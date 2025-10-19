Vila celui mai bun fotbalist din lume, în valoare de 11 milioane de euro, de care se poate alege praful. ”Bijuteria arhitecturală” se află într-un loc de vis din Europa și are dotări spectaculoase: o piscină de 92 mp și un teren de fotbal

Cel mai bun fotbalist din lume are mai multe vile, însă de una dintre ele se poate alege praful. Are o valoare de 11 milioane de euro, însă „bijuteria arhitecturală” a lui Lionel Messi nu a ținut cont de câteva aspecte esențiale atunci când a fost construită.

De ce Lionel Messi riscă să piardă vila de 11 milioane de euro

Lionel Messi este proprietarul mai multor imobile și proprietăți de lux. În ultima perioadă se confruntă cu probleme serioase din cauza vilei de vacanță pe care o deține într-o zonă de vis din Europa. Casa este construită pe coasta de vest a insulei Ibiza.

Concret, acesta este situată în Sant Josep de sa Talaia, fiind achiziționată de cel mai bun fotbalist din lume în anul 2022. Vechiul proprietar este omul de afaceri elvețian, Philippe Amon, care se pare că nu a ținut cont de planurile de urbanism.

Publicația arată faptul că jucătorul de la Inter Miami nu deține un certificat de ocupare valabil. De asemeneea, fotbalistul argentinian nu are autorizațiile necesare pentru vila situată pe un teren protejat.

Prin urmare, vila evaluată la 11 milioane de euro a fost construită ilegal. Aceasta se află, de fapt, pe un teren protejat de autorități. Așa se face că în prezent casa cu o piscină de 92 mp și un teren de fotbal este amenințată cu demolarea.

Cu ce probleme se confruntă Lionel Messi

Lionel Messi nu poate vinde sau închiria vila de vacanță. a fost împiedicat să efectueze orice lucrări suplimentare la proprietate printr-un decret al primarului din localitate.

În plus, sportivul riscă o demolare parțială a proprietății. Această situație nu a fost exclusă de autorități dacă situația nu se rezolvă. În prezent, imobilul a fost clasificat ca „activ toxic”, activiștii de mediu luând măsuri radicale.

În urmă cu un an, activiștii climatici Futuri Vegetal au vandalizat casa de vacanță a lui Lionel Messi. La momentul respectiv, au pătruns pe proprietatea sportivului și au vopsit casa în roșu și negru. Ulterior, au distribuit imaginile pe social social.

Doi membri ai grupului au fost văzuți ținând un banner pe care scria „Ajutați planeta, mâncați-i pe bogați, desființați poliția”. Mesajul este considerat a fi în opoziție cu politicile guvernamentale care agravează criza climatică.

În schimb, fotbalistul le-a cerut daune penale activiștilor de mediu pentru vandalizarea casei. Lionel Messi a solicitat despăgubiri în valoare de 50.000 de lire sterline pentru faptele petrecute în august 2024.

Mesajul transmis de activiștii de mediu

„Am vopsit vila ilegală a lui Messi din Ibiza. Vila este o construcție ilegală pe care fotbalistul a achiziționat-o pentru suma exorbitantă de 11 milioane de euro. În timp ce se întâmplă acest lucru, numai în Insulele Baleare, între 2 și 4 persoane au murit ca urmare directă a valului de căldură.

Cei mai bogați 1% din populație sunt responsabili pentru aceeași cantitate de emisii de carbon ca și cele mai sărace două treimi. Acest lucru este posibil doar pentru că autoritățile publice susțin un sistem economic-social care amenință viața.

În timp ce extrema dreaptă dă vina pe migranți pentru criză și manifestă o violență extremă împotriva lor, cei dintre noi care luptăm pentru o lume mai bună suntem conștienți că problema este inegalitatea socială.

Să abordăm problemele la rădăcină. Avem nevoie de o schimbare radicală a sistemului pentru a face față crizei climatice”, au transmis activiștii de la Futuro Vegetal, într-o postare de pe rețeaua X.

Lionel Messi, cel mai bun fotbalist din lume

Lionel Messi scrie istorie de când a pășit pe terenul de fotbal. E considerat cel mai bun fotbalist din lume datorită golurilor pe care le-a dat de-a lungul timpului. Sportivul de argentinian, în vârstă de 38 de ani, are o carieră de succes.

A devenit jucătorul cu cele mai multe assist-uri pentru echipa națională. Mai are nevoie doar de două pase decisive pentru a ajunge la 400 de assist-uri în carieră. Are în palmares 116 marcate pentru echipa națională a Argentinei.

În plus, a câștigat până acum 8 Baloane de Aur, fiind cel mai titrat fotbalist din istorie. El a obținut trofeul în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023. Lionel Messi este singurul jucător care a câștigat premiul de patru ori consecutiv, între anii 2009 și 2012.