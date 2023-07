Viktor Orban, ironii la adresa autorităților române în discursul de la Tușnad. „Ne-au transmis despre ce ar trebui să vorbim și despre ce nu”

După ce anul trecut Ministerul Afacerilor Externe a criticat dur discursul susținut de Viktor Orban la Tușnad, în acest an, premierul ungar a ironizat autoritățile de la București. Acesta a spus că MAE i-a impus ce anume are voie să spună și ce nu, amintind rând pe rând temele sensibile indicate de către autoritățile de la București.

Viktor Orban, ironii la adresa MAE

Anul trecut, discursul cu tente rasiste și critici la adresa NATO și UE susținut de Viktor Orban la Tușnad a provocat și a ministrului de la acea dată, Bogdan Aurescu. Sâmbătă, premierul ungar a ironizat autoritățile de la București, menționând că MAE i-a transmis o listă cu temele pe care acesta să nu le abordeze, menționând rând pe rând subiectele sensibile transmise de către București.

„În fiecare an, sunt dureri de cap legat de ce trebuie să vorbim aici. Ministerul de Externe al României ne-a transmis un document despre ce ar trebui să vorbim și despre ce nu. Nu trebuie să vorbim despre lucruri care pot atinge sensibilitățile românești, precum drepturile colective ale minorităților, dar ele există și aparțin maghiarilor de aici.

Ni s-a transmis să nu vorbim nici despre unități teritoriale românești inexistente, aici putem vorbi despre Transilvania și Ținutul Secuiesc, dar nu am susținut niciodată că acestea ar fi unități teritoriale românești. Ne-au sfătuit să nu punem în lumină proastă valorile occidentale, precum migrație, LGBT și război. Nu trebuie să le punem noi în lumină proastă, pentru că s-au pus singure într-o lumină proastă. Dacă președintele României vine în Ungaria și noi îl tot invităm, atunci nu noi o să-i stabilim ce poate spune și despre ce subiect”, a declarat Viktor Orban, la a 32-a ediție a Universităţii Libere de Vară şi Taberei Studenţeşti care are loc la Tuşnad.

Acest discurs vine la doar câteva zile , acolo unde ambii lideri au vorbit despre „începutul unei frumoase prietenii”. Cei doi premieri au vorbit despre câteva proiecte mari de infrastructură, dar în principal obiectivul autorităților române vizează dosarul Schengen. Acest subiect a fost adus în discuție acum și de către Viktor Orban.

„Frații români să ia în considerare că ambiția României cea mai mare este aderarea la Spațiul Schengen și este susținută de partea maghiară. Atragem atenția că din 1 iunie 2024 Consiliul UE va avea președinție maghiară și scopul nostru prioritar este să obținem statutul de Schengen pentru România.

Ungaria sprijină pe deplin aderarea României la Schengen, iar acesta este obiectivul prioritar al președinției maghiare a UE”, a mai spus premierul ungar.

Tensiuni la Tușnad din cauza extremiștilor români

Alături de extremiștii maghiari au încercat să fie prezenți la acest eveniment și extremiștii români. Concret e vorba de Asociația Frăția Ortodoxă, ai căror membri s-au arătat revoltați că nu au primit voie să participe la acest eveniment. Astfel, în dimineața zilei de sâmbătă, un grup de 40-50 de membri ai acestei organizații au încercat să forțeze intrarea în cadrul evenimentului, fiind opriți însă de un cordon de jandarmi.

Reprezentanții organizațiilor extremiste române au acuzat un abuz din partea autorităților, susținând că li se încalcă drepturile la liberă exprimare. Aceștia au venit cu steaguri tricolore și pancarte cu mesaje de tipul: „Un lucru este etern, Transilvania – pământ românesc”.

Pe de altă parte, premierul ungar a subliniat că atât el și minoritatea maghiară sunt aliați ai ortodocșilor români. „În lupta pentru creștinismul în Europa vom avea nevoie și de Ortodoxia românească”, a spus Viktor Orban, subliniind că extremiștii români sunt în fapt aliații săi în cadrul mișcării suveraniste anti-europene.

Analiștii politici au criticat însă, așa cum era de așteptat, mesajul transmis de premierul ungar în țara noastră. „Domnul Orban a venit din nou la “pelerinajul” din Transilvania pentru a stârni sentimente naționaliste. Este trist pentru că autoritățile nu-i permit să își verse propaganda șovină josnică în altă țară, în fața cetățenilor altei țări.

De asemenea, el spune că atunci când îl invită pe președintele României în Ungaria, nu îi pune condiții pentru ceea ce va spune. Dar, 1. nu ați fost invitat, 2. nu se duce în Ungaria să le vorbească cetățenilor lor despre separatism și 3, nici nu le vorbește vreodată despre cum ar trebui să-și urască țara. El a mai spus că nu va vorbi despre teritorii inexistente (Ținutul Secuiesc) ale României, deoarece nu recunoaște că Transilvania și Ținutul Secuiesc fac parte din România.

Nu știu de ce îi tot permitem accesul în țara noastră”, a comentat pe Twitter, politologul Cristian Dorobanțu.