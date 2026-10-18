Vin miliardele șeicilor pentru Cristi Chivu! Fostul prim-ministru din Qatar vrea să investească la Inter

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(45 de ani) ar putea avea parte în viitorul apropiat de mult mai mulți bani decât în prezent pentru noi transferuri la Presa din Italia scrie că șeicul qatarez Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (67 de ani), sau mai pe scurt doar „HBJ”, fost prim-ministru al acestei țări între 2007 și 2013 și fost ministru de Externe între 1992 și 2013, este interesat să investească la Inter Milano.

Cristi Chivu ar putea da marea lovitură la Inter Milano

Este vorba despre un om cu o avere de peste 5 miliarde de dolari, membru al familiei regale din Qatar și văr al actualului emir, Tamim bin Hamad Al Thani. Investitorii qatarezi controlează, prin Qatar Sports Investments, și clubul PSG. De ceva timp, în Italia se vorbește despre posibilitatea ca actualii proprietari ai lui Inter, americanii de la Oaktree, să vândă o parte din acțiuni. Deocamdată, fondul american nu ia în calcul cedarea pachetului majoritar, dar ar putea accepta intrarea unui investitor minoritar.

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Iar în acest context, potrivit , HBJ și-a manifestat interesul în acest sens. Inițial, șeicul din Qatar ar dori doar un procent minoritar din acțiuni, dar ulterior ar exista posibilitatea să vrea să se extindă. Conform sursei citate, până în prezent s-ar fi desfășurat deja câteva discuții între cele două părți, dar până în acest moment nu a fost făcută vreo ofertă oficială.

Șeicul qatarez Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani este interesat să investească la Inter Milano

Nu este prima dată când qatarezii își exprimă interesul pentru a investi la Inter Milano. Acest lucru s-a mai întâmplat și în 2023, atunci când clubul încă era deținut de chinezii de la Suning, deci evident exact înainte de venirea americanilor de la Oaktree. Atunci, Familia Regală din Qatar l-a avut drept „vârf de lance” la discuții pe Jassim bin Hamad, fiul lui Hamad bin Jaber al Thani.

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Atunci, chinezii au cerut 1.2 miliarde de euro în schimbul întregului pachet de acțiuni, dar qatarezii au considerat suma prea mare pentru acel moment. Acum însă, lucrurile arată puțin chiar și mai complicat pentru șeici. Asta pentru că echipa stă foarte bine din punct de vedere sportiv. În plus, probabilitatea construirii noului stadion face ca societatea să devină, în mod evident, și mai valoroasă în prezent față de acum trei ani. Așadar, cei de la Oaktree ar avea toate motivele pentru a cere chiar și mai mulți bani pentru a ceda clubul față de ce s-a întâmplat atunci cu proprietarii chinezi.