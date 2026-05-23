„Vin acționari noi la Universitatea Craiova!”. Mihai Rotaru anunță infuzie de capital pentru campioana României: „Suntem selectivi! Nu ne interesează doar banii dați”

Mihai Rotaru a vorbit pe larg despre planurile de dezvoltare existente la Universitatea Craiova după ce echipa din Bănie a reușit să cucerească eventul în acest sezon. Acționarul majoritar de la clubul alb-albastru a confirmat cu această ocazie că în prezent în cadrul societății care administrează activitatea de la echipa de fotbal există mai mulți oameni de afaceri dedicați cauzei de a duce gruparea la cel mai înalt nivel posibil.

Mihai Rotaru, detalii esențiale despre acționarii de la Universitatea Craiova

De asemenea, a explicat și că nu doar partea financiară este foarte importantă în acest demers, ci contează foarte mult și latura umană atunci când se decide ca un nou acționar să fie cooptat în această structură. „Sunt persoane low-profile, preferă să nu se vorbească. Sunt cu sufletul alături de Universitatea Craiova și atunci vrem să o lăsăm așa. Trebuie să fac recensământul săptămâna viitoare, pesemne că o să apară unii noi și atunci ne vom updata. Cred că suntem 11 sau 12 acționari în momentul ăsta, dar chiar nu am stat să ne numărăm între noi. (n.r. Câți acționari ar urma să mai vină) Doi, trei, patru, cinci, unul, e greu de spus pentru că pot să spun că nu ne interesează doar banii unui acționar.

Ne interesează să fie pe tipologia grupului nostru. Oameni care au decență, oameni care iubesc Universitatea, oameni care vor ca Știința să fie mare. Și atunci suntem destul de selectivi aici. Fără discuție, noi avem un grup frumos. Nu vreți să știți ce se întâmplă după ce avem un rezultat negativ, sunt certuri pe grup. Dar am stabilit ca de acum încolo timp de 36 de ore, dacă avem un rezultat negativ, nu vorbim între noi. Și am mai stabilit, ca o glumă, că dacă totuși vorbim, unul dintre acționari va avea întotdeauna dreptate”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV, în dialog cu Horia Ivanovici.

Se dorește în continuare ca noi acționari să fie cooptați la Universitatea Craiova

De asemenea, cu aceeași ocazie, Mihai Rotaru a oferit și detalii referitoare la procesul propriu-zis de finanțare a clubului. În plus, a anunțat că în prezent există discuții pentru ca și alți oameni de afaceri să se alăture acestui proiect: „Da, suntem în discuții, căutăm în continuare să facem Știința mare. Pe infuzie de capital nu poți să faci performanță în fotbal. Ok, managementul face diferența, dar managementul face diferența când sunt bugete relativ apropiate. Când diferențele sunt mari, nu mai putem să vorbim de performanța managementului, pentru că nu poți să egalezi.

Cum ar fi acum ca noi să egalăm performanțele lui Paris Saint-Germain, de exemplu, cu buget de un miliard de euro, și noi cu 18 milioane să ne batem cu ei? Oricât de bun ai fi, oricât de bine ai face lucrurile, nu ai acces la o piață a jucătorilor foarte mare. Și atunci ne trebuie investiții, ne trebuie bani pentru a putea să ridicăm ștacheta sportiv”.

Mihai Rotaru vrea să le dea acțiuni și suporterilor

În continuare, a anunțat că și-ar dori foarte mult ca în viitor fanii echipei să aibă posibilitatea să se implice activ, inclusiv din perspectivă financiară, în dezvoltarea clubului. „Eu nu țin de acțiuni. Planul este dinamic, se poate întâmpla orice. Da, poate să fie asta o variantă (n.r. cea în care să existe la un moment dat 20 de acționari cu câte 5% din acțiuni fiecare), dar poate ca o parte dintre acțiuni să le dețină suporterii.

Și lucrăm la acest material. Nu este o poveste, este pariul meu, ca o parte dintre acțiuni să le dețină suporterii. Că sunt 5%, că sunt 10, că sunt 20, că sunt 80% e mai puțin important, dar lucrăm în acest sens. Eu cred că în fotbal întotdeauna vor fi oameni cu o putere financiară mai mare decât a ta. X este mai bogat decât Y.

Dar există unul în fotbal care este mai bogat decât ceilalți la un loc. Și acela este suporterul. Una e să vină cineva cu cinci milioane de euro pe an și alta e să vină un milion de suporteri cu cinci euro pe an. Dar pentru asta trebuie să știi ce să le oferi suporterilor. În primul rând, trebuie să le oferi un proiect, o perspectivă, și apoi să nu îi minți. (n.r. Despre posibilitatea listării la bursă) Poate să fie o variantă, poate să fie socios, dar nu aș vrea să discutăm prea multe pentru că sunt planuri încă nevalidate de către toți cei care lucrează cu Universitatea Craiova și pentru Universitatea Craiova”, a mai spus

Modelul Benfica, dorit a fi implementat la Universitatea Craiova

Nu în ultimul rând, Mihai Rotaru a mai transmis și că în Bănie se dorește să se meargă pe modelul celor de la Benfica, atât atunci când vine vorba despre structura acționariatului, în care ar urma să fie incluși și suporterii, după cum s-a notat anterior, cât și în ceea ce privește organizarea din punct de vedere sportiv și administrativ:

„Un exemplu pe care îl avem e Benfica Lisabona. Noi suntem mult mai apropiați de ei decât de Fenerbahce sau alte cluburi. Nu mi-am schimbat percepția, ci mi-a confirmat ce știam. Primul lucru de care ai nevoie ca să faci performanță sunt banii. Trebuie să vedem cum facem. Misiunea mea la ora actuală asta este. Să atrag capital pentru Universitatea Craiova, ca să facem Știința mare. Cât de mare se poate. Dacă se poate să fie cea mai mare în Europa de Est, de ce să nu visăm?. Dar nu vreau să vindem himere. E ceva la care lucrăm. Nu știm dacă o să reușim.

Am încercat să vedem cum se lucrează la un anumit nivel. Am avut o deschidere foarte, foarte mare în zona aceasta. Învățăm lucruri și învățăm în continuare. Și au fost vizite la Benfica, nu vizita. Sunt modele de cluburi, modele extrem de interesante, vezi ce fac ei greșit. Înveți din experiența altora. Asta te ajută. Fotbalul portughez e fabulos. O țară mică, de 10 milioane de locuitori, jumătate din România, cu produsul intern mult mai mic decât al României. Au ieșit campioni europeni, au cei mai buni antrenori. Mi se pare fabulos”.