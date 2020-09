Vin Diesel, schimbare de carieră. Celebrul actor de la Hollywood s-a lansat în muzică

Vin Diesel, actorul renumit pentru rolurile din „Fast and Furios”, a făcut o schimbare bruscă de carieră. Starul de la Hollywood s-a lansat în industria muzicală, având deja un prim single ieșit pe piață. Vedeta a lansat melodia „Feel Like I Do”, premiera având loc într-o emisiune TV.

Starul american, pe numele real Mark Sinclair, a dezvăluit că s-a axat pe muzică în ultima perioadă din cauza lipsei proiectelor cinematografice, lucru care se datorează pandemiei de coronavirus.

Celebrul actor a petrecute ore întregi în studiourile de înregistrare, în urmă cu trei zile ieșind și prima piesă. Melodia este piesă proprie și a fost lansată împreună cu producătorul de origine norvegiană Kygo.

Vin Diesel s-a lansat în industria muzicală. Ce spune despre talent

„Sunt binecuvântat că în anul în care ar fi trebuit să fiu pe platoul de filmare – dar, după cum știți, acest lucru nu a fost posibil”, a declarat Vin Diesel în emisiunea lui Kelly Clarkson, informează okmagazine.ro.

„Mi-am exploatat un alt talent. O altă modalitate de a vă împărtăși inima mea”, a completat actorul care se pare că și-a luat în serios talentul muzical prin care are șansa de a spune ce simte, vedeta punând în versuri propriile trăiri.

Vin Diesel nu este deloc străin de muzică, urmându-și pasiunea și cu alte ocazii. În trecut, starul de la Hollywwod a interpretat o piesă în amintirea regretatului actor, Paul Walker, care i-a fost prieten și coleg de filmări în seria „Fast and Furios”.

Totodată, fanii l-au mai putut asculta și prin intermediul cover-urilor. Actorul a împărtășit în urmă cu ceva timp un cover al piesei „It Ain’t Me”, melodia Selenei Gomez, filmarea cu pricina fiind postată pe una dintre rețelele sale de socializare.

Vin Diesel, de la actorie la muzică. Ce alte pasiuni mai are

Actorul de la Hollywood a fost înainte de actorie angajat ca bodyguard la un club de noapte. De acolo a pornit pasiunea sa pentru mușchi și un stil de viață sănătos, povestind că avea nevoie de o condiție fizică bună intrând adesea în altercații.

Ulterior, Vin Diesel s-a concentrat pe break dance, primul rol având loc pe scena Theater for the New City din Greenwich Village. Abia în 1990 a apărut pentru prima oară într-un film, respectiv „Awakenings”.

