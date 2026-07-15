Vin transferurile la Rapid! Anunțul lui Victor Angelescu: „Suntem aproape”

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu (41 de ani) a oferit ultimele detalii referitoare la transferurile așteptate în continuare la Rapid. Concret, giuleștenii se află în prezent în negocieri cu mai mulți fotbaliști, cu doi dintre ei aflându-se în stadii destul de avansate. Posturile vizate în mod special sunt cele de fundaș central, mijlocaș și atacant.

Ce a spus Victor Angelescu despre transferurile de la Rapid

Totodată, acționarul minoritar al clubului din Giulești a vorbit și despre posibilitatea ca anumiți jucători din actualul lot să fie cedați, fie definitiv, fie sub formă de împrumut. „Da, suntem în negocieri cu mai mulți jucători, cu doi suntem aproape, suntem în negocieri și cu un atacant. Deocamdată un mijlocaș central, un atacant și un fundaș central. Un pic mai defensiv decât Christensen, un opt. În mare din ce știu Daniel (Pancu) va juca 4-3-3 sau 4-2-3-1. (n.r. Despre Moruțan) Din ce am văzut în meciurile amicale, în banda dreaptă. Depinde, la mijloc avem mai mulți jucători, Bubanja, Vulturar, Grameni, Omar (El Sawy) a jucat număr 10.

ADVERTISEMENT

Dobre poate să joace și în dreapta și în stânga, în acest moment nu există negocieri avansate, e bine că e concurență pe posturi. Omar rămâne sigur, Bogdan Ungureanu rămâne, din ce știu și (Rareș) Pop. Poate unul, doi jucători tineri să fie împrumutați. (n.r. Despre Hazrollaj) Nu avem nici la el o negociere avansată, vom vedea. Vă dați seama că nu avem cum să fim foarte fericiți (n.r. de randamentul lui de până acum).

(n.r. Dacă e posibil să vină jucători de la Genoa) Da, se poate. Noi am avut în vizor doi jucători de la Genoa, unul Debenedetti, cu al doilea suntem în continuare în negocieri. Din afara țării, da, străini. Nu o să întrerupem niciun contract, dar dacă mai vine un atacant e posibil să împrumutăm unul dintre ei. Negociem la unul sau doi jucători rezilierea contractelor”, în direct la

ADVERTISEMENT

În ce condiții se vor face mutările

De asemenea, Angelescu a confirmat cu această ocazie și , potrivit căreia Dan Șucu a decis să nu mai „pompeze” mulți bani pentru aduceri de noi jucători la Rapid: „(n.r. Despre Daniel Paraschiv) Da, normal că am fi vrut să înscrie mai multe goluri, a dat câteva, dar am luat decizia să nu activăm acea clauză, era o sumă destul de piperată. Clauza era prea mare pentru a face acest pas.

ADVERTISEMENT

Unii sunt pe bani, unii sunt împrumut. Sumele nu vor mai fi ca în sezonul trecut. Avem foarte mulți jucători la o vârstă bună în lot, totul a fost discutat cu Daniel, nu e nicio problemă. Ca să glumesc, am zis să investim puțin ca să fim pe primele locuri. Relația mea cu Daniel a fost tot timpul una bună, chiar și atunci când a plecat. Am ținut legătura constant. Relațiile sunt foarte bune, îl cunosc de foarte mult timp, a fost unul dintre inițiatorii proiectului. E lider, asta cred că are în plus. Avem nevoie de așa ceva, e foarte importat și că e o legendă a Rapidului, dar și personalitatea lui e foarte importantă, în ultimii ani ne-au lipsit astfel de lideri”.