Sport

Vincenzo Montella, pus în gardă de naţionala lui Mircea Lucescu: „Este o finală!” Întrebarea care l-a şocat la conferinţă. Video

Vincenzo Montella a avut cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu înainte de Turcia - România, spunând că tratează meciul cu "tricolorii" ca o finală. O întrebare l-a şocat pe selecţionerul turc.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
25.03.2026 | 14:12
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
ADVERTISEMENT

Turcia – România este primul baraj pentru Campionatul Mondial disputat de „tricolori” în ultimul deceniu. Naţionala noastră vrea să rupă blestemul şi să se califice după 28 de ani la un turneu final, deşi în istorie nu a trecut niciodată de un meci sau o „dublă” de baraj.

Vincenzo Montella, cuvinte de laudă pentru Mircea Lucescu: „Cunoaşte fotbalul mondial!”

Vincenzo Montella a prefaţat confruntarea cu România şi l-a lăudat la conferinţa de presă pe Mircea Lucescu, spunând că este un antrenor care nu cunoaşte doar fotbalul turc, ci fotbalul mondial. Selecţionerul Turciei consideră meciul cu România ca o finală:

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericit că mă întâlnesc cu Mircea Lucescu. Îl respect foarte mult. Mircea Lucescu nu cunoaşte doar fotbal turcesc, cunoaşte foarte bine fotbalul mondial, de aceea am spus că îl respect foarte mult. Pe mine mă motivează mai mult să joc împotriva unei echipe pregătite de un astfel de antrenor şi m-am pregătit foarte bine pentru acest meci.

Se va juca un singur meci şi de aceea este considerat ca o finală. Noi vom face tot ce putem pentru a câştiga, dar ştim că şi România va face la fel, va da tot ce poate. Noi vom încerca să ne facem jocul şi sper că vor reuşi să câştigăm. Aceste întâlniri, din cauza faptului că se joacă un singur meci sunt considerate ca o finală”, a mai spus Montella.

ADVERTISEMENT
Ce l-a şocat pe Montella la conferinţă: „De ce acum?”

Selecţionerul Turciei a fost şocat de una dintre întrebările de la conferinţa de presă. Întrebat care va fi viitorul său dacă va pierde barajul cu România, Montella a zâmbit amar şi apoi a spus că nu înţelege de primeşte această întrebare înainte de meci:

ADVERTISEMENT
„Nu înţeleg întrebarea acum. Eu mă simt foarte bine în Turcia, nici nu vreau să mă gândesc în acest moment la o plecare. Pentru mine o mândrie să antrenez echipa naţională a Turciei. Condiţiile de aici sunt foarte bune, avem jucători foarte buni, o federaţie foarte bună, ţara este foarte frumoasă”, a declarat Montella la conferinţa de presă.

ADVERTISEMENT

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
