Vin extratereștrii? Fizicianul Cristian Presură analizează știrea care a bulversat planeta: totul despre obiectul misterios care a intrat în sistemul nostru solar

Vin sau nu extratereștrii? Presa străină a scos la iveală, de curând, traiectoria unui obiect care vine din afara sistemului nostru solar despre care se crede că ar fi o navă/sondă spațială construită de alte civilizații. Ba mai mult, s-a spus că ar ataca Pământul la finalul acestui an. Este o fantezie sau există un sâmbure de adevăr?

ADVERTISEMENT

Vin extratereștrii sau e încă o poveste fantezistă care sfidează știința? Cristian Presură demontează știrea momentului

Fizicianul Cristian Presură a explicat, științific, bine argumentat, care e adevărul în legătură cu obiectul denumit 2L/ATLAS, care se mișcă cu o viteză de 50 de kilometri pe secundă. Omul de știință a găsit câteva explicații naturale ale fenomenului observat de și susține că nu trebuie să ne îngrijorăm. Este încă o inflamare a celor care sunt pasionați de astfel de subiecte!

„Menționez de la început că știm că e un obiect interstelar, adică vine din afara sistemului nostru solar, pentru că viteza lui este foarte mare și asta vedeți în această traiectorie simulată. El vine din afara sistemului solar, intră în sistemul solar și va ieși din sistemul solar.

ADVERTISEMENT

Primula argument că acest obiect ar fi o navă se referă la accelerația sa. Autorii spun că deviază de la accelerațiile gravitaționale. A trebuit să caut articolul original și să găsesc valoarea corectă, ok, a fost o greșeală de tipar. Nu sunt valori ale accelerațiilor pe care le așteptăm de la navele spațiale militare, când accelerează oamenii sunt împinși pe spate, nu? Aceste variații foarte mici ale accelerației de ordinul milimetrilor pe secundă la pătrat au explicații naturale: faptul că obiectul pierde gaz atunci când se apropie de Soare. Pierzând gaz, masa se schimbă și se schimbă puțin și accelerația”, a explicat Presură.

„Mi-a adus aminte de un paradox cunoscut în geometrie”

Fizicianul a mers mai departe cu argumentul demontând probabilitatea foarte scăzută ca obiectul cosmic face un unghi de 5 grade cu planul ecliptic.

ADVERTISEMENT

„Al doilea argument că ar fi o sondă interstelară se referă la mișcarea lui, care este în planul ecliptic. De fapt, unghiul pe care îl face cu planul ecliptic este de 5 grade, care e într-adevăr foarte scăzut. Autorii articolului estimează probabilitatea la 0,2 procente, adică două miimi. Aici iarăși mi se pare că se calculează greșit probabilitatea.

ADVERTISEMENT

Argumentul lor mi-a adus aminte de un paradox cunoscut în geometrie, care ne spune că acest calcul al probabilităților depinde foarte mult de ceea ce noi numim aleatoriu. În cazul de față, aș fi făcut calculul probabilității sub o formă diferită. Îmi imaginez Soarele în centru și diferite direcții din care să vină obiectul. Care e probabilitatea să vină la un unghi de grade? Eu aș calcula ca fiind aria suprafeței împărțită la aria totală a sferei. Probabilitatea e mică, dar nu așa de mică”, a continuat .

ADVERTISEMENT

Specialistul a explicat și de unde viteza cu care se mișcă acesta fiind cel mai puternic argument adus în discuție cu privire la faptul că ar fi o sondă manevrată de extratereștri.

Cum explică Presură viteza cu care se deplasează obiectul misterios

„Cel mai puternic argument e că mișcarea are loc în planul ecliptic. Să fie asta o întâmplare? Am găsit un contraargument foarte puternic. Am stat eu și m-am gândit: cât este viteza acestui obiect când intră în sistemul solar? Câteva zeci de kilometri pe secundă, viteza maximă fiind de 50 de kilometri de secundă, față de Soare, atenție! Dar și Soarele se mișcă în planul galactic, cu o viteză de 200 de kilometri pe secundă. Aici e un paradox, care mi-a adus aminte de viteza asteroizilor care lovesc Pământul, care este de zeci de kilometri pe secundă. Viteza e dată mai ales de mișcarea Pământului în jurul Soarelui.

Pământul se mișcă cu 30 km/s și un obiect, chiar dacă stă pe loc, Pământul vine și atunci îl lovește. Dacă viteza acestui obiect e de 50 km/s, viteza asta nu se poate realiza decât dacă deja obiectul se mișcă deja în aceeași direcție cu Soarele. E normal. Soarele dacă se mișcă cu 200 km/s, să obții o viteză relativă de 50 km, e obligatoriu oarecum să te miști în direcția Soarelui”, susține Presură.

Dacă sunt șanse mari să existe alte civilizații, având în vedere imensitatea Universului, unde sunt, totuși, ”omuleții verzi”?

Existența civilizațiilor extraterestre a fascinat omenirea din cele mai vechi timpuri. Cel mai cunoscut paradox legat de posibilitatea ca alte civilizații să existe în galaxie, cu toate că nu le vedem, a fost popularizat de fizicianul Enrico Fermi în anul 1950.

Există mai multe ipoteze potrivit cărora nu am luat încă vreun contact cu o posibilă civilizație extraterestră. Una din explicații ar fi că civilizațiile se autodistrug, că se prăbușesc înainte să ajungă la nivelul interstelar. Apoi, s-ar putea ascunde, nedorind să fie găsite, pe modelul Star Trek – Prime Directive. Nu e exclus să ne ignore pentru că nu ne-ar considera suficient de interesanți ca specie sau să nu știm, de fapt, cum să căutăm alte civilizații.