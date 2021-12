Vincius, anunț despre viitorul său la FCSB. Cât și-a propus să mai joace fundașul brazilian. Video

Paulo Vinicius și a bifat șapte meciuri pentru echipa roș-albastră, marcând de două ori. Prima dată a dus scorul la 3-0 în meciul câștigat cu 6-0 în fața lui Dinamo, în etapa a 8-a, după care a punctat pentru 2-0, în etapa 10-a, când FCSB s-a impus cu .

Vinicius așeaptă întâțlnirea cu ai lui compatrioți de la UTA

Fundașul brazilian , în derby-ul bucureștean împotriva Rapidului, din etapa a 5-a, când alb-vișinii s-au impus cu 1-0. Pentru FCSB urmează meciul cu UTA, programat duminică, pe teren propriu, de la ora 21:30, în etapa a 18-a a Ligii 1.

„Avem un meci greu cu UTA, când am jucat împotriva lor a fost un meci dificil, dar cred că putem câștiga. Brazilienii din echipa lor sunt doi jucători foarte buni, cred că au făcut meciuri bune acolo și că va fi un meci dificil, pe care îl putem câștiga.

Suntem la opt puncte în spatele CFR-ului, cred că trebuie să câștigăm fiecare meci și după vom vedea ce se întâmplă”, a declarat jucătorul sud-american.

Vinicius se gândește la victorii, nu la contractul cu FCSB

El a recunoscut că în momentul de față nu-i stă mintea la înțelegerea cu FCSB. „Nu mă gândesc acum la contract, mă gândesc la echipă, să câștigăm meciurile și apoi vom vedea. Pentru viitor, nu știu, nu am vorbit cu nimeni aici, vom vedea”, a precizat el.

Vinicius a precizat și faptul că renunțarea la cariera de fotbalist nu face parte din planurile lui, cel puțin nu în viitorul foarte apropiat. „Sunt profesionist, trebuie să fac ceva, mintea mea e la FCSB.

Mulți se retrag la această vârstă, dar eu cred că pot, mă uit la Cristiano Ronaldo, are 36 de ani și joacă foarte bine. Eu mă antrenez zilnic și cred că pot mai mult.

Nu știu dacă avem noi altceva, cred că am făcut bine sală, am făcut antrenamentele bine, alimentația a fost bună, așa cred eu. Dacă pot, să vedem cât mai joc, un an, doi, trei”, a dezvăluit fundațul.

Vinicius crede în jucătorii tineri, de calitate, de la FCSB

Sud-americanul este încrezător că FCSB poate câștiga titlul în acest sezon, chiar dacă distanța dintre echipa roș-albastră este de 11 puncte, cu mențiunea că formația din Ardeal are un meci în plus, victoria în deplasare împotriva Chindiei Târgoviște, 1-0.

„Aici sunt jucători tineri, cu calitate, acolo erau jucători mai experimentați, au câștigat mai mult. Aici, cu jucători așa, trebuie să muncim mai mult, să vedem, e greu, calitate au, dacă muncesc, trebuie să poți câștiga campionatul.

Dan Petrescu a fost antrenorul meu trei ani și jumătate cred, un antrenor foarte bun, pentru naționala României, dacă merge acolo, e foarte bun. Să vedem cine merge acolo, dacă merge el, cred că CFR Cluj pierde mult.

Trebuie să câștig campionatul, titlul, la fiecare echipă la care merg, cred că pot câștiga. Când am venit aici am spus că am venit pentru a câștiga titlul, am câștigat patru ani consecutiv. Aici, să vedem, muncind și cu calitatea asta a copiilor, cred că putem câștiga.

Am avut multe oferte de la alte echipe, dar în România sunt fericit, am câștigat premii, campionate, sunt bine aici”, a mai declarat Vinicius la conferința de presă.