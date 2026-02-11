Sport

Vincenzo Montella, întâlnire de gradul 0 cu Cristi Chivu! Selecționerul Turciei, tur în Italia înainte de barajul cu România

Vincenzo Montella s-a întâlnit cu Cristi Chivu în baza de antrenament a lui Inter. Selecționerul Turciei face un tur în care „ia pulsul” jucătorilor ce pot fi convocați pentru barajul cu România.
Iulian Stoica
11.02.2026 | 14:37
Vincenzo Montella intalnire de gradul 0 cu Cristi Chivu Selectionerul Turciei tur in Italia inainte de barajul cu Romania
Vincenzo Montella, întâlnire de gradul 0 cu Cristi Chivu. Sursă foto: Facebook Inter
Turcia – România va avea loc pe 26 martie, în primul baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Cu mai puțin de două luni rămase până la duel, Vincenzo Montella a efectuat o vizită specială la baza de antrenament a lui Inter, unde s-a întâlnit și cu Cristi Chivu.

Vincenzo Montella, întâlnire de gradul 0 cu Cristi Chivu în baza de antrenament a lui Inter

Pe măsură ce barajul dintre Turcia și România se apropie, Vincenzo Montella a decis să facă un tur al cluburilor pentru a urmări jucătorii care ar putea face diferența în duelul cu naționala lui Mircea Lucescu.

Presa din Italia a notat faptul că selecționerul turcilor a vizitat baza de antrenament a celor de la Inter, unde Hakan Calhanoglu a revenit la antrenamente după o lună de pauză, Juventus, pentru a-l observa pe Kenan Yildiz, și Cagliari, unde activează Semih Kilicsoy.

La Appiano Gentile, Montella s-a întâlnit și cu Cristi Chivu, antrenorul lui Inter. Cei doi au fost colegi la AS Roma, iar revederea a fost imortalizată de oficialii nerazzurrilor, care au postat o fotografie de la baza de antrenament, însoțită de mesajul sugestiv: „Vizită specială”.

Ce a declarat Vincenzo Montella despre Cristi Chivu

Într-un scurt interviu oferit pentru presa din Italia, Vincenzo Montella s-a arătat fericit de faptul că a putut să se revadă cu Cristi Chivu și i-a urat mult succes antrenorului român la Inter. Totodată, selecționerul Turcilor a precizat că urmărește în detaliu evoluția fiecărui jucător ce poate fi convocat pentru barajul cu România.

„Fac acum un tur în vederea convocărilor pentru semifinala barajului. A mers totul bine aici. Am fost întâmpinat călduros. A fost foarte plăcut să mă revăd cu Chivu după atâția ani. Avem o relație minunată care rezistă până în ziua de astăzi. Îi doresc tot binele pentru că este un băiat foarte bun. A demonstrat că este un antrenor minunat cu o inteligență extraordinară și se va descurca foarte bine.

La echipa națională totul depinde de cum ajung jucătorii la lot, în special cei mai importanți. Este necesar ca aceștia să ajungă în cele mai bune condiții. Să le ținem pumnii”, a transmis Vincenzo Montella, conform TMW.

