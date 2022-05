Viktor Orban, inclus pe ”lista neagră” de la Kiev a propagandiștilor anti-ucraineni: ”E un complice al criminalilor de război ruși”

Un centru de investigații de la Kiev îl acuză pe Viktor Orban că este un ”complice al criminalilor de război ruși”.

Premierul maghiar, cel care a refuzat să livreze arme Ucrainei și a anunțat că Budapesta este pregătită să plătească pentru gazul rusesc în ruble, a fost adăugat în baza de date Myrotvorets, cunoscută sub denumirea de ”Peacemaker” pe plan internațional, ca ”propagandist anti-ucrainean”, notează site-ul .

”Peacemaker” s-a remarcat în această perioadă ca un centru de cercetare a crimelor împotriva securității naționale a .

Includerea în baza sa de date devine uneori un motiv pentru interzicerea intrării în țară. Cu toate acestea, registrul nu este unul oficial al autorităților de la Kiev. Baza de date din Kiev a publicat detalii personale ale șefului guvernului maghiar, dar și acuzații extrem de grave.

Orban este numit: ”Complice al criminalilor de război ruși. Complice la crimele autorităților ruse împotriva Ucrainei și a cetățenilor săi. Propagandă anti-ucraineană. Cooperare cu agresorul rus.”

În plus, Orban mai este acuzat că e ”singurul lider din UE care refuză să permită trecerea armelor Ucrainei prin teritoriul țării sale și se opune respingerii gazului rusesc chiar și pe termen lung”.

Încă de la debutul invaziei ruse, Orban a avut o poziție controversată. Acesta a reușit să atragă opoziția mai multor a lideri europeni.

Cei de la ”Peacemaker”, listă unde se află acum și numele lui Viktor Orban, susțin că organizația nu are un ”caracter punitiv”.

”Nu suntem o organizație cu caracter punitiv, ci un centru de investigații”, spune Anton Gerașcenko, fondatorul Peacemaker.

Relația Viktor Orban – Volodimir Zelenski, una extrem de rece

Între și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, există o relație extrem de rece. Acest lucru s-a văzut în săptămânile de după declanșarea agresiunii ruse.

Premierul Ungariei a afirmat, în discursul de victorie de după alegerile parlamentare interne, din aprilie, că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se numără printre adversarii săi, alături de “birocraţi de la Bruxelles” şi de media internaţională.

Anterior, și dinspre Kiev au venit săgeți la adresa lui Orban. În martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene să fie solidară și unită în a apăra libertatea și să nu mai asculte de ”scuzele” Ungariei.

Într-un mesaj transmis pe 25 martie, liderul ucrainean a vorbit despre evreii uciși în Ungaria în al Doilea Război Mondial și i-a transmis lui Viktor Orban că astfel de crime în masă ”se pot întâmpla în zilele noastre”:

”Sunteți un stat suveran. Am fost la Budapesta. Iubesc orașul vostru. Am fost de multe ori, foarte frumos. Un oraș foarte ospitalier. Și oamenii, la fel. Ați avut momente tragice în istorie. Am văzut Memorialul vostru. Pantofi pe malul Dunării. Despre crimele în masă. Am fost acolo cu familia mea.

Ascultă, Viktor, știi ce se întâmplă în Mariupol? Te rog, dacă poți, du-te la memorialul vostru. Uită-te la acei pantofi. Și vei vedea cum crimele în masă se pot întâmplă din nou în zilele noastre. Și asta face Rusia acum. Aceiași pantofi. În Mariupol, sunt aceiași oameni”, i-a transmis Zelenski premierului Ungariei.