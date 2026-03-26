Vincenzo Montella a dezvăluit secretul Turciei după victoria cu România: „Ne așteptam ca ei să joace așa”. Ce întrebare l-a deranjat pe italian la conferința de presă

Turcia și-a respectat statutul de favorită și a avansat în finala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială. Echipa antrenată de Vincenzo Montella (51 de ani) nu a avut însă o misiune ușoară contra României, câștigând doar cu 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind înscris de Ferdi Kadioglu în minutul 53. Tehnicianul italian a reacționat la final.

Ce a declarat Vincenzo Montella după Turcia – România 1-0

Turcia a dominat teritorial partida contra României, însă „tricolorii” au avut o evoluție bună din punct de vedere defensiv, așadar gazdele nu au creat multe ocazii la poarta lui Ionuț Radu. Din nefericire pentru echipa antrenată de Mircea Lucescu, Turcia a reușit să deschidă scorul, iar golul lui Ferdi Kadioglu a fost de ajuns pentru a obține calificarea. Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, a tras concluziile la final.

„Luăm fiecare meci ca atare. Sunt foarte mulțumit de prestația jucătorilor. Ne-am descurcat foarte bine, chiar dacă România s-a apărat eficient. Am făcut o partidă matură, am fost compacți și nu am lăsat multe spații. În final, am câștigat la limită, dar ce contează cel mai mult e victoria. Așteptăm următorul meci, vom vedea ce va fi. Ne așteptam ca România să joace așa, le-am spus băieților să aibă răbdare. Știam că au un fundaș dreapta foarte rapid (n.r. Andrei Rațiu).

În a doua repriză, am schimbat puțin tactica și am atacat în zonele laterale, cu mingi în adâncime și am reușit să înscriem. A fost, până la urmă, un rezultat pe care îl așteptam. Noi am avut răbdare. Dacă n-ai răbdare, poți greși. Nu am cedat spațiile, am jucat compacți, știm că Turcia nu a mai fost de mult la Cupa Mondială, a mai rămas o finală de jucat. Sperăm că vom face suporterii fericiți și să ajungem acolo”, a afirmat tehnicianul italian la conferința de presă după .

Cum l-a caracterizat Vincenzo Montella pe Mircea Lucescu

, a vorbit în repetate rânduri despre respectul pe care îl are față de Mircea Lucescu, iar italianul a reiterat acest lucru după victoria obținută de naționala Turciei. „Am multe amintiri cu Lucescu. Când am debutat ca antrenor, am jucat împotriva celor de la Șahtior. De acolo îl știu.

Când lucram la Milan, venea să-l vadă pe Calhanoglu des. Am o stimă specială pentru domnul Lucescu, la fel și Hakan Calhanoglu. Este un mare antrenor, locul trei la trofee din istorie”, a declarat tehnicianul. .

Montella, reacție vehementă la întrebarea unui jurnalist român

În timpul conferinței, Vincenzo Montella a fost deranjat de o întrebare pusă de un jurnalist român. „(n.r. vă dați demisia dacă nu calificați Turcia la Cupa Mondială?) A fost un meci echilibrat astăzi, dar și în următorul meci, chiar dacă l-am pierde, nu înseamnă că munca mea a fost judecată doar după acesta. Nu se pune problema pentru demisie. Dumneavoastră sunteți ziarist, dacă greșiți ceva într-un articol, vă dați demisia?!”, a afirmat italianul.