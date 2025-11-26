News

Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a semnat documentul

Vila din strada Emile Zola nr 2A care era pregătită pentru Traian Băsescu după decizia CCR ar putea ajunge la Nicușor Dan sau chiar la Ilie Bolojan. Destinația imobilului a fost schimbat prin hotărâre de guvern
Daniel Coltuc
26.11.2025 | 17:00
Vila de protocol pregatita pentru Traian Basescu deturnata de Ilie Bolojan pentru Nicusor Dan Premierul a semnat documentul
EXCLUSIV FANATIK
Vila pregătită pentru Traian Băsescu ar putea ajunge la Nicușor Dan. Și premierul Ilie Bolojan a devenit ”eligibil” pentru a locui în imobil / Colaj foto: Fanatik / Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Traian Băsescu și-a recâștigat drepturile de fost șef de stat, printr-o decizie a Curții Constituțională a României și urmează să se mute într-o reședință oficială care i-a fost pusă la dispoziție de statul român. Imobilul despre care s-a scris că era pregătit pentru Băsescu ar putea ajunge, însă, la Nicușor Dan.

Ilie Bolojan a semnat documentul. Ce se întâmplă cu vila pregătită pentru Traian Băsescu

La finalul lunii octombrie, Ilie Bolojan a semnat Hotărârea de Guvern privind schimbarea destinației unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat din locuința de protocol în reședință oficială. Documentul face referire chiar la casa din strada Emile Zola nr 2A.

ADVERTISEMENT

Hotărârea, care a fost deja publicată în Monitorul Oficial, aduce modificări și la HG 60/2015, privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al Statului Român.

hg vila nicusor Dan 1
Hotărâre de Guvern 893/2025 despre vila din Emile Zola 2A

Modificarea aduce un element nou: imobilul din strada Emile Zola nu mai este destinat exclusiv foștilor președinți. Potrivit notei de fundamentare, guvernul elimină din textul hotărârii sintagma ”pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, (…) urmând ca imobilele sus-menționate să fie atribuite conform prevederilor legale”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor...
Digi24.ro
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan

Nu doar foștii președinți vor avea dreptul la reședință de la RA-APPS. Șeful de stat aflat în funcție, premierul sau șeful CCR printre posibilii beneficiari

Astfel, reședințele oficiale prevăzute în hotărârea de guvern se vor atribui ”unei categorii mai extinse de beneficiari, respectiv pentru Președintele României, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, prim-ministru, președintele Curții Constituționale, președintele Înaltei Curți de Casații și Justiție, președintele Curții de Conturi, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Academiei Române și nu doar pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”.

ADVERTISEMENT
La 30 de ani a crezut că a dat lovitura vieții, dar ”și-a...
Digisport.ro
La 30 de ani a crezut că a dat lovitura vieții, dar ”și-a dat demisia” după câteva zile și a plecat din țară: ”M-am săturat”

Demersul este justificat de faptul că ”la nivelul RA-APPS există un număr mai mare de solicitări de la beneficiari care se încadrează pentru atribuirea imobilelor cu destinația de reședință oficială, față de numărul solicitărilor de atribuire a locuințelor de protocol”.

hg vila nicusor dan 2
Guvernul a decis că vila din Emile Zola ar putea fi folosită și de președintele în funcție, premier, președintele CCR sau șeful Senatului

Nicușor Dan, președinte al României, care locuiește cu chirie într-un apartament situat la etajul unei vile din cartierul Cotroceni, ar putea fi unul dintre beneficiarii modificării hotărârii de guvern. Și premierul Ilie Bolojan a avut o ”problemă locativă”, după ce a fost acuzat că a stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu din strada Gogol.

ADVERTISEMENT

Traian Băsescu a cerut să se mute la bloc

Fostul președinte Traian Băsescu urmează să ajungă la bloc, la solicitarea acestuia, după ce guvernul i-a atribuit un apartament printr-o hotărâre secretizată. Inițial, lui i se pregătise vila din Emile Zola nr 2A, potrivit Mediafax.

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care îi se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, explica, recent, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Imobilul care ar putea ajunge la Nicușor Dan se află în sectorul 1, pe strada Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu), nr. 2A. Este vorba despre o construcție compusă din parter (124 mp), etaj (116 mp) și subsol (99 mp). Vila a fost ocupată de fostul demnitar comunist Paul Niculescu Mizil (tatăl lui Serghei Mizil), dar și nepoata acestuia, Oana Niculescu Mizil, împreună cu fostul primar Marian Vanghelie.

Nicușor Dan spune că mai caută alternative

În timpul campaniei electorale, Nicușor Dan a admis că și-ar dori să rămână cu familia în apartamentul închiriat, dar că ar fi ”foarte complicat din punctul de vedere al chestiunilor de securitate”. El și-ar fi dorit să rămână în zona Cotroceni pentru că ar fi mai aproape de școala copiilor.

În urmă cu câteva luni s-a scris că și lui Nicușor Dan i s-a propus casa din strada Gogol, care i-a avut drept locatari pe fostul prim-ministru Petre Roman și ulterior pe Traian Băsescu. Președintele a negat că s-a mutat deja cu familia într-o reședință oficială. ”Mai căutăm alternative” a spus Nicușor Dan.

Fiul lui Tudorel Toader, acuzat că a hărțuit două studente, implicat într-un dosar...
Fanatik
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat că a hărțuit două studente, implicat într-un dosar penal de înșelăciune și abuz în serviciu. Cum s-a încheiat totul
Video. Un jucător de baschet de 16 ani a murit într-un mod cumplit:...
Fanatik
Video. Un jucător de baschet de 16 ani a murit într-un mod cumplit: panoul de fier a căzut peste el. Tragedia, petrecută în India
Reacția lui Marian Vanghelie când a aflat că nora lui Liviu Dragnea e...
Fanatik
Reacția lui Marian Vanghelie când a aflat că nora lui Liviu Dragnea e femeia care l-a acuzat că o urmărea: „I-am făcut poze”. Declarații exclusive
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
Parteneri
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
iamsport.ro
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Jurnalul.ro
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
adevarul.ro
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea....
unica.ro
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament:
Observatornews.ro
Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!"
Foto Afacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni...
as.ro
Foto Afacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director...
Libertatea.ro
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce...
informat.ro
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce topul
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt...
RTV.NET
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!