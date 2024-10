Viktor Orban, mesaj războinic către Bruxelles. Premierul acuză liderii UE că vor să pună un guvern marionetă la Budapesta după modelul URSS

Conform Reuters, Viktor Orban a făcut comentariile în fața susținătorilor săi adunați în fața Parcului Millenaris din Budapesta, acolo unde a fost comemorată revolta anti-comunistă care a fost zdrobită în cele din urmă de tancurile rusești.

Viktor Orban, mesaj războinic către Bruxelles

Totodată, Viktor Orban a subliniat care ar fi adevărata problemă a liderilor UE. Mai exact, aceștia ar fi nemulțumiți de politicile suveraniste și de poziția Ungariei față de Ucraina sau de migrația ilegală. ”Știm că ei vor să ne forțeze să intrăm în război în Ucraina, ei vor să își impună migranții asupra noastră i să ne dea copiii pe mâna activiștilor de gen”, a acuzat Orban de pe un podium.

”Noi știm că ei au un guvern marionetă în minte, partidul pe care vor să îl impună asupra noastră”, a adăugat premierul. Aluzia directă a fost la Tisza, formațiune politică fondată de Peter Magyar, un fost aliat care a devenit între timp o reală amenințare pentru Viktor Orban.

Acesta ar fi de fapt o simplă marionetă a UE, conform lui Orban. Actualul premier al Ungariei l-a acuzat, totodată, pe Magyar că ”invită străini să îl ajute împotriva ungurilor”. Trebuie menționat că popularitatea partidului lui Viktor Orban este în scădere în Ungaria.

timp după ce un sondaj de opinie a arătat că partidul Tisza a depășit partidul Fidesz în preferințele alegătorilor. Desigur, la o marjă de eroare de 3% sondajul nu este neapărat concludent, însă e cert că Fidesz nu mai este unicul partid din Ungaria, ca și influență.

Viktor Orban se plânge că UE vrea să impună un guvern marionetă

Cu toate că Ungaria nu va avea alegeri parlamentare mai devreme de 2026, sondajul poate fi considerat o premieră după 14 ani, pentru că niciun alt partid nu a reușit până acum să devanseze Fidesz când vine vorba despre intenția de vot a poporului.

Potrivit acestui sondaj, Tisza are 42% din intențiile de vot din Budapesta, în timp ce Fidesz are 40%. Sondajul a fost realizat de către Research Center, un think tank de la Budapesta. Cu toate acestea, Fidesz este în față cu 29% față de 26% când vine vorba despre electoratul din întreaga țară.

față de Tisza e tot mai mic. Magyar a anunțat că regimul lui Viktor Orban se va sfârși, fericit de aceste rezultate. ”Ungurii au trimis un mesaj: regimul lui Viktor Orban s-a sfârșit”, a declarat Magyar imediat după ce aceste sondaje au fost făcute publice.

Cu toate acestea, sondajele par mai degrabă irelevante în acest moment, în contextul în care multe lucruri se pot schimba până peste doi ani. Mai mult, cifrele diferă radical în funcție de cine realizează sondajul și cât de apropiat este politic de Orban, sau nu.