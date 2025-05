”Vin vremuri grele!” Ce îl așteaptă pe Nicușor Dan odată învestit în funcția de președinte. Avertismentul unui profesor de la Princeton

Deși Nicușor Dan l-a învins pe George Simion în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dacă România nu se schimbă cu adevărat, e doar o chestiune de timp până când lucrurile se întorc, iar puterea ajunge la AUR. Profesorul George Pop Elecheș vede victoria lui Nicușor Dan ca pe un semn bun pentru calea europeană, dar spune clar: nu e de-ajuns ca să schimbe România din temelii.

Avertismentul unui profesor român de la Princeton

O Românie care, chiar dacă ultimele guverne se laudă cu , are cel mai mare deficit din întreaga Uniune Europeană, cea mai mare inflație și cei mai săraci cetățeni, dar și o inegalitate socială deloc specifică Uniunii Europene.

ADVERTISEMENT

„Dacă mi-ar fi spus cineva acum două săptămâni că vom fi unde suntem acum, că Nicușor Dan va câștiga, cred că aș fi fost destul de fericit. Dar, totuși, nu este de ajuns! Noul președinte va trebui să ia măsuri serioase și să își aleagă un guvern care să treacă la reforme. Nu există alternativă”, a spus Elecheș, pentru FANATIK.

Guvernul care va veni va avea la rândul său o misiune ingrată. Reforma mimată de guvernele anterioare nu doar că nu mai poate aștepta, dar se anunță mai dură, din cauza situației economice și a nenumăratelor amânări. Noul președinte va trebui, mai spune Grigore Pop Elecheș, să conștientizeze situația complicată, într-o țară în care populația este foarte săracă. Astfel, Nicușor Dan și guvernul său vor trebui să țină cont de cei mulți și săraci atunci când se va face reforma, ceea ce înseamnă că aceștia trebuie protejați de șocurile economice care i-ar vulnerabiliza și mai tare. Noul președinte nu are voie nici să uite că este și președintele celor care nu l-au ales, iar în acest moment va trebui să găsească soluții pentru reconcilierea unei societăți extrem de polarizate.

ADVERTISEMENT

„Ar fi important ca Nicușor Dan să întindă o mână celor care nu l-au votat, fiindcă, totuși, sunt mulți și sunt supărați. Și sunt supărați pe bună dreptate. E clar, urmează vremuri deloc ușoare, aș spune că vin vremuri grele. Iar aici va trebui ca Dan și guvernul care va fi să găsească soluțiile ideale sau cât mai aproape de ideale. Pentru că o reformă fiscală care înseamnă noi taxe și impozite și majorarea celor existente va da naștere unor convulsi sociale.

Aici trebuie avut grijă, avem niște reforme de făcut care, iarăși, sunt complicate. Mai presus de orice, dacă nu se dezamorsează un pic situația asta, dacă nu se trece la reconcilierea românilor și rămânem la fel de dezbinați, riscăm să ne trezim cu tot felul de tensiuni și, posibil, violență. Și putem avea mișcări sociale, violențe, demonstrații, dacă elita pro-europeană nu o să reușească să rezolve măcar o parte din problemele pe care îi deranjează pe oameni. Și va fi super greu”, a mai spus Elecheș, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Vor veni vremuri grele

Profesorul român ia în serios și ideea că, la următoarele alegeri, în România, dar și în multe alte țări din Uniunea Europeană, ar putea ajunge la putere partidele ultra conservatoare și euroseceptice, precum AUR.

ADVERTISEMENT

„Dacă guvernul, dacă Nicușor Dan, clasa politică nu vor găsi soluții, vor veni vremuri grele. Nu e timp de pierdut, aceste probleme trebuie rezolvate, suntem în ceasul al 13-lea. Dacă vor sta pasivi, să nu mire pe nimeni dacă AUR va lua puterea în viitor”, a mai afirmat Grigore Pop Elecheș.

O veste bună ar fi, a mai spus politologul român de la , că România a arătat că poate organiza alegeri curate, fără probleme mari și fără să le mai anuleze. În același timp, autoritățile române par să fi învățat din lecțiile trecute și par să fi găsit soluții pentru a anihila orice intereferențe din est.

„Este un lucru bun că nu am avut alegeri cu probleme, la fel de bine și că nu a mai existat influența Rusiei. Cred că cei care aveau ca sarcină să se asigure că nu vor fi influențe străine, s-au achitat foarte bine de sarcini, de această dată, ceea ce nu se poate spune despre alegerile din 2024, cele care au fost anulate”, a arătat Grigore Pop Elecheș.

Atenție în continuare la ruși!

Acest lucru nu înseamnă că Federația Rusă va deveni inofensivă. „Rusia va continua să fie acolo, va continua să caute soluții să dezbine, să cauzeze probleme. Rușii sunt experți, cred că nimeni nu are vreun dubiu în această privință. Așa că va trebui să continuăm să fim atenți și să acționăm când este nevoie. Rusia nici nu și-ar putea propune mai mult decât să dezbine, să provoace neînțelegeri și probleme la nivelul Uniunii Europene. Și prin anularea alegerilor și problemele care au tot existat în ultima vreme, în România, pare că au reușit. Depinde de noi de acum să-i oprim”, a mai spus Elecheș.

România, între SUA și UE

O altă problemă de luat în calcul este relația pe care noul președinte și și cu Statele Unite ale Americii. Grigore Pop Elecheș recomandă ca România să reînnoade relațiile cu Statele Unite ale Americii, partenerul care asigură practic securitatea țării noastre.

„Nu recomand sub nicio formă să avem atitudine ostilă față de America. Americanii sunt aliații noștri, fără ei am rămâne descoperiți, iar securitatea noastră ar fi pusă sub semnul întrebării, într-un moment în care acțiunile agresive ale Rusiei împotriva Ucrainei arată că trăim deja vremuri complicate. Or, România nu poate, nu își poate permite să rămână fără un aliat ca Statele Unite ale Americii. Așadar, e nevoie de o atitudine reconciliantă și de multă diplomație românescă la Washington. Sigur, în paralel idee este să păstrăm relații la fel de bune și cu Uniunea Europeană. Ar fi de neconceput să ne rupem sau să ne compromitem relațiile cu Uniunea Europeană sau cu Statele Unite ale Americii”, a mai spus Grigore Pop Elecheș, pentru FANATIK.