Vin întăriri la FC Voluntari! Trei fotbaliști noi sub comanda lui Florin Pîrvu

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FC Voluntari are un start dificil de sezon, caracterizat prin cele patru puncte strânse în șase etape. Ilfovenii au făcut achiziții puține în vară, fiind limitați de buget, dar își vor completa lotul în perioada următoare.

Un portughez a ajuns deja în România

Florin Pîrvu va avea trei jucători noi sub comanda lui în perioada următoare. Unul dintre este portughezul Nuno Rodrigues, un mijlocaș ofensiv de 31 de ani, care a evoluat ultima dată în Azerbaidjan.

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Acesta a sosit deja în România și dacă testele medicale nu vor arăta nimic îngrijorător va fi legitimat și prezentat de Voluntari. Un fundaș central francez și un mijlocaș defensiv portughez se vor alătura și ei lotului, în perioada următoare.

FC Voluntari a refuzat amânarea meciului cu Universitatea Craiova

care a solicitat acest lucru pentru a se putea pregăti pentru meciul de azi cu Ararat Armenia. Oltenii au câștigat cu 3-1 și vor încerca azi să se califice în play-offul Ligii Europa.

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Președintele Voluntariului, Bogdan Bălănescu, a explicat de ce nu a fost amânat meciul cu Universitatea Craiova.

„Nouă, personal, nu ni s-a solicitat amânarea. S-a solicitat LPF-ului și deținătorilor de drepturi TV. Să faci lucrul acesta, cu două zile înainte de meci, mi se pare neprofesionist. Noi am fost în contact cu reprezentanții LPF, pe parcursul zilei de vineri, și le-am propus să reprogramăm în pauza competițională din septembrie, pe calendarul echipei naționale. Ni s-a spus că nu sunt de acord. Astfel, am luat decizia să jucăm meciul așa cum a fost programat inițial.

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Ilfovenii au două meciuri acasă

Data de 10 septembrie ar fi însemnat să jucăm 4 meciuri în 11-12 zile, ceea ce ar fi fost mult pentru noi. Cei de la Craiova au fost siguri că LPF și deținătorii își vor da acordul, iar opinia noastră va fi trecută la et cetera. Ca la fotbal, discuții multe… În opinia mea, cred că meciul cu Oțelul trebuia amânat, nu cu Voluntari. Este o opinie a unui suporter al fotbalului, nu fac eu programul nimănui”, a spus Bogdan Bălănescu, pentru digisport.ro.

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Etapa viitoare, FC Voluntari joacă vineri, de la ora 18.00, pe teren propriu, cu Oțelul. Apoi, în etapa a opta, Vountariul joacă tot acasă, cu FC Argeș, urmând ca ulterior să se deplaseze în Giulești, pentru partida cu Rapid.

Au venit Chică Roșă, Haruț, Ghindoveanu, Mamic, Kiki și Juhar.