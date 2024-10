În viața sa, Dumitru Dragomir a ocupat mai multe funcții și a avut mai multe afaceri care i-au produs foarte mulți bani. Însă, Nea la fiecare două luni din vânzarea ziarelor.

“Vindeam 800.000 de ziare pe zi”. Magnatul Mitică Dragomir dezvăluie cum făcea milionul de dolari la fiecare două luni!

Pe vremea când Mitică Dragomir era patron de presă, acesta susține că făcea din vânzarea ziarelor milionul de dolari la fiecare două luni. Fostul președinte LPF a recunoscut că a câștigat foarte mulți bani în viața sa și că a avut multe oportunități.

că cei mai mulți bani și cele mai bune investiții le-a făcut după ce a fost dat afară de la LPF. Însă, acesta are un regret, faptul că nu a ascultat de sfaturile lui Gigi Becali date în urmă cu peste 20 de ani.

“Dacă ascultam de Gigi eram mai tare decât toți. Îmi zicea mereu să cumpăr pământuri. Eu credeam că să mă apuc de muncit pământuri, nu că se întinde Bucureștiul atât de mult. Un pământ pe care mi-a zis să îl iau cu 3 euro metrul l-am luat 20 de ani mai târziu de la el cu 300 de euro metrul.

La mintea mea făceam mai mulți bani decât Gigi. El abia de când au început fetele lui să intre în imobiliare a început să investească și să țină de pământul bun. Aveam miliardul cu siguranță.

Dar am avut și alte posibilități. Eu vindeam 800.000 de ziare pe zi. Eram, aproape, cel mai tare om de presă din țară. Aveam 5 ziare. Îmi rămânea și mea măcar un leu la ziar, deci făceam cam 800.000 de lei, adică vreo 30.000 de euro pe zi. Cam în două luni făceam un milion de dolari, dar nu am ținut de ei deloc. Asta este!

“Dacă ascultam de Gigi, aveam cam 5 miliarde de euro”

Dacă îi ascultam pe Gigi și pe Taher, aveam acum o mie de hectare de pământ. La 500 de euro metrul însemna acum cam 5 miliarde de euro. Nu am avut minte decât după ce m-a dat afară de la ligă. Când m-au dat afară de acolo, eu eram învățat cu 15.000 de dolari pe lună salariu. Îmi mai trebuia mie ceva?

Dar începusem să fac 16 case, vila de la Mogoșoaia, hotelul și altele, dar nu mă băgasem tare în imobiliare. Când am ieșit de la ligă știam că iau pensie, dar știam și că pot să muncesc, că mă pricep la astea.

Și m-am apucat de construcții. Eu am fost și sunt serios în construcții. Am făcut lucruri absolut deosebite. Am un proiect de 330 de apartamente pe cel mai bun teren, deasupra lacului lui Becali, la granița Bucureștiului cu Ilfov (n.r. în Nordul capitalei).

Dar nu am avut minte atunci. Trebuia ca toți banii pe care îi câștigam să cumpăr pământ. Gigi nu a știut că va da lovitura, el a luat pământ pentru oile lui, să își crească oile acolo”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Mitică Dragomir, despre câți bani are Gigi Becali