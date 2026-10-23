Sport

Vin, în sfârșit, banii?! Anunț major pentru cluburile care suferă în SuperLigă: „Jucătorii sunt neplătiți, abia așteaptă o veste”

23.10.2026 | 08:34
Vin in sfarsit banii Anunt major pentru cluburile care sufera in SuperLiga Jucatorii sunt neplatiti abia asteapta o veste
EXCLUSIV FANATIK
Mai multe cluburi din SuperLigă așteaptă susținerea autorităților locale pentru a putea depăși crizele cu care se confruntă. FOTO: colaj FANATIK
Instalarea noului guvern poate produce efecte și în SuperLigă. FANATIK a obținut detalii din birourile mai multor cluburi și vi le prezintă în exclusivitate.
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Situația financiară a mai multor echipe depinde de „injecțiile” făcute din fonduri publice. Cum autoritățile locale au fost blocate din cauza crizei politice, și fotbalul a fost lovit. Există deja restanțe salariale de până la 3 luni la FC Voluntari, unde fotbaliștii au și refuzat să se antreneze într-una dintre zilele săptămânii trecute. Nu e liniște nici la UTA sau FC Argeș, și ele alimentate inclusiv de la bugetul local. Sunt de notorietate „avariile” de la Sepsi și Csikszereda, care au rămas fără bani de la Budapesta, iar CFR Cluj și Petrolul completează lista cluburilor care se zbat din cauza problemelor de cash flow.

Jucătorii Voluntariului au de recuperat sume mari și amenință cu memorii

În absența oricărui termen pentru rezolvarea plângerilor pe care le au, fotbaliștii de la FC Voluntari se gândesc să depună memorii cu speranța că-și vor obține acoperi găurile din conturi. „Băieții sunt neplătiți. Se așteaptă o veste, oricare ar fi ea, ca să știe fiecare încotro o apucă. Majoritatea vor să rămână, s-a creat un grup solid în jurul antrenorului Florin Pîrvu, dar e complicat atunci când nu știi ce-o să se întâmple într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună. Li s-a zis și lor că se poate îmbunătăți situația odată cu venirea unui guvern cu puteri depline. Nu pot decât să aștepte, să vadă ce urmează”, a explicat o sursă din cadrul clubului pentru FANATIK. Informații despre „cazul Voluntari” puteți găsi aici.

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Dar ilfovenii nu sunt singurii care au conturile goale. Surse autorizate spun că și la FC Argeș, un club stabil în anii trecuți, există nemulțumiri. Acolo, vestiarul este ținut sub control de președintele Dani Coman, care are promisiunea primarului Gentea că stabilitatea va reveni în actualitate.

3 echipe susținute de „privați” sunt pe primele 3 locuri în SuperLigă

Podiumul actual al campionatului este ocupat de Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. Cele 3 au în comun faptul că sunt finanțate din fonduri private. Susținută puternic de administrația locală, U Cluj, vicecampioana din sezonul trecut, este acum pe 5 în clasament. Speră să lege victorii și să se implice și în acest an în lupta pentru Europa.

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La Sf. Gheorghe și Miercurea Ciuc sunt emoții mari pentru cluburile locale. Ambele au primit finanțare directă de la Budapesta pentru academii. Prin intermediul mai multor firme maghiare, echipele de seniori de la Sepsi și Csikszereda au fost susținute, de asemenea, cu sume consistente. FANATIK a scris pe larg despre blocajul financiar din secuime încă de acum două săptămâni. La Csikszereda, clubul este deja dator cu un salariu către jucători. Sepsi mai are bani pentru cheltuieli curente până la începutul lui 2027.

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