Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a semnat documentul

ADVERTISEMENT

Traian Băsescu și-a recâștigat drepturile de fost șef de stat, printr-o decizie a Curții Constituțională a României și urmează să se mute într-o reședință oficială care i-a fost pusă la dispoziție de statul român. Imobilul despre care s-a scris că era pregătit pentru Băsescu ar putea ajunge, însă, la Nicușor Dan.

Ilie Bolojan a semnat documentul. Ce se întâmplă cu vila pregătită pentru Traian Băsescu

La finalul lunii octombrie, Ilie Bolojan a semnat Hotărârea de Guvern privind schimbarea destinației unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat din locuința de protocol în reședință oficială. Documentul face referire chiar la casa din strada Emile Zola nr 2A.

ADVERTISEMENT

Hotărârea, care a fost deja publicată în Monitorul Oficial, aduce modificări și la HG 60/2015, privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al Statului Român.

Modificarea aduce un element nou: imobilul din strada Emile Zola nu mai este destinat exclusiv foștilor președinți. Potrivit notei de fundamentare, guvernul elimină din textul hotărârii sintagma ”pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, (…) urmând ca imobilele sus-menționate să fie atribuite conform prevederilor legale”.

ADVERTISEMENT

Nu doar foștii președinți vor avea dreptul la reședință de la RA-APPS. Șeful de stat aflat în funcție, premierul sau șeful CCR printre posibilii beneficiari

Astfel, reședințele oficiale prevăzute în hotărârea de guvern se vor atribui ”unei categorii mai extinse de beneficiari, respectiv pentru Președintele României, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, prim-ministru, președintele Curții Constituționale, președintele Înaltei Curți de Casații și Justiție, președintele Curții de Conturi, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Academiei Române și nu doar pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”.

ADVERTISEMENT

Demersul este justificat de faptul că ”la nivelul RA-APPS există un număr mai mare de solicitări de la beneficiari care se încadrează pentru atribuirea imobilelor cu destinația de reședință oficială, față de numărul solicitărilor de atribuire a locuințelor de protocol”.

Nicușor Dan, președinte al României, care locuiește cu chirie într-un apartament situat la etajul unei vile din cartierul Cotroceni, ar putea fi unul dintre beneficiarii modificării hotărârii de guvern. Și premierul Ilie Bolojan a avut o ”problemă locativă”, după ce a fost acuzat că a stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu din strada Gogol.

ADVERTISEMENT

Traian Băsescu a cerut să se mute la bloc

urmează să ajungă la bloc, la solicitarea acestuia, după ce guvernul i-a atribuit un apartament printr-o hotărâre secretizată. Inițial, lui i se pregătise vila din Emile Zola nr 2A, potrivit .

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care îi se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, explica, recent, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Imobilul care ar putea ajunge la Nicușor Dan se află în sectorul 1, pe strada Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu), nr. 2A. Este vorba despre o construcție compusă din parter (124 mp), etaj (116 mp) și subsol (99 mp). Vila a fost ocupată de fostul demnitar comunist Paul Niculescu Mizil (tatăl lui Serghei Mizil), dar și nepoata acestuia, Oana Niculescu Mizil, .

Nicușor Dan spune că mai caută alternative

În timpul campaniei electorale, Nicușor Dan a admis că și-ar dori să rămână cu familia în apartamentul închiriat, dar că ar fi ”foarte complicat din punctul de vedere al chestiunilor de securitate”. El și-ar fi dorit să rămână în zona Cotroceni pentru că ar fi mai aproape de școala copiilor.

În urmă cu câteva luni s-a scris că și lui Nicușor Dan i s-a propus casa din strada Gogol, care i-a avut drept locatari pe fostul prim-ministru Petre Roman și ulterior pe Traian Băsescu. Președintele a negat că s-a mutat deja cu familia într-o reședință oficială. ”Mai căutăm alternative” a spus Nicușor Dan.