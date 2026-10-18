Sport

Vin miliardele șeicilor pentru Cristi Chivu! Fostul prim-ministru din Qatar vrea să investească la Inter

Gabriel-Alexandru Ioniță
18.10.2026 | 06:00
Vin miliardele seicilor pentru Cristi Chivu Fostul primministru din Qatar vrea sa investeasca la Inter
ULTIMA ORĂ
Vin miliardele șeicilor pentru Cristi Chivu! Fostul prim-ministru din Qatar vrea să investească la Inter. Foto: colaj Fanatik / Profimedia
Ce veste pentru Cristi Chivu! Un șeic miliardar din Qatar vrea să investească la Inter! Echipa din Milano ar putea deveni astfel „soră” cu PSG: cine este Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu (45 de ani) ar putea avea parte în viitorul apropiat de mult mai mulți bani decât în prezent pentru noi transferuri la Inter Milano. Presa din Italia scrie că șeicul qatarez Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (67 de ani), sau mai pe scurt doar „HBJ”, fost prim-ministru al acestei țări între 2007 și 2013 și fost ministru de Externe între 1992 și 2013, este interesat să investească la Inter Milano.

Cristi Chivu ar putea da marea lovitură la Inter Milano

Este vorba despre un om cu o avere de peste 5 miliarde de dolari, membru al familiei regale din Qatar și văr al actualului emir, Tamim bin Hamad Al Thani. Investitorii qatarezi controlează, prin Qatar Sports Investments, și clubul PSG. De ceva timp, în Italia se vorbește despre posibilitatea ca actualii proprietari ai lui Inter, americanii de la Oaktree, să vândă o parte din acțiuni. Deocamdată, fondul american nu ia în calcul cedarea pachetului majoritar, dar ar putea accepta intrarea unui investitor minoritar.

ADVERTISEMENT

Iar în acest context, potrivit Tuttosport, HBJ și-a manifestat interesul în acest sens. Inițial, șeicul din Qatar ar dori doar un procent minoritar din acțiuni, dar ulterior ar exista posibilitatea să vrea să se extindă. Conform sursei citate, până în prezent s-ar fi desfășurat deja câteva discuții între cele două părți, dar până în acest moment nu a fost făcută vreo ofertă oficială.

Șeicul qatarez Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani este interesat să investească la Inter Milano

Nu este prima dată când qatarezii își exprimă interesul pentru a investi la Inter Milano. Acest lucru s-a mai întâmplat și în 2023, atunci când clubul încă era deținut de chinezii de la Suning, deci evident exact înainte de venirea americanilor de la Oaktree. Atunci, Familia Regală din Qatar l-a avut drept „vârf de lance” la discuții pe Jassim bin Hamad, fiul lui Hamad bin Jaber al Thani.

ADVERTISEMENT
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita...
Digi24.ro
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție

Atunci, chinezii au cerut 1.2 miliarde de euro în schimbul întregului pachet de acțiuni, dar qatarezii au considerat suma prea mare pentru acel moment. Acum însă, lucrurile arată puțin chiar și mai complicat pentru șeici. Asta pentru că echipa stă foarte bine din punct de vedere sportiv. În plus, probabilitatea construirii noului stadion face ca societatea să devină, în mod evident, și mai valoroasă în prezent față de acum trei ani. Așadar, cei de la Oaktree ar avea toate motivele pentru a cere chiar și mai mulți bani pentru a ceda clubul față de ce s-a întâmplat atunci cu proprietarii chinezi.

ADVERTISEMENT
Lovitură uriașă pentru FCSB: Denis Drăguș!
Digisport.ro
Lovitură uriașă pentru FCSB: Denis Drăguș!
Alex Dobre o „amenință” pe FCSB după „dubla” din Rapid – Corvinul 2-0!...
Fanatik
Alex Dobre o „amenință” pe FCSB după „dubla” din Rapid – Corvinul 2-0! Ce au declarat Răzvan Onea și Olimpiu Moruțan
Marcel Pușcaș, necruțător după Rapid – Corvinul 2-0! I-a dat nota 4 și...
Fanatik
Marcel Pușcaș, necruțător după Rapid – Corvinul 2-0! I-a dat nota 4 și l-a desființat: „Lent, previzibil și defazat”
Daniel Pancu a explicat secretul victoriilor Rapidului după 2-0 cu Corvinul: „Trăim din...
Fanatik
Daniel Pancu a explicat secretul victoriilor Rapidului după 2-0 cu Corvinul: „Trăim din asta!”. Ce a spus despre derby-ul cu FCSB
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A murit Iorgos Vardinoianis. Miliardarul grec apropiat de Steaua ’86 și prieten cu...
iamsport.ro
A murit Iorgos Vardinoianis. Miliardarul grec apropiat de Steaua ’86 și prieten cu Valentin Ceaușescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!