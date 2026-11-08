Vin banii de la UEFA pentru U Craiova! Mihai Rotaru, primul tun financiar

ADVERTISEMENT

și urmează să primească de la UEFA prima tranșă de bani aferentă parcursului din faza principală a actualei ediții de Conference League. După primele trei etape, echipa antrenată de Filipe Coelho are șapte puncte, ca urmare a egalului cu Getafe, respectiv victoriilor cu Inter D’Escaldes și

Vin banii de la UEFA pentru Universitatea Craiova

Așadar, oltenii au în prezent șanse destul de mari chiar și la calificarea directă în optimile de finală ale competiției, în vreme ce despre accederea în acel play-off se poate spune deja într-o măsură destul de mare că ar fi în principiu rezolvată. Gruparea de pe „Ion Oblemenco” mai are de jucat în această grupă unică din Conference League cu , Kairat Almaty și FC Copenhaga.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte însă, în afara punctelor obținute, bineînțeles ca o consecință directă a acestor performanțe sportive, clubul condus de Mihai Rotaru va fi și recompensat de UEFA din perspectivă financiară. Mai exact, urmează ca oltenii să primească în total pentru rezultatele din aceste trei etape din Conference League suma de 933.000 de euro.

Clubul condus de Mihai Rotaru primește de la UEFA prima tranșă pentru rezultatele din faza principală a Conference League

Concret, este vorba despre 800.000 de euro pentru cele două victorii, deci câte 400.000 de euro pentru fiecare, respectiv 133.000 de euro pentru rezultatul de egalitate. Potrivit , UEFA va vira această sumă în conturile celor de la Universitatea Craiova pe data de 20 de noiembrie. Tot atunci, în mod evident, își vor primi drepturile financiare și cluburile angrenate în acest sezon în Champions League și Europa League.

ADVERTISEMENT

Doar că acolo va fi vorba despre banii aferenți etapelor 1-4 din fazele principale, pe când în ceea ce privește Conference League este vorba despre bonusurile pentru rundele 1-3. De asemenea, în Champions și Europa League fondul total de premiere este mai mare decât în Conference League. De aceea, pe data de 20 noiembrie, între echipele din UCL se va împărți suma totală de 146.3 milioane de euro, pe când în Europa League va fi vorba despre 30.6 milioane de euro. Nu în ultimul rând, la Conference League fondul total de premiere este acum de 19.6 milioane de euro.