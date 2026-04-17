Vin banii! Comunicat oficial al clubului, după ce jucătorii s-au plâns că nu și-au încasat salariile

Oțelul Galați este una dintre echipele de tradiție din România. Gălățenii au revenit în primul eșalon în 2023 și vor să continue cât mai mult pe prima scenă a fotbalului autohton. Clubul a reacționat în urma dezvăluirilor făcute de jucători cum că nu ar mai fi fost plătiți, dar și în urma unor zvonuri legate de un posibil boicot al acestora la antrenamente.

Oțelul Galați își achită datoriile salariale către jucători. Anunțul oficial al gălățenilor

Oțelul a ratat play-off-ul și în acest sezon, fiind nevoită acum să supraviețuiască în play-out. Gălățenii vin după un rezultat crunt (0-4 cu FCSB), însă situația financiară a clubului a fost o problemă și mai mare în acest an. , iar jucătorii au început apoi să dea din casă.

Mai exact, dar și că este extrem de dificil de lucrat în asemenea condiții. Clubul a venit acum cu un comunicat oficial prin care a lămurit situația salariilor, dar și a zvonurilor despre o revoltă a fotbaliștilor săi.

„SC Oțelul Galați dorește să aducă importante clarificări pentru suporterii și partenerii săi, în contextul informațiilor apărute în spațiul public. Până la ora disputării meciului cu UTA Arad, eveniment programat vineri, 17 aprilie, de la ora 17.30, jucătorii vor primi diferența aferentă salariilor pentru luna ianuarie 2026. De asemenea, în perioada imediat următoare vor fi achitate și restanțele salariale pentru luna februarie 2026.

Subliniem faptul că o parte din salariile pentru luna ianuarie a fost deja achitată înainte de sărbătorile pascale. Situația financiară va intra pe un făgaș normal, ca urmare a implicării directe și consistente a Primăriei Municipiului Galați și Consiliului Local Galați, care sprijină activ clubul în depășirea acestui moment și în asigurarea stabilității necesare pentru continuarea performanței sportive.

În același timp, infirmăm categoric zvonurile privind un posibil boicot al antrenamentelor sau al meciurilor. Echipa este unită, profesionistă și pe deplin concentrată asupra obiectivelor sportive. Jucătorii se pregătesc la capacitate maximă pentru partida cu UTA Arad, un joc extrem de important în acest final de sezon”, se arată în comunicatul Oțelului pe .

Ce se întâmplă, de fapt, în vestiarul Oțelului

Echipa pregătită în prezent de Stjepan Tomas se pregătește de meciul cu UTA. Clubul a transmis că totul este în regulă în vestiar și îi îndeamnă pe suporteri să fie cât mai aproape posibil de elevii croatului în vârstă de 50 de ani.

„Atmosfera în vestiar este pozitivă, iar determinarea grupului este mai puternică decât oricând. Toți cei implicați în cadrul clubului sunt conștienți de miza acestui moment și lucrează împreună pentru a încheia sezonul cu fruntea sus.

Facem un apel sincer către suporterii noștri: acum este momentul să fim cu adevărat uniți. Echipa are nevoie de susținerea voastră, de energia și de încrederea voastră. Împreună suntem mai puternici și doar împreună ne putem atinge obiectivele”, se mai arată în comunicatul Oțelului.