul unui interviu, acordat unui canal de YouTube denumit „Patriota”, subiectul întâlnirii dintre cei doi președinți, Donald Trump și Vladimir Putin.

Acesta a declarat faptul că cei doi lideri vor aborda la summitul care va avea loc vineri, 15 august în Alaska, nu doar tema războiului din Ucraina, ci și chestiuni economice mondiale de interes major, conform și .

În același timp, susține că războiul ruso-ucrainean este important, dar sunt și alte chestiuni la fel sau chiar mai importante ce vor fi discutate. Acesta a subliniat că o întrebare care se pune în prezent este dacă în urma conflictelor actuale va rezulta o economie mondială unificată, împreună cu un sistem de cooperare bazat pe un nou echilibru, sau o economie mondială împărțită în blocuri.

Astfel, Orban consideră că lumea „nu este prea tolerantă” față de situația din prezent, în care SUA și Europa „s-au înrădăcinat singure într-un război în timp ce toate celelalte probleme ale lumii au rămas într-un plan secundar”, potrivit surselor menționate.

Premierul ungar consideră că Rusia a câștigat războiul

„Vorbim acum ca și cum ar fi o situație de război fără sfârșit, dar nu este așa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război”, a susținut Orban în interviu. „Singura întrebare este când şi în ce circumstanţe Occidentul, care este în spatele ucrainenilor, va recunoaşte acest lucru şi ce va rezulta din toate acestea”, a mai spus premierul ungar.

Viktor Orban consideră că Europa a ratat ocazia de a negocia direct cu președintele rus Vladimir Putin, în timpul administrației fostului lider american Joe Biden. Astfel, acum riscă să vadă cum Putin și Trump îi decid viitorul fără ca măcar să fie prezentă la masa tratativelor.

„Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”, a remarcat Orban. Premierul ungar a fost singurul lider european care nu a semnat declarația comună a țărilor UE în care se susține poziția Ucrainei înaintea summitului.