Vincent Kompany, de urgență la spital după ce a leșinat la antrenamentul lui Bayern Munchen! Comunicat oficial din partea clubului

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Vincent Kompany (40 de ani), , a fost transportat de urgență la spital în cursul zilei de vineri după ce a leșinat la un antrenament al echipei sale, informează Se pare că fostul fotbalist belgian a acuzat o stare de rău încă de săptămâna trecută din cauza unei infecții virale.

Clubul bavarez a informat că antrenorul se află în prezent sub monitorizare medicală atentă, iar în perioada imediat următoare de echipă se vor ocupa secunzii săi: „Vincent Kompany a avut nevoie de îngrijiri medicale vineri, după ce s-a prăbușit în timpul unui antrenament al echipei secunde a lui Bayern Munchen. Antrenorul primei echipe asista la ședința de pregătire a formației secunde. Kompany va fi supus unor investigații amănunțite la spital și va rămâne sub supraveghere medicală. Până la noi informații, staff-ul său tehnic se va ocupa de antrenamente și de activitatea echipei în zilele de meci”.

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De asemenea, în acest context delicat, și Max Eberl, directorul sportiv de la Bayern Munchen, a ținut să transmită un mesaj pentru Vincent Kompany: „Sănătatea lui Vincent Kompany este prioritatea noastră absolută. Noi, cei de la Bayern, vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că se recuperează rapid. Vinnie va beneficia de toate îngrijirile și de tot sprijinul medical necesar, precum și de tot timpul de care are nevoie. Stafful său tehnic, în care avem deplină încredere, îi va prelua atribuțiile. Noi toți, cei de la Bayern, îi dorim lui Vinnie însănătoșire grabnică”.

Potrivit Sky Sports, în prezent starea antrenorului de la Bayern Munchen este stabilă. Problemele lui Kompany s-ar fi petrecut de fapt la un antrenament al echipei U23 de la clubul bavarez. După încheierea ședinței de pregătire de la prima echipă, belgianul ar fi insistat să îi urmărească la treabă și pe tinerii fotbaliști ai lui Bayern.

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Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern Munchen, de urgență la spital după ce a leșinat la antrenament

La începutul acestei săptămâni, fostul fundaș central a lipsit de la un antrenament, dar ulterior a revenit în programul echipei pentru „Cel mai important lucru pe care îl încurajăm să-l facă acum este să se odihnească și să-și ia timpul necesar – oricât de mult ar dura”, spunea înaintea acelei partide Aaron Danks, unul dintre secunzii lui Kompany de la Bayern.

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Doar că fostul internațional belgian nu a ținut cont de aceste sugestii și a revenit foarte rapid la pregătirea echipei. Iar acum starea sa de sănătate s-a agravat brusc, motiv pentru care staff-ul medical al bavarezilor s-a speriat și chiar a chemat de urgență un elicopter, care a aterizat lângă terenul de antrenament. În cele din urmă însă nu a mai fost nevoie de acest mijloc de deplasare, întrucât Kompany a fost în final transportat la spital cu o ambulanță.

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„Ca antrenor, vrei mereu să faci totul și să realizezi totul. Am luat un virus destul de urât săptămâna trecută și, bineînțeles, nu mi-am ascultat corpul, iar apoi, la un moment dat, corpul mi-a spus: Oprește-te acum!”, a explicat Vincent Kompany la conferința de presă de la finalul acelui meci cu Arsenal.

Vincent Kompany s-a simțit rău încă de la meciul cu Leipzig din campionat

În prezent, conform sursei citate anterior, antrenorul belgian se află în spital, fiind monitorizat în regim de urgență de un medic specializat în astfel de probleme. Problemele lui Kompany au început să se acutizeze încă de la meciul din weekend-ul trecut din Bundesliga, victoria cu RB Leipzig, scor 6-1. Cu toate acestea, antrenorul lui Bayern Munchen tot a insistat să facă analiză video la finalul partidei, și chiar și la pauză, și, de asemenea, să le ofere indicații jucătorilor săi, deși bineînțeles că aceste chestiuni nu erau deloc indicate în contextul dat.