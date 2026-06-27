„Vin să-l vadă!” Anderson Ceara ar putea pleca din SuperLiga după transferul ratat la FCSB

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Anderson Ceara era văzut ca prima achiziție a lui FCSB din acest sezon, dar totul a picat în ultimul moment. Csikszereda chiar își luase adio de la brazilian într-o postare oficială, însă lucrurile au cunoscut o întorsătură ciudată. Conducerea ciucanilor anunță însă că talentatul jucător are în continuare șanse să plece, existând oferte pentru el din trei țări diferite.

Oferte din trei țări diferite pentru Anderson Ceara

Anderson Ceara este, de departe, cel mai încântător și important jucător din lotul celor de la Csikszereda, el contribuind din plin la promovarea echipei în premieră în SuperLiga, precum și la rezultatele obținute ulterior. Doar că iar Gigi Becali a decis să îl trimită înapoi din acest motiv. Acum, Zoltan Szondi, președintele lui Csikszereda, a anunțat că fotbalistul va pleca în cele din urmă, dacă una dintre ofertele avute pe masă se va concretiza.

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„Legat de interesul din Ungaria, în momentul în care ne-am înțeles cu FCSB, i-am anunțat pe cei de acolo că nu mai este un jucător disponibil, așa că s-au reorientat. Au luat un alt jucător, așa cum este și normal. Nu vreau să dau nume și nu am oferte scrise în momentul de față, doar tatonări.

Sunt echipe interesate din Slovacia, România și Ungaria. Vom juca în acest weekend un turneu în Slovacia cu deținătoarea titlului din Ungaria, vicecampioana Slovaciei și un club din Serbia. Cei din Slovacia au anunțat că vin să-l urmărească pe Anderson Ceara. Mai este până în septembrie. Și dacă rămâne la Csikszereda, nu este nicio problemă. Nu o să plâng, este un fotbalist foarte bun”, a spus Zoltan Szondi.

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Anderson Ceara a trecut ușor peste transferul ratat la FCSB

Zoltan Szondi a vorbit și despre starea fotbalistului după ce nu s-a văzut oficial în tricoul FCSB-ului, precizând că nu a făcut un capăt de lume din transferul ratat. „De ce să fie afectat Anderson? El are marele avantaj că nu este vorbitor de limba română și nu ascultă tot ceea ce apare. Nu se consumă. M-am înțeles cu el și, în cazul în care va fi o ofertă bună pentru club și pentru el, atunci va pleca. În caz contrar, rămâne. Nu are un salariu prost nici la Miercurea Ciuc, să știți!”, a mai spus Zoltan Szondi, pentru

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