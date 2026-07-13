Vin banii la Craiova! Rotaru vinde din acțiuni și vrea să transforme Universitatea într-o adevărată forță

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După ce a realizat eventul în stagiunea precedentă, Universitatea Craiova nu face niciun pas înapoi. Mihai Rotaru continuă să investească și încearcă să păstreze jucătorii ce au făcut performanță în sezonul trecut, dar să și aducă completări în lot, pentru a ataca Liga Campionilor. Florin Prunea a dezvăluit că deține informații despre noi acționari ce vor vrea să investească la formația din Bănie.

Devine o forță Universitatea Craiova? Se anunță venirea unor noi acționari

Dacă Universitatea Craiova a avut un lot puternic sezonul trecut, cel din această stagiune ar trebui să fie și mai bun, deoarece nu au pierdut jucătorii importanți și au transferat fotbaliști precum Răzvan Sava, Ronaldo Webster, Heri Tavares și Simon Elisor.

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Florin Prunea a jucat două sezoane în Oltenia și încă are relații în zonă. Unul dintre portarii „Generației de Aur” a dezvăluit că are informații cu privire la anumiți acționari care urmează să investească câteva milioane de euro în clubul patronat de Mihai Rotaru: „La Craiova am înțeles că urmează să vină niște acționari care să bage bani. Am fost și eu pe la Craiova și am aflat. Banii respectivi înseamnă câteva milioane de euro în plus, de-asta zic că arată bine. Nu știu cât o să fie bugetul, dar e bine de tot. Noi parteneri, da, care o să cumpere acțiuni. Tot ce se întâmplă în jurul acestei echipe (n.r. Universitatea Craiova) arată foarte bine”, a declarat Florin Prunea, la

Cât costă 5% din acțiunile Universității Craiova? Anunțul lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, este dispus să vândă din acțiunile clubului pentru a forma un acționariat puternic în jurul echipei, care să ajute la continuarea performanțelor. Deoarece a devenit campioana României, iar în prezent evoluează în preliminariile Ligii Campionilor, omul de afaceri a lansat o ofertă tuturor celor care doresc să se implice.

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iar fiecare acționar va avea obligația să cotizeze cu cel puțin 250.000 de euro anual. El a anunțat că acestea erau prețurile , însă acestea ar putea crește în funcție de rezultate. În prezent, Craiova este foarte aproape de a se califica în turul al doilea din Champions League, acolo unde va întâlni câștigătoarea dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia.

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„În mod normal… Să facem calculul la 5%. Prețul ar fi de 500.000 de euro. Valoarea capitalului social este de 10.000.000 de euro. Deci nu pot să vând sub valoarea contabilă. Sigur că peste această sumă pot să vând. Scopul meu nu este să câștig bani din asta, ci să fac un acționariat puternic. Atunci, 500.000 de euro este prețul. Este capitalul social. Este valoarea nominală a acțiunilor. 1% este 100.000 de euro. Doar că aveți obligația, ulterior, să investiți 250.000 de euro, în fiecare an. Oferta aceasta este valabilă până când începe primul tur de Liga Campionilor. Ori vom cere mai mult, ori mai puțin. Eu sper că mai mult”, a spus Mihai Rotaru, în podcastul

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„Am vrea să jucăm cu Inter Milano în Liga Campionilor, că poți să-l aduci pe Cristi Chivu acasă. Unul dintre acționari este fan înrăit Bayern Munchen și visul lui este să joace Craiova cu Bayern Munchen. Vreau PSG, că am eu afinitate pentru ei. Una dintre Barcelona sau Real Madrid, iar din Anglia aș lua Liverpool sau Arsenal. Aș lua și Galatasaray, că ar fi spectacol total“, a mai spus Mihai Rotaru, despre visul ca U Craiova să se califice în UEFA Champions League.