Viktor Orban, întâlnire la Moscova, cu Vladimir Putin. Reacția secretarului general adjunct al NATO, la “Sport şi Politică”: ”E președintele Consiliului European”

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a comentat, în cadrul emisiunii „Sport și Politică”, moderată de Horia Ivanovici, vizita premierului maghiar Viktor Orban la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin, în condițiile în care Ungaria deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Iritare la Bruxelles, după vizita lui Orban la Moscova

Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului de la Budapesta, vizita face „parte din misiunea sa de pace” pentru Ucraina, dar a stârnit furia liderilor UE. De partea sa, Putin a spus că Orban se află în în calitate de reprezentant al UE, cu care poate discuta despre conflictul din Ucraina.

ADVERTISEMENT

Nu și Bruxelles, care a subliniat că nu a primit „nici un mandat” din partea UE, a declarat vineri șeful diplomației celor 27, . Această vizită „are loc exclusiv în cadrul relațiilor bilaterale dintre Ungaria și Rusia”, a insistat el.

Geoană: „E președintele Consiliului European, se duce unde dorește”

Mircea Geoană a subliniat că Viktor Orban, în calitate de președinte al Consiliului European pentru șase luni, este liber să se deplaseze oriunde dorește să să facă ce vizită dorește. „E președintele Consiliului European pentru șase luni de zile și merge și capacitatea asta (…) A făcut-o și la Kiev, a făcut-o și la Moscova, e președintele Consiliului European, se duce unde dorește”, a spus secretarul general adjunct al NATO.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă această vizită a unui lider UE în Rusia se înscrie în normalitate, în actualul context al războiului din Ucraina, Geoană a spus că nu poate comenta în calitate de adjunct al NATO, dar a subliniat importanța Alianței ca „garant al păcii” pentru țările membre. Mircea Geoană a adăugat însă că „orice formă” prin care s-ar putea pune capăt războiului din Ucraina trebuie încercată.

„Nu pot să comentez pentru că am jobul ăsta la NATO și toți aliații trebuie să fie tratați la fel. Ce se întâmplă, să spunem lucrurilor pe nume: NATO este principalul garant al păcii pentru țările membre. Noi suntem garantul păcii, și, dacă există orice formă de a pune capăt, de a curma acest război din Ucraina în condiții acceptabile pentru ucraineni, aceasta trebuie făcută. Dacă am putea să ajungem cât mai repede la pace în Ucraina, am fi cei mai fericiți. Din păcate, noi vedem Rusia foarte agresivă în continuare, dar, încă o dată, de ce spune lumea, pe bună dreptate, că NATO este cea mai de succes alianță din istoria umanității? Pentru că timp de 75 de ani nu a fost război pe teritoriul NATO, nici pe teritoriul României n-o să fie război. Și atunci un NATO puternic înseamnă pace și securitate”, a spus Geoană.

ADVERTISEMENT

Nu sunt reunite condițiile de pace în acest moment

„Dumneavoastră spuneți că, dacă este să se ajungă la pace în condiții corecte, de ce nu s-ar duce și Viktor Orban la Moscova?”, a întrebat Ivanovici. „Până la urmă este realist să crezi că astăzi sunt condiții reunite de ambele părți, de la ruși și de la ucraineni, pentru încetarea focului, pentru armistițiu, pentru pace? Nu. La un moment dat va veni acel moment? Da. Culmea este, cu cât NATO este mai puternic și-i ajutăm pe ucraineni, cu atât mai mult vine mai repede acel moment. Pentru că rușii încă cred că pot să-i dovedească pe ucraineni. De aici și atunci apetitul lor pentru a merge și mai mult, și mai mult în acest război”, a răspuns secretarul general adjunct al NATO.

„Nu sunt eu în măsură să dau sfaturi Ungariei”

Întrebat dacă, totuși, vizita lui Viktor Orban dă bine în actualul context, și pe fondul iritării de la Bruxelles, Geoană a răspuns: „E altă discuție ce face fiecare, fiecare își face un calcul național, nu sunt eu în măsură să dau sfaturi Ungariei. Dar cu cât avem ma repede pace în Europa, cu atât mai bine pentru noi. Iar în România, vă spun, har Domnului că suntem în NATO, și vă spun asta nu pentru că sunt eu acum la NATO, sau că am muncit toată viața să aduc România în Occident, dar gândiți-vă o secundă ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi fost aici, ce s-ar fi întâmplat cu țara asta, ce s-ar fi întâmplat cu conexiunea asta între ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă în Balcani”.

ADVERTISEMENT